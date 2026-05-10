పనికిరాదని, ఖర్చుదండగని పక్కన పేట్టారు - నేడు 245 గ్రామాలకు తాగునీటి సరఫరా

పనికిరాదని గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం పక్కనపెట్టిన తాగునీటి పథకం - కూటమి ప్రభుత్వంలో సాంకేతికత జోడింపుతో పునరుద్ధరణ - ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆధారంగా రాష్ట్రంలోనే మొదటి డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాజెక్టు

Published : May 10, 2026 at 10:36 PM IST

JC Nagireddy Water Project in Anantapur District : అనంతపురం జిల్లా ఎప్పుడూ కరవు కాటకాలతో, దుర్భిక్ష పరిస్థితులతో అల్లాడుతుంటుంది. ఇక్కడ ప్రజలకు గుక్కెడు తాగునీరు దొరకాలంటే ఎంతో కష్టం. ఆ కష్టాన్ని తీర్చేందుకే ఒకప్పుడు రూ.కోట్లు ఖర్చు పెట్టి జేసీ నాగిరెడ్డి తాగునీటి పథకాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. కానీ అటవీ అనుమతులు రాకపోవడంతో ఆ పథకం కొన్నాళ్లకే అటకెక్కింది. పనికిరాదని, దానికి ఖర్చు చేయడం దండగని గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం దాని ఊసే ఎత్తలేదు. ఆరు నూరైనా సరే దాని ద్వారా ప్రజల దాహార్తి తీర్చాలని పట్టుబట్టింది కూటమి ప్రభుత్వం. తాడిపత్రి మాజీ ఎమ్మెల్యే జేసీ ప్రభాకర్‌రెడ్డి చొరవతో ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఈ ప్రాజెక్టుకు జోడించి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించారు. ఇప్పుడు 245 గ్రామాలకు మంచినీళ్లు ఇస్తున్నారు. ఈ 'ఐఓటీ' ప్రాజెక్టు విశేషాలపై ప్రత్యేక కథనం.

ఎక్కడుంది? ఎలా మొదలైంది? : గండికోట రిజర్వాయర్ నీటి ఆధారంగా ఈ జేసీ నాగిరెడ్డి తాగునీటి పథకం పనిచేస్తుంది. అనంతపురం - వైఎస్సార్ కడప జిల్లాల సరిహద్దులోని 'బాలప్పకోన' వద్ద ఈ ప్రాజెక్టును నిర్మించారు. ఈ పథకాన్ని 2006లో మొత్తం మూడు దశలుగా (3 ఫేజుల్లో) విభజించి, రూ. 502 కోట్ల భారీ వ్యయంతో నిర్మించారు. ముందుగా 565 గ్రామాలకు నీరు ఇవ్వాలని ప్లాన్ చేశారు. కానీ అటవీ, రైల్వే శాఖల అనుమతులు రాలేదు. దీంతో కేవలం 45 గ్రామాలకే నీరు అందించి చేతులెత్తేశారు. ఈ ప్రాజెక్టు వల్ల ప్రయోజనం లేదని, ఇది పూర్తిగా నిరుపయోగమని 2016 నాటికి అందరూ ఒక నిర్ధారణకు వచ్చేశారు.

కూటమి రాకతో మారిన రూపురేఖలు! : ఈ పథకంపై రాజకీయంగానూ అనేక మార్పులు జరిగాయి. 2018లో అధికారంలో ఉన్న అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం, ఈ పథకాన్ని 245 గ్రామాలకు పరిమితం చేస్తూ పనులు చేపట్టాలని ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. కానీ 2019లో అధికారంలోకి వచ్చిన వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని పూర్తిగా పక్కన పెట్టేసింది. ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు వేయలేదు. మళ్లీ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడంతో ఈ ప్రాజెక్టుపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. తాడిపత్రి మాజీ ఎమ్మెల్యే జేసీ ప్రభాకర్‌రెడ్డి చొరవతో పనులు మళ్లీ పట్టాలెక్కాయి. ఏడాదిన్నర క్రితమే గ్రామీణ నీటి సరఫరా అధికారులు దీని ఆధునికీకరణ పనులు చేపట్టారు.

రూ. 3 కోట్లతో అధునాతన 'ఐఓటీ' సిస్టమ్! : శిథిలావస్థకు చేరిన ఈ తాగునీటి పథకం పంప్ హౌస్‌లను ప్రభుత్వం కేవలం రూ. 3 కోట్ల వ్యయంతోనే ఆధునికీకరించింది. దీనికోసం ప్రభుత్వం అదనంగా ఎలాంటి నిధులూ ఇవ్వలేదు. జిల్లా పరిషత్ నుంచి వచ్చే గ్రాంట్ ద్వారానే విడతల వారీగా ఈ పనులు పూర్తి చేశారు. రాష్ట్రంలో ఏ తాగునీటి ప్రాజెక్టుకూ లేని విధంగా ఈ జేసీ నాగిరెడ్డి ప్రాజెక్టుకు ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ పర్యవేక్షణ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు.

