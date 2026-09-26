అంతరిక్షమే హద్దుగా తెలుగు తేజం - నాసా 'IASP'కిి జశ్వంత్శ్రీ శిస్టా ఎంపిక
నాసా ఆధ్వర్యంలోని అంతర్జాతీయ ఎయిర్ అండ్ స్పేస్-2027కు జశ్వంత్శ్రీ శిస్టా ఎంపికయ్యాడు. భారతదేశం తరఫున ఇంతవరకు ఈ శిక్షణకు ఎంపికైన ఐదో కుర్రాడిగా జశ్వంత్శ్రీ శిస్టా రికార్డు సృష్టించాడు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 5:03 PM IST
Jaswanth Sri Sista Opt in NASA IASP 2027 : కలలు అందరూ కంటారు. కానీ వాటిని సాకారం చేసుకునే వారు మాత్రం కొందరే ఉంటారు. ఈ కోవకే చెందుతాడు తెలుగు యువకుడు జశ్వంత్శ్రీ శిస్టా. చిన్నప్పుడు పైలట్ అయి ఆకాశంలో విహరించాలనుకున్నాడు. అది కాస్తా అంతరిక్షం వైపు మళ్లింది. రోదసిలో అడుగు పెట్టాలని, చుక్కల అంచులను తాకాలని అనుకున్నాడు. అక్కడ పరిశోధనలు చేయాలనే అభిలాషను తన మనోఫలకంపై బలంగా రాసుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో అందివచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్నీ వినియోగించుకున్నాడు.
ఫలితంగా చిన్న వయసులోనే నాసా ఆధ్వర్యంలోని అంతర్జాతీయ ఎయిర్ అండ్ స్పేస్-2027 ప్రోగ్రామ్కు ఎంపికయ్యేలా చేసింది. భారతదేశం తరఫున ఇంతవరకు ఈ శిక్షణకు ఎంపికైన ఐదో కుర్రాడిగా జశ్వంత్శ్రీ శిస్టా రికార్డు సృష్టించాడు. మరి అతని స్పూర్తిదాయక ప్రయాణాన్ని తన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.
'మాది పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలోని యలమంచిలి మండలం కొంతేరు గ్రామం. నాన్న శ్రీనివాస్ ప్రైవేట్ ఉద్యోగి కాగా అమ్మ సంగీత గృహిణి. చిన్నప్పుడు విమానాలు వెళ్తుంటే చాలా ఇష్టంగా చూసేవాడిని. అప్పుడే పైలట్ అవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నా. ఎనిమిదవ తరగతి చదువుతున్నప్పుడే దాని గురించి తెలుసుకోవడం ప్రారంభించాను. ఆ ప్రయత్నాల్లో కొన్ని రీసెర్చ్ పేపర్లు చదవడంతో కాస్మాలజీ, ఆస్ట్రో ఫిజిక్స్, స్పేస్ విభాగాలపై ఆసక్తి పెరిగింది. ఇంటర్మీడియట్ పూర్తయ్యేలోపే ఆ రంగంపై అవగాహన పెరగడంతో నా ప్రయాణం కేవలం ఆకాశం వరకే కాదు అంతకుమించి అని నిర్ణయించుకున్నా.
స్పేస్లోకి అడుగు పెట్టడమే కాకుండా అక్కడ పరిశోధనలు చేయాలనేది నా కల. నరసాపురంలో 10వ తరగతి, హైదరాబాద్లో ఇంటర్మీడియట్ పూర్తిచేశా. అనంతరం నాసిక్లోని సందీప్ యూనివర్సిటీలో బీటెక్ ఏరోస్పేస్ ఇంజినీరింగ్లో చేరాను. ప్రస్తుతం సెకండియర్ చదువుతున్నా. ఫస్టియర్లో ఉండగా అమెరికాలోని నాసా లాంచ్ ఆపరేషన్స్ కెనడీ స్పేస్ సెంటర్ నిర్వహించిన ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ అండ్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్కు అప్లై చేసి ఆన్లైన్లో మూడు ఇంటర్వ్యూలకు హాజరై చివరికి సెలక్ట్ అయ్యా.
2027 నవంబర్లో నాసా ఇవ్వనున్న శిక్షణకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంపికైన 14 మందిలో నేనొక్కడినే భారతీయుడిని. ఇప్పటికే పోలాండ్లో ఈనెల 13 వరకు నిర్వహించిన అనలాగ్ కాలనీ ప్రోగ్రామ్లో రెండు వారాల ట్రైనింగ్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్నా. ఈ సంవత్సరం అక్కడ శిక్షణ పొందిన వారిలో అతి చిన్న వయస్కుడిని (18 సంవత్సరాలు) నేనే. అనలాగ్ ఆస్ట్రోనాట్ ట్యాగ్ సంపాదించాను. దీనివల్ల హిమాలయాల్లో పోలాండ్ ఏఏటీసీ సంస్థ నిర్వహించనున్న శిక్షణకు కూడా నాకు ఆహ్వానం అందింది.
ఈ ట్రైనింగ్ ద్వారా స్పేస్ ఇంజిన్ల తయారీలో పని చేయవచ్చు. రోదసికి సంబంధించి వివిధ రకాల ప్రయోగాలు చేయొచ్చు. క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ కూడా నాకు ఇష్టం. దీనికోసం సూరత్లో ఏరోస్పేస్ సంస్థలో శాటిలైట్, యాంటీనా మెకానిజంపై ఇంటర్న్షిప్ చేశా. పాఠశాల రోజుల్లో ఒలింపియాడ్లో వరుసగా మూడు సంవత్సరాలు గోల్డ్ మెడల్ సాధించా. ఏరోస్పేస్కు సంబంధించి ప్రైవేట్ సంస్థలు పోటీ పడుతున్నాయి. ఈ తరుణంలో ప్రతిభ ఉంటే అరుదైన అవకాశాలు లభిస్తున్నాయని యువత గమనించాలి. వాటిని సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు అహర్నిశలు కృషి చేయాలని' జశ్వంత్శ్రీ శిస్టా పేర్కొన్నారు.
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