ETV Bharat / state

"ప్రపంచంలో ఎక్కడా ఇలాంటి స్టూడియో లేదు" - రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీపై జపాన్ బృందం ప్రశంసలు

రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీని సందర్శించిన జపాన్ ప్రతినిధుల బృందం - జపాన్ ప్రతినిధులకు ఘనస్వాగతం పలికిన ఆర్‌ఎఫ్‌సీ యాజమాన్యం - 'ఈటీవీ భారత్‌, ఈటీవీ' కార్యాలయాలను సందర్శించి వార్తల ప్రసారాన్ని పరిశీలించిన బృందం

Japanese Delegation
Japanese Delegation (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 14, 2026 at 7:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Japanese Delegation Visited Ramoji Film City : రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీని జపాన్‌ ప్రతినిధుల బృందం సందర్శించింది. తెలుగు సంస్కృతి వైభవం చాటేలా జపాన్ ప్రతినిధుల బృందానికి హోటల్ సితారాలో ఘన స్వాగతం లభించింది. సంక్రాంతిని కళ్లకు కట్టేలా సితారాలో చేసిన ఏర్పాట్లు రంగవల్లులు అమితంగా ఆకట్టుకున్నాయి. ఫిల్మ్‌సిటీలోని అద్భుతమైన కట్టడాలు, అబ్బురపరిచే సినిమా సెట్లు చూసి జపాన్ ప్రతినిధుల బృందంలోని సభ్యులు మంత్రముగ్ధులయ్యారు.

ఈటీవీ భారత్, ఈటీవీ కార్యాలయాలను సందర్శన : జపాన్‌కు చెందిన ప్రముఖ పబ్లిషింగ్‌ సంస్థ కొడాన్ష నేతృత్వంలో 28 మంది సభ్యుల జపాన్‌ ప్రతినిధుల బృందం ప్రపంచ ప్రఖ్యాత రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీని సందర్శించింది. వారికి మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్ స్వాగతం పలికారు. జపాన్ ప్రతినిధులతో శైలజా కిరణ్ కాసేపు మాట్లాడారు. శైలజా కిరణ్‌తో అతిథులు ఫోటో దిగారు. ఫిల్మ్‌సిటీ విశేషాలు, సదుపాయాలను రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీ ప్రతినిధులు వివరించారు. భవిష్యత్‌లో ఫిల్మ్‌సిటీలో నైట్‌సఫారీ, స్పోర్ట్, ఎకో టూరిజం, వాటర్‌పార్క్, అడ్వెంచర్ జోన్, మెగా రిటైల్ మాల్‌ ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్లు వెల్లడించారు. అనంతరం ఫిల్మ్‌సిటీలోని హవా మహల్, మాయాలోక్, జపనీస్‌ గార్డెన్‌ను సందర్శించారు. సినిమా చిత్రీకరణపై రూపొందించిన వీడియోను వీక్షించారు. ఈటీవీ భారత్, ఈటీవీ కార్యాలయాలను సందర్శించి వార్తలు ప్రసారం చేసే తీరును ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకున్నారు.

ఈటీవీ భారత్ పని తీరుపై ప్రశంసలు కురిపించిన జపాన్ ప్రతినిధులు : రామోజీ గ్రూప్‌కు చెందిన డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్ అయిన ఈటీవీ భారత్ గురించి వారు తెలుసుకున్నారు. ఈటీవీ భారత్ డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్ పనితీరు, భారతదేశపు అత్యంత సమగ్రమైన న్యూస్‌రూమ్ 13 భాషలలో, దేశవ్యాప్తంగా కంటెంట్‌ను ఎలా అందిస్తుందో, వార్తలు ప్రేక్షకులకు చేరకముందు, ఈటీవీ భారత్ ప్రధాన కార్యాలయంలో వాటిని ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తారో తెలుసుకుని ఆశ్యర్యం వ్యక్తం చేశారు. న్యూస్‌రూమ్ యొక్క సమర్థవంతమైన పని తీరు పట్ల ప్రతినిధులు ప్రశంసలు వ్యక్తం చేశారు. ఈటీవీ భారత్ అడ్వాన్స్​డ్ టెక్నాలజీ గురించి వారు నేర్చుకున్నారు.

జపాన్ ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ, రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలోని స్టూడియోలు, వాటి పరిమాణం చూసి తాము ఆశ్చర్యపోయామని, జపాన్‌లో తమకు ఇలాంటి స్టూడియోలు లేవని తెలిపారు


"ఫిల్మ్‌సిటీలోని స్టూడియో సైజ్ చూసి ఆశ్చర్యపోయాను. ఇటువంటి స్టూడియో జపాన్‌లో కూడా అందుబాటులో లేదు. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్, బాహుబలి వంటి కొన్ని భారతీయ సినిమాలు జపాన్‌లో ఉన్నాయి. మరిన్ని భారతీయ సినిమాలు జపాన్‌కు వెళ్లాల్సి ఉంది. భారతీయ సినిమాలు జపాన్‌కు వెళ్లే అవకాశం ఉందని నాతో పాటు నా సహోద్యోగులకు కూడా అనిపిస్తోంది. మా ప్రతినిధుల బృందంలో ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, మీడియా ఇండస్ట్రీ నుంచి చాలా మంది పాల్గొన్నారు. భారత్-జపాన్ మధ్య ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, మీడియా రంగంలోని సంబంధాలు మరింత బలోపేత కావొచ్చని నమ్ముతున్నాం."- హిరోయాకి మినామి, జపాన్-కొరియర్‌ మ్యాగజైన్ ఎడిటర్ ఇన్ చీఫ్

ఫిల్మ్‌సిటీ సందర్శన చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది : రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీ యాజమాన్యం ఆతిథ్యం పట్ల జపాన్ ప్రతినిధుల బృందం హర్షం వ్యక్తం చేసింది. ఫిల్మ్‌సిటీలో సదుపాయాలు, వసతులు అద్భుతంగా ఉన్నట్లు కితాబిచ్చారు. ఫిల్మ్‌సిటీ సందర్శన చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చిందని వెల్లడించారు. ఫిల్మ్‌సిటీ సందర్శన తమకు గుర్తుండిపోతుందని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

"రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో పర్యటించడం చాలా ఉత్సాహంగా అనిపిస్తోంది. ఫిల్మ్‌సిటీ చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ప్రపంచంలో ఎక్కడా ఇలాంటి స్టూడియో లేదు. ఇది నిజంగా అద్భుతం. ఇక్కడ కేవలం ప్రొడక్షన్ మాత్రమే కాదు. ఆతిథ్యం, మీడియా తదితర రంగాలు అన్నీ ఒకే చోట ఉన్నాయి. ఇలా అన్నీ ఒకే చోట ఉండటం చాలా బాగుంది. నాకు హాలీవుడ్‌లో కూడా పనిచేసిన అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సదుపాయాలు వేరేస్థాయిలో ఉన్నాయి."- ఐకో చికబ, విజువల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్

TAGGED:

JAPANESE DELEGATION IN RFC
RAMOJI FILM CITY
రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో జపాన్ టీమ్
JAPANESE TEAM IN RAMOJI FILM CITY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.