జలాశయం నుంచి తీసుకునే ముడి నీటి బొట్టు దగ్గర్నుంచి దానిని శుద్ధి చేసి ప్రజలకు పంపింగ్ చేసే వరకు ప్రతి దశనూ ఈ ఐఓటీ సిస్టమ్‌తో అనుసంధానించారు. నీరు ఎంత ఒత్తిడితో వస్తోంది? పంపింగ్ సరిగ్గా ఉందా? పైపుల్లో ఎక్కడైనా లీకేజీలు, అడ్డంకులు ఉన్నాయా? అన్నది అధికారులు తమ కార్యాలయంలో కంప్యూటర్ ముందు కూర్చునే పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

లక్షల్లో ఆదా అవుతున్న కరెంటు బిల్లులు! : ఈ పథకం ద్వారా ఏడు సంపుల్లో నీటిని నిల్వ ఉంచి నాలుగు నియోజకవర్గాల్లోని గ్రామాలకు సరఫరా చేస్తున్నారు. గండికోట రిజర్వాయర్ నుంచి ప్రతిరోజూ 40 కోట్ల లీటర్ల నీటిని తీసుకుంటారు. దాన్ని శుద్ధి చేసి 30 కోట్ల లీటర్ల నీటిని గ్రామాలకు ఇస్తున్నారు. ఈ ఐఓటీ టెక్నాలజీ వల్ల ఎక్కడైనా నీరు లీక్ అయితే సిస్టమ్ వెంటనే అలర్ట్ చేస్తుంది. దీంతో నీటి వృథా పూర్తిగా ఆగిపోతుంది. పంపులు నడిపే సమయం కూడా చాలా వరకు తగ్గింది. ఫలితంగా నెలకు ఏకంగా రూ. 25 లక్షల మేర విద్యుత్ ఛార్జీలు ఆదా అవుతున్నాయి.

గతంలో తాడిపత్రి పట్టణానికి పెన్నానది నుంచి మోటార్ల ద్వారా నీరు తీసుకొచ్చేవారు. ఆ పంపులను ఇప్పుడు పూర్తిగా ఆపేశారు. తాడిపత్రి మున్సిపాలిటీకి కూడా ఇప్పుడు ఈ జేసీ నాగిరెడ్డి పథకం నుంచే తాగునీరు సరఫరా చేస్తున్నారు. దీంతో మున్సిపాలిటీకి కూడా లక్షల రూపాయల కరెంటు బిల్లు మిగులుతోంది. అంతేకాకుండా, నీటి వృథా అరికట్టడంతో తాడిపత్రి చుట్టుపక్కల ఉన్న ఉక్కు పరిశ్రమలకు కూడా ఇప్పుడు పుష్కలంగా నీరు అందుతోంది. ఈ ఐఓటీ టెక్నాలజీ సూపర్ సక్సెస్ కావడంతో అధికారులు ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. ప్రభుత్వం అనుమతిస్తే జిల్లాలోని మిగిలిన కీలక ప్రాజెక్టులైన 'శ్రీరామిరెడ్డి', 'శ్రీసత్యసాయి' తాగునీటి పథకాలకు కూడా ఇదే ఐఓటీ విధానాన్ని అమలు చేయాలని ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.

"వాస్తవానికి ఈ జేసీ నాగిరెడ్డి ప్రాజెక్టును ఆరు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి డిజైన్ చేయడం జరిగింది. కానీ అప్పటికి గండికోట రిజర్వాయర్ వద్ద సోర్స్ (నీటి లభ్యత) సరైన స్థితిలోకి రాలేదు. అందుకే మనకు అందుబాటులో ఉన్న నీటికి తగ్గట్టుగా ఈ ప్రాజెక్టును మళ్లీ రీ-డిజైన్ చేయడం జరిగింది. ఈ రీ-డిజైన్‌కు అనుగుణంగా ఇప్పుడు 245 గ్రామాలను ఎంపిక చేసి వాటన్నింటికీ నీరు అందిస్తున్నాం. ఏవైనా సాంకేతిక లోపాలు వస్తే ఎప్పటికప్పుడు ఐఓటీ సిస్టమ్ ద్వారా గుర్తిస్తూ రిపేర్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నాం." - రామగోపాల్ రెడ్డి, జేసీ నాగిరెడ్డి తాగునీటి పథకం డీఈఈ

