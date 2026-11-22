తాడిపత్రిలో హైటెన్షన్ - పోలీసుల తీరుపై జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి ఆగ్రహం
అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలో పోలీసుల తీరును నిరసిస్తూ మాజీ ఎమ్మెల్యే జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుట ధర్నాకు దిగడంతో అర్థరాత్రి ఉద్రిక్తత నెలకొంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 10:17 AM IST
అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలో పోలీసుల తీరును నిరసిస్తూ ఎమ్మెల్యే జేసీ అస్మిత్ రెడ్డి, టీడీపీ నేత, మాజీ ఎమ్మెల్యే జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుట ధర్నాకు దిగడంతో అర్థరాత్రి ఉద్రిక్తత నెలకొంది. రెండు రోజుల క్రితం జరిగిన ఘర్షణ కేసులో టీడీపీ కార్యకర్తల్ని అక్రమంగా అదుపులోకి తీసుకుని విచక్షణారహితంగా కొట్టారని జేసీ ఆరోపించారు. పోలీసుల దాడిలో టీడీపీ కార్యకర్త సాకే రఘు తీవ్రంగా గాయపడ్డారని, ప్రస్తుతం అనంతపురం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారని జేసీ మండిపడ్డారు.
పోలీసుల అదుపులో ఉన్న సుదర్శన్ను వెంటనే విడుదల చేయాలని ఎమ్మెల్యే జేసీ అస్మిత్ రెడ్డి, జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. సుదర్శన్ను విడుదల చేసే వరకు పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి వెళ్లేది లేదంటూ అక్కడే బైఠాయించారు. ఈ ఘటనకు బాధ్యులైన ఎస్ఐ ఆంజనేయులుపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. సీసీ కెమెరాలు పరిశీలించాక ముచ్చుకోట సుదర్శన్ను విడుదల చేస్తామని పోలీసులు హామీ ఇవ్వడంతో జేసీ అస్మిత్ రెడ్డి, ప్రభాకర్ రెడ్డి ఆందోళన విరమించారు.
"రెండు రోజుల క్రితం జరిగిన ఘర్షణ కేసులో టీడీపీ కార్యకర్తలను పోలీసులు అక్రమంగా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. స్టేషన్కు తీసుకెళ్లి వారిని విచక్షణారహితంగా కొట్టడం చాలా దారుణం. పోలీసులు కొట్టడంతో మా కార్యకర్త రఘకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. తాడిపత్రి ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనకు కారణమైన ఎస్సై ఆంజనేయులుపై వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలి. పోలీసుల అదుపులో ఉన్న ముచ్చుకోట సుదర్శన్ను తక్షణమే విడుదల చేయాలి. సీసీ కెమెరాలు పరిశీలించిన తర్వాత సుదర్శన్ను విడుదల చేస్తామని పోలీసులు హామీ ఇచ్చారు. పోలీసుల హామీతో ప్రస్తుతానికి మా ధర్నాను విరమిస్తున్నాం" - జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి, టీడీపీ సీనియర్ నేత
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్దారెడ్డి కర్మ సిద్ధాంతం అనుభవిస్తున్నారని జేసీ ప్రభాకర్రెడ్డి అన్నారు. తాడిపత్రిలో పెద్దారెడ్డి ముందస్తు వ్యూహం ప్రకారం దాడి చేయిస్తే, తమ అనుచరులు ప్రతిఘటించారని వివరించారు. శనివారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ తల్లిని కూడా సరిగా చూసుకోలేని పెద్దారెడ్డి, ఇక తాడిపత్రి ప్రజల బాగోగులు ఏం పట్టించుకుంటారని విమర్శించారు.
తాడిపత్రిలో పెద్దారెడ్డికి ఇక భవిష్యత్ లేదని స్పష్టం చేశారు. ఆధిపత్యం కోసం ప్రజల్ని హింసించవద్దని హితవు పలికారు. ‘‘ పెద్దారెడ్డీ తల్లిని ఓ స్టోర్ రూమ్లో పెట్టేశావు. దేవుడు నిన్ను ఉపేక్షించడు. నియోజవర్గానికి రానివ్వడం లేదని గగ్గోలు పెడుతున్నావు. గతంలో నువ్వు మమ్మల్ని రానిచ్చావా? కనీసం నామినేషన్ వేయనిచ్చావా? జైలు నుంచి వచ్చి నేను నామినేషన్ వేసిన సంగతి గుర్తుందా? ఆ రోజు నా కళ్ల వెంబడి జారిన కన్నీటి బొట్లు, ఇప్పుడు వరదై నిన్ను చుట్టు ముడుతున్నాయి. ఆ కర్మ ఫలమే ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నావు’’ అని జేసీ ప్రభాకర్రెడ్డి అన్నారు.
యలహంక ప్యాలెస్ వివాదం - షర్మిల అడుగుపెట్టకుండా అడ్డుకున్న జగన్
ఏ.కొండూరులో పులి సంచారం : సురక్షితంగా పట్టుకోండి - పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశం