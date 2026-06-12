పెద్దారెడ్డి ఇంటికి వెళ్లేందుకు జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి యత్నం - తాడిపత్రిలో టెన్షన్
తాడిపత్రిలో తలెత్తిన ఉద్రిక్త పరిస్థితులు - పెద్దారెడ్డిని అరెస్టు చేయాలని ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన జేసీ ప్రభాకర్రెడ్డి - వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 2:17 PM IST|
Updated : June 12, 2026 at 2:44 PM IST
JC Prabhakar Vs Kethireddy Issue In Tadipatri: తాడిపత్రిలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు తలెత్తాయి. గత వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో టీడీపీ కార్యకర్తలను వేధించిన మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి, ఆయన ఇద్దరు కుమారులను అరెస్టు చేయాలని టీడీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే జేసీ ప్రభాకర్రెడ్డి ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేశారు. అంతేకాకుండా వీరితోపాటు మరో 24 మంది వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలను సైతం అరెస్టు చేయాలంటూ పెద్దారెడ్డి ఇంటికి వెళ్లేందుకు జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి ప్రయత్నించారు.
దాంతో పోలీసులు జేసీ ప్రభాకర్రెడ్డిని అడ్డుకున్నారు. ఆపై పోలీసులపై జేసీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అయితే శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతుంటే ర్యాలీల పేరుతో పెద్దారెడ్డే కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడుతున్నారని జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి విమర్శించారు. తాము పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినవారు కాకుండా వేరే వాళ్లు తాడిపత్రికి వస్తామంటే తమకేం అభ్యంతరం లేదని జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
అసలేం జరిగిందంటే? కూటమి ప్రభుత్వం రెండేళ్ల కూటమి పాలనపై ర్యాలీ నిర్వహణకు జేసీ ప్రభాకర్రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో కూటమి ప్రభుత్వం హామీల అమలులో విఫలమైందంటూ వైఎస్సార్సీపీ నేతలు సైతం పిలుపునిచ్చారు. ఈ ర్యాలీకి ప్రముఖంగా వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో పిలుపునిచ్చారు. దాంతో రెండు పార్టీల నాయకులు ర్యాలీలకు సిద్ధం కావడంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఈ క్రమంలో శాంతిభద్రతల దృష్ట్యా వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
పోలీసుల భద్రతా ఏర్పాట్లు: ఈ సందర్భంగా జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ చట్టం అందరికీ సమానంగా వర్తించాలని, రాజకీయ ఒత్తిళ్లకు లోనుకాకుండా పోలీసులు నిష్పాక్షికంగా వ్యవహరించాలని కోరారు. నిందితులపై వెంటనే చర్యలు తీసుకోకపోతే ఆందోళనలను మరింత ఉద్ధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డికి మద్దతు తెలిపారు. పరిస్థితిని అదుపులో ఉంచేందుకు పోలీసులు భద్రతా ఏర్పాట్లను చేపట్టారు.
పెద్దారెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు: తాడిపత్రిలో కూటమి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వైఎస్సార్సీపీ చేపట్టిన నిరసన కార్యక్రమాన్ని పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. కార్యక్రమానికి హాజరయ్యేందుకు బయలుదేరిన మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డిని పోలీసులు ఆయన నివాసం వద్దే అడ్డుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా పోలీసులకు, కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డికి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. అనంతరం పోలీసులు ఆయనను అదుపులోకి తీసుకుని అనంతపురానికి తరలించారు.
"టీడీపీ కార్యకర్తలను వేధించిన మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి, ఆయన ఇద్దరు కుమారులను అరెస్టు చేయాలి. అంతేకాకుండా వీరితోపాటు మరో 24 మంది వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలను సైతం అరెస్టు చేయాలి. శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతుంటే ర్యాలీల పేరుతో పెద్దారెడ్డే కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడుతున్నారు. మేము పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినవారు కాకుండా వేరే వాళ్లు తాడిపత్రికి వస్తామంటే మాకే విధమైన అభ్యంతరం లేదు". -జేసీ ప్రభాకర్రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే
అదే విధంగా ప్రజాస్వామ్య హక్కులను కాలరాస్తున్నారని కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి ఆరోపించారు. ఆయన అరెస్టు విషయం తెలిసి వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో చేరుకుని నిరసన వ్యక్తం చేశారు. దాంతో శాంతి భద్రతలను ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా తాడిపత్రిలో పోలీసులు భారీ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్దారెడ్డి అరెస్టుతో తాడిపత్రి పట్టణంలో రాజకీయ వాతావరణం మరింత వేడెక్కింది.
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో వైఎస్సార్సీపీ అత్యుత్సాహం: ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించారు. నందిగామ ఆర్డీవో కార్యాలయం వద్ద నిరసన పేరుతో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు దున్నపోతును తీసుకురాగా అది బెదిరిపోయి మనుషులపైకి దూసుకువెళ్లింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్సీ, మాజీ ఎమ్మెల్యే మొండితోక అరుణ్ కుమార్ దున్నపోతు వద్ద నిరసన తెలుపుతుండగా ఒక్కసారిగా దున్నపోతు దూసుకొచ్చింది. దున్నపోతు పొడవడంతో పలువురు వ్యక్తులకు గాయాలయ్యాయి. మొండితోక అరుణ్ కుమార్ ఇంటి నుంచి గాంధీ సెంటర్కు ర్యాలీ చేస్తుండగా ఆర్డీవో కార్యాలయం వద్ద ఈ ఘటన నెలకొంది.
తాడిపత్రిలో జేసీ Vs పెద్దారెడ్డి - ఉదయం నుంచి టెన్షన్ వాతావరణం
తాడిపత్రికి కేతిరెడ్డి రీ ఎంట్రీ - ఇంటిని చుట్టుముట్టేందుకు టీడీపీ కార్యకర్తల యత్నం