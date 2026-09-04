ETV Bharat / state

మత్తు ఇంజెక్షన్ల దందా గుట్టురట్టు - కార్పెంటరీ షాపులో 7,550 వయల్స్ సీజ్

జంగారెడ్డిగూడెంలో డ్రగ్ ఇన్‌స్పెక్టర్లు, ఈగల్ టీమ్ ముమ్మర తనిఖీలు - చెక్కల దుకాణంలో దాచిన ట్రెమడాల్ ఇంజెక్షన్ల స్వాధీనం - డంపింగ్ యార్డులో వేశానంటూ బుకాయించిన ఏజెన్సీ నిర్వాహకుడు

TRAMADOL INJECTIONS SEIZED
మత్తు ఇంజెక్షన్ల దందా గుట్టురట్టు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 11:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tramadol Injections Seized in Jangareddygudem : జంగారెడ్డిగూడెంలో యువతను మత్తులో ముంచుతున్న అక్రమ ఇంