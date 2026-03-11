సంస్కృత భాషలో 'అవధానం' - 200లకు పైగా శ్లోకాలు రచించిన జయలక్ష్మి
సంస్కృత భాషలో అవధానం చేసిన జయలక్ష్మి - 'అవధానం'లో ప్రత్యేక శిక్షణ తీసుకున్న జయలక్ష్మి - భాషలపై మక్కువ పెంచుకుని, 200లకు పైగా శ్లోకాలు రచించిన జయలక్ష్మి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 11, 2026 at 3:10 PM IST
Jayalakshmi Made Avadhanam in Sanskrit : ఇంగ్లీష్ వస్తేనే లోకం గుర్తిస్తుందనే ఆలోచనలు చాలామందిలో చూస్తుంటాం. పరభాషల మోజులో పడి కన్నతల్లి లాంటి మాతృభాష మర్చిపోతున్నాం. దేవభాష సంస్కృతం అంటే కేవలం పండితులకు మాత్రమే పరిమితం అని భావిస్తున్నాం. కానీ ఈ అపోహలన్నీ పటాపంటలు చేస్తోంది ఈ తెలుగు తేజం.
ప్రస్తుతం బెంగళూరులో నివసిస్తున్న నరసింహదేవర జయలక్ష్మి ఉద్ధండ పండితులు వేసే ప్రశ్నలకు చిటికెలో సమాధానం చెబుతూ, సంస్కృత భాషలో అవధానం చేస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. చిన్న వయసులోనే అష్టావధానం వైపు అడుగులేస్తున్న ఈ చిన్నారి ప్రతిభపై ప్రత్యేక కథనం.
చదువుకుంటూనే సంస్కృతంపై దృష్టి : భారతీయ వారసత్వ సంపదను కాపాడుకోవడంలో ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో శైలి. గోదావరి జిల్లాకు చెందిన జయలక్ష్మి చిన్నతనం నుంచే భాషలపై మక్కువ పెంచుకుంది. తండ్రి ఉద్యోగరీత్యా బెంగళూరులో స్థిర పడటంతో అక్కడ చదువుకుంటూనే సంస్కృతంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం తోడవడంతో ఏడో తరగతిలోనే అసాధారణ ప్రతిభను చాటుతోంది.
'అవధానం'లో ప్రత్యేక శిక్షణ : తెలుగు, కన్నడ మాత్రమే కాదు హిందీ, ఇంగ్లీష్, ఫ్రెంచ్ భాషల్లోనూ మంచి పట్టు ఉంది జయలక్ష్మికి. ప్రస్తుతం మలయాళం, తమిళం కూడా నేర్చుకుంటోంది. ఈమెలోని సంస్కృత భాషా ప్రావీణ్యాన్ని గుర్తించిన ప్రముఖ పండితులు డాక్టర్ ధూళిపాళ మహదేవమణి జయలక్ష్మికి 'అవధానం'లో ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చారు. గురువుల ఆశీస్సులతో కాశీ విశ్వనాథుని సన్నిధిలో తన తొలి సంస్కృత అవధానాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. ఇలా భాషలపై మక్కువ పెంచుకున్న జయలక్ష్మి, 200లకు పైగా శ్లోకాలు రచించారు.
" చిన్నప్పటినుంచి నాన్నకు సంస్కృతం అంటే విపరీతమైన ఆసక్తి. కానీ ఆయనకు పరిస్థితులు అనుకూలించక చదువుకోలేకపోయారు. నేను సంస్కృతం చదువుకుని వ్యాఖ్యానాలను పట్టుకుని కాకుండా నిజమైన మూలలైనా రామాయణం, మహాభారతం, భాగవతంపై పట్టుసాధించాను. అమ్మ సైతం పాఠలు చెప్పడం, భక్తిని పెంపొందించారు. ఇవన్నీ నాపై ప్రభావం చూపించి సంస్కృతంపై పట్టు వచ్చేలా చేశాయి." - జయలక్ష్మి, సంస్కృత అవధాని
మురిసిపోతున్న తల్లిదండ్రులు : కుమార్తె సాధిస్తున్న విజయాలు చూసి మురిసిపోతున్నారు తల్లిదండ్రులు. ఆమె ఆసక్తులకు అనుగుణంగా అన్ని విధాలా సహకారం అందిస్తున్నామని వారు గర్వంగా చెబుతున్నారు. ప్రాచీన గ్రంథాలలోని విజ్ఞానాన్ని అకళింపు చేసుకుని, లోకానికి చాటిచెప్పాలన్న జయలక్ష్మి ఆకాంక్ష నెరవేరాలని కోరుకుందాం.
ఆటలు, పాటలు, చదువుల్లో రాణిస్తున్న ట్విన్స్ సిస్టర్స్
'పరీక్షలకు ఓర్పుతో సన్నద్ధమైతే విజయం సాధ్యం': గ్రూప్-1 ర్యాంకర్ వైష్ణవి