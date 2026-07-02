కర్మయోగి సూపర్ ఉమెన్ - 3,651 ఆన్లైన్ కోర్సులు పూర్తి చేసిన జన్ను నాగకుమారి
ప్రయాణ సమయాన్ని వృథా చేయకుండా నైపుణ్యాభివృద్ధికి వినియోగించుకోవాలనే ఆలోచన - తాను నేర్చుకున్న ఆధునిక విద్యా విధానాలు, చైల్డ్ సైకాలజీ సూత్రాల సాయంతో విద్యార్థులకు అర్థమయ్యేలా పాఠాలు బోధిస్తున్న నాగకుమారి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 2:48 PM IST
iGOT Karmayogi Success Story : ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల నైపుణ్యాలను మెరుగుపరచడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన "ఐ గాట్ కర్మయోగి" ఆన్లైన్ శిక్షణా వేదికలో ఏకంగా 3,651 కోర్సులు పూర్తి చేసి ప్రధానోపాధ్యాయురాలు జన్ను నాగకుమారి రికార్డు సృష్టించారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఎ.కొండూరు మండలం మాత్రియాతండా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ప్రధానోపాధ్యాయురాలిగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న నాగకుమారి విజయవాడలో నివాసం ఉంటున్నారు.
ప్రతి కోర్సు శిక్షణ గంటకు పైగా: నాగకుమారి పాఠశాలకు బస్సులో వెళ్లి రావడానికి రోజుకు నాలుగు గంటల సమయం పడుతుంది. ఈ ప్రయాణ సమయాన్ని వృథా చేయకుండా నైపుణ్యాభివృద్ధికి వినియోగించుకోవాలనే ఆలోచనతో 'ఐ గాట్ కర్మయోగి' ద్వారా ఆన్లైన్ కోర్సులను చేయడం ప్రారంభించారు. ప్రతి కోర్సు శిక్షణ గంటకు పైగా ఉంటుంది. పరీక్ష నిర్వహించిన అనంతరం సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు. ఇలా ఇప్పటి వరకు ఆమె 4,825 గంటల్లో 3,651 కోర్సులను పూర్తి చేశారు. తాను నేర్చుకున్న ఆధునిక విద్యా విధానాలు, చైల్డ్ సైకాలజీ సూత్రాల సాయంతో విద్యార్థులకు సులువుగా అర్థమయ్యేలా పాఠాలు బోధిస్తున్నట్లు ఆమె వెల్లడించారు.
రూల్ బేస్డ్ నుంచి రోల్ బేస్డ్: మిషన్ కర్మయోగి అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యక్రమం. ఇది ప్రధాన మంత్రి అధ్యక్షతన ఉన్న అపెక్స్ బాడీ ద్వారా ఇది నడుస్తుంది. రూల్ బేస్డ్ నుంచి రోల్ బేస్డ్ వైపు మార్పే దీని లక్ష్యం. iGOT (Integrated Government Online Training) కర్మయోగి అనేది డిజిటల్ ఇండియా కింద అభివృద్ధి చేసిన ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్. దీన్ని అన్ని స్థాయిల ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సామర్థ్యాలను పెంపొందించడం కోసం రూపొందించారు. ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా, అభ్యాసం చేసే అవకాశం దీని నుంచి లభిస్తుంది. ఇందులో ప్రస్తుతం 5,000కి పైగా కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. 16 భారతీయ భాషల్లో కంటెంట్ అందుబాటులో ఉంది. ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ఉద్యోగులు తమ నైపుణ్యాలను నిరంతరం మెరుగుపరచుకోవచ్చు. విద్యార్థులు, పౌరులకు మెరుగైన సేవలు అందించడంలో సహాయపడుతుంది.
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