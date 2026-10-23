12 లక్షల కార్లు విడుదల చేసే కాలుష్యంతో సమానం - జవహర్నగర్ డంపింగ్యార్డు నుంచి గంటలో వెలువడే మీథేన్ చిత్రమిది!
Jawaharnagar Dumping Yard : జవహర్నగర్, పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు డంపింగ్యార్డు కష్టాలు తప్పడం లేదు. నగరవ్యాప్తంగా సేకరించిన వేలటన్నుల చెత్త గుట్టలుగా పేరుకుపోయి, ప్రమాదకరమైన మీథేన్ వాయువు విడుదలవుతోంది.
Published : October 23, 2026 at 12:22 PM IST
Problems With Jawaharnagar Dumping Yard : హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఇతర ప్రాంతాల ప్రజలు స్వచ్ఛమైన గాలిని పీల్చుకుంటుంటే, జవహర్నగర్ నివాసితులు మాత్రం నగరం అంతటి నుంచి వచ్చే వ్యర్థాల దుర్వాసనను భరించాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది. సుమారు 1.5 కోట్ల జనాభా కలిగిన భాగ్యనగరం, ఈ డంపింగ్ యార్డుపైనే ఆధారపడి, అక్కడే చెత్తను పారబోయడమే అందుకు ప్రధాన కారణం. చెత్త, దుర్వాసన సమస్యతో జవహర్నగర్ పరిసర గ్రామాల్లోనూ భయాందోళనలు పెరుగుతున్నాయి. అయితే అధికారులు మాత్రం దీని వైపు కన్నెత్తి కూడా చూడటం లేదని వారంతా ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పురపాలక శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జయేశ్రంజన్, మల్కాజిగిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ వినయ్కృష్ణారెడ్డి ఇటీవల డంపింగ్ యార్డు సమీపంలోని ప్రాంతాలను సందర్శించారు. కానీ సమస్య పరిష్కారానికి ఎలాంటి చర్యలూ చేపట్టలేదు. ఈ ప్రాంతం నుంచి వెలువడుతున్న ప్రమాదకరమైన మీథేన్ వాయువు వ్యాప్తిపైన అధ్యయనం చేయించి, నిజాన్ని తేల్చేందుకు కూడా ప్రయత్నాలు చేయలేదు.
రోజుకు 3,000 టన్నుల వ్యర్థాల పెరుగుదల
నగర శివార్లలో ఆధునిక, దుర్వాసన వెదజల్లని వ్యర్థాల నిర్వహణ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తామని గతంలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రకటించారు. సంగారెడ్డి జిల్లాలోని ప్యారానగర్, దుండిగల్, అలాగే రంగారెడ్డి జిల్లాలోని ఖానాపూర్, యాచారం గ్రామాల్లో భూ సర్వేలు కూడా నిర్వహించారు. అయితే స్థానికుల నుంచి వ్యతిరేకత రావడంతో ఈ ప్రక్రియ అక్కడితో నిలిచిపోయింది.
దీనికి బదులుగా జవహర్నగర్లో రెండు, దుండిగల్లో ఒకటి చొప్పున వ్యర్థాల నుంచి విద్యుత్తు ఉత్పత్తి చేసే ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఇవి రోజుకు 2,500 టన్నుల వ్యర్థాలను ప్రాసెస్ చేస్తున్నా, జవహర్నగర్ డంపింగ్ యార్డుకు మాత్రం భారం తగ్గడం లేదు. గతంలో రోజుకు 7,500 టన్నులుగా ఉన్న వ్యర్థాల ఉత్పత్తి, ప్రస్తుతం 10,500 టన్నులకు పెరిగింది. మరోవైపు రంగారెడ్డి జిల్లాలోని సిద్ధాపూర్లో అత్యాధునిక వ్యర్థాల రీసైక్లింగ్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనే ప్రతిపాదన కూడా అక్కడే ఆగిపోయింది.
కార్బన్ డయాక్సైడ్ కంటే 86 రెట్లు ప్రమాదకరం
సెంటర్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటబిలిటీ (సీఎఫ్ఏ) వెల్లడించిన అంచనాల ప్రకారం, జవహర్నగర్ డంపింగ్ యార్డు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీథేన్ ఉద్గారాలను విడుదల చేస్తున్న అతిపెద్ద చెత్త కేంద్రాల్లో నాలుగో స్థానంలో ఉంది. కార్బన్డయాక్సైడ్తో పోలిస్తే మీథేన్ 86 రెట్లు ఎక్కువ ప్రమాదకరమైంది. ప్రస్తుతం జవహర్నగర్ డంపింగ్ యార్డు నుంచి గంటకు 5.9 టన్నుల చొప్పన మీథేన్ గాల్లోకి విడుదలవుతోంది. ఇది 12 లక్షల కార్ల ద్వారా వెలువడే కాలుష్యంతో సమానం.
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