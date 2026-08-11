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వరద నీటినీ తాగొచ్చు! - ఈ 'జార్​'లు ఇన్​స్టంట్​ వాటర్​ ఫిల్టర్లు

విద్యుత్తు అవసరం లేకుండా వరద నీటి శుద్ధి - జార్​ను రూపోందించిన నేషనల్‌ ఎన్విరాన్‌మెంటల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ రీసెర్చ్‌ సెంటర్‌ - గంటకు 10 లీటర్ల నీటిని శుద్ధి అవుతందన్న నీరి డైరెక్టర్

Clean Drinking Water
Water Purify Jar (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 11, 2026 at 9:46 AM IST

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Flood Water Purifier With Plastic Jar in Nagpur : అకస్మాత్తుగా వరదలు, ప్రకృతి విపత్తులు వచ్చినప్పుడు చుట్టూ నీరు ఉన్నా తాగడానికి పనికి రాదు. కరెంటు సరఫరా లేకపోతే వాటర్‌ ప్యూరిఫయర్లూ పని చేయవు. మరెలా అంటారా? అందుకే నాగ్‌పుర్‌లోని నేషనల్‌ ఎన్విరాన్‌మెంటల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ రీసెర్చ్‌ సెంటర్‌ (నీరి) ఈ సమస్యకు మంచి పరిష్కారం కనుగొంది. ఎటువంటి విద్యుత్తు అవసరం లేకుండా వరద నీటిని వేగంగా శుద్ధి చేసే జార్‌ను రూపొందించింది. ఈ ఇన్‌స్టంట్‌ వాటర్‌ ఫిల్టర్లు ప్రకృతి విపత్తులు, అత్యవసర సమయాల్లో ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్నాయి.

వాటర్ జార్ పని చేస్తుందిలా : ఈ ఫిల్టర్‌లో మూడు ప్లాస్టిక్‌ డ్రమ్ములు ఒకదానిపై మరొకటి ఉంటుంది. మొదటగా పైన ఉన్న డ్రమ్ములో వరద నీటిని ఫిల్ చేస్తారు. అది కింద ఉన్న ఫిల్టర్‌ డ్రమ్ములోకి వెళుతుంది. బురద నీటిలో పొటాషియం పర్మాంగనేట్, ఇతర ఆక్సిడైజింగ్‌ కెమికల్​ను కలుపుతారు. ఇది నీటిలోని సేంద్రియ వ్యర్థాలను తొలగించి నీటి రంగు, వాసనను మార్చేస్తుంది. రెండో డ్రమ్ములో అమర్చిన ప్రత్యేక ఇసుక పొరలు, నైలాన్‌ సూక్ష్మ వస్త్రం నీటిని నెమ్మదిగా కిందికి వడపోస్తాయి. మలినాలు, చిన్నపాటి రేణువులు, సూక్ష్మ జీవులను 90 శాతం వరకు నిరోధిస్తాయి. చివరగా శుద్ధి చేసిన నీటిని సేకరించే మూడో పాత్రలో తగిన మోతాదులో క్లోరిన్‌ రసాయనాన్ని కలుపుతారు. ఇది నీటిలోని ఈ-కొలీ వంటి హానికారక బ్యాక్టీరియాను పూర్తిగా తీసేసి తాగే నీరుగా మారుస్తుంది.

"గత ఏడాది జమ్మూకశ్మీర్, ఇటీవల అస్సాం వరద ప్రాంతాల్లో మా సైంటిస్టులు అప్పటికప్పుడే స్థానికంగా దొరికే సామగ్రితో నీరి-జార్‌లను తయారు చేసి అక్కడి ప్రజలకు అందించారు. చిన్న జార్లు గంటకు 10 లీటర్ల నీటిని వడపోస్తాయి. విద్యుత్తు అవసరం లేకుండా గ్రావిటీ ద్వారా పని చేయడం వీటి ప్రత్యేకత. ఈ టెక్నాలజీని అవసరమైన వారికి ఉచితంగా అందజేస్తాం" -డా.ఎస్‌.వెంకట మోహన్, నీరి డైరెక్టర్

ఒకవేళ ఇలాంటి జార్​లు ప్రజలకు అందుబాటులో లేనప్పుడు, వరద ప్రాంతాల్లో వేరే పద్ధతులను కూడా వాడుతుంటారు. ప్రభుత్వాలు ఉచితంగా సరఫరా చేసే హాలోజన్, క్లోరిన్ టాబ్లెట్లను నిర్ణీత పరిమాణంలో నీటిలో కలిపి 30 నిమిషాల తర్వాత ఆ నీటిని తాగుతారు. పారదర్శకంగా ఉన్న ప్లాస్టిక్ సీసాలలో నీటిని నింపి 6 గంటల పాటు ఎండలో ఉంచడం ద్వారా అతినీలలోహిత కిరణాలు బ్యాక్టీరియాను చంపుతాయి. వరద నీటిలో పటిక ముక్కను తిప్పడం ద్వారా మట్టి కణాలు అడుక్కు చేరుకుంటాయి. పైన ఉన్న స్వచ్ఛమైన నీటిని వడపోసుకోని తాగొచ్చు.

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TAGGED:

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WATER PURIFY JAR
FLOOD WATER PURIFY PLASTIC JAR

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