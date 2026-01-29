భవన నిర్మాణ రంగంలో ఆవుపేడ - 'నేచురల్ కూలింగ్' పద్ధతిని రూపొందించిన జశ్వంత్
ఎండ వేడి నుంచి ఉపశమనానికి ఏసీలు, కూలర్లు - దీనితో విద్యుత్ వినియోగం పెరగడమే కాకుండా పర్యావరణానికి తీవ్ర నష్టం - సమస్యకు పరిష్కారం వెతికాడు విజయనగరానికి చెందిన అల్లం వెంకట జశ్వంత్
Published : January 29, 2026 at 7:49 PM IST
Cellulose Fiber In Cow Dung: ఇల్లు అయినా, కార్యాలయం అయినా, ఏ కట్టడమైనా వేడిని తగ్గించుకోవడానికి ఏసీలు, కూలర్లు, ఫ్యాన్లు ఉపయోగిస్తుంటాం. ఇవి తాత్కాలికంగా చల్లదనాన్ని ఇస్తున్నప్పటికీ ఎక్కువ విద్యుత్ వినియోగంతో పాటు పర్యావరణానికి నష్టం కలిగిస్తాయి. ఈ పరిస్థితులే ఈ యువ ఆర్కిటెక్ట్ను భిన్నంగా ఆలోచించేందుకు ప్రేరేపించాయి. నిర్మాణాల్లో ఆవుపేడ వినియోగించడం వల్ల సహజసిద్ధమైన చల్లదనం పొందవచ్చని తన పరిశోధనలతో చూపించాడు.
ఈ యువకుడి పేరు వెంకట జశ్వంత్. విజయనగరం జిల్లా గరివిడి స్వస్థలం. అల్లం కనకేశ్వరరావు, పుష్పాంజలి పెద్ద కుమారుడు జశ్వంత్. ఇతడికి చిన్నప్పటి నుంచే భవన నిర్మాణాలపై ఆసక్తి ఉండేంది. అబ్బాయి ఇష్టాన్ని గమనించిన తల్లిదండ్రులు కూడా ప్రోత్సహించేవారు. జశ్వంత్ ఇంటర్ తర్వాత ఆర్కిటెక్చర్ చేసేందుకు నాటా ప్రవేశ పరీక్ష రాశాడు. మంచి ర్యాంకు సాధించినప్పటికీ ఖరగ్పూర్ ఐఐటీకి బదులుగా ముంబయిలోని ప్రైవేట్ యునివర్సిటీలో ఆర్కిటెక్చర్ డిగ్రీ చదవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.
ముంబయిలో డిగ్రీ పూర్తి చేసిన తర్వాత, అహ్మదాబాద్లో పీజీ పూర్తి చేశాడు జశ్వంత్. ఈ సమయంలో భవనాల సుస్థిరతపై లోతైన అధ్యయనం ప్రారంభించాడు. చిన్నప్పుడు గ్రామాల్లో ఇళ్లకు ఆవుపేడతో అలకడం వల్ల చల్లగా ఉంటుందని పెద్దలు చెప్పిన మాటలు జశ్వంత్ను ప్రభావితం చేశాయి. అదే ఆలోచనతో ఆవుపేడపై పరిశోధనలు మెుదలుపెట్టాడు. ఆ సమయంలో ఖరగ్పూర్ ఐఐటీ నుంచి నూతన ఆవిష్కరణలపై ఆహ్వానం అందింది. 6 వేల మంది పోటీ పడగా కేవలం ఆరుగురే ఎంపికైయ్యారు. వారిలో జశ్వంత్ ఒకరు. మెుదటి రౌండ్లోనే తన పేపర్ ప్రజెంటేషన్తో అందరినీ ఆకట్టుకున్నాడు.
ఐఐటీ ప్రొఫెసర్ల సహకారంతో చేసిన పరిశోధనలో ఒక కిలో ఆవుపేడలో 200 నుంచి 300 గ్రాముల సెల్యులోజ్ ఫైబర్ ఉంటుందని గుర్తించాడు జశ్వంత్. ఈ ఫైబర్ భవన నిర్మాణ రంగంలో ఎలా ఉపయోగించవచ్చో, దాని ప్రయోజనాలపై భారత ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్చించాడు. పరిశోధనలో శాస్త్రీయత ఉందని నిర్ధారించిన ప్రభుత్వం జశ్వంత్ పరిశోధనకు పేటెంట్ హక్కులు మంజూరు చేసింది. ప్రస్తుతం లండన్కు చెందిన ప్రతిష్టాత్మక EY కంపెనీలో కన్సల్టెంట్గా పనిచేస్తూనే తన పరిశోధనను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాడు జశ్వంత్.
ఇప్పటికే కొందరు పెట్టుబడిదారులు దీనికి సంబంధించిన పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు నన్ను సంప్రదిస్తున్నారు. ముందు ఒక పైలెట్ ప్రాజెక్టుగా చేపట్టి, బ్రాండ్ క్రియేట్ చేయాలనే ఆలోచన ఉంది. ఇందుకు పూర్తిస్థాయి సమయం వెచ్చించాలి. దీన్ని మేకిన్ ఇండియాలో ఒక మంచి బ్రాండ్ ప్రాజెక్టుగా నిలిపి దేశవ్యాప్తంగా పర్యావరణహిత కట్టడాలకు ఊపిరిపోయాలన్నదే నా లక్ష్యం. - జశ్వంత్
జశ్వంత్ పరిశోధన విజయంపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు తల్లిదండ్రులు. పర్యావరణ కాలుష్యం ప్రపంచానికి సవాలుగా మారిన తరుణంలో తమ కుమారుడి పరిశోధన దానికి పరిష్కారం చూపేలా ఉండటం గర్వంగా ఉందని అంటున్నారు.
జశ్వంత్ చేసిన పరిశోధన విజయవంతమవడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. పర్యావరణ కాలుష్యం ప్రపంచానికి సవాలుగా మారిన తరుణంలో మా కుమారుడి పరిశోధన దానికి పరిష్కారం చూపేలా ఉండటం మేం గర్వించదగిన విషయం. -కనకేశ్వరరావు, జశ్వంత్ తండ్రి
తన పరిశోధనను 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' బ్రాండ్గా మార్చి, దేశవ్యాప్తంగా పర్యావరణహిత కట్టడాలకు ఊపిరిపోయాలన్నదే తన లక్ష్యమని చెబుతున్నాడు జశ్వంత్.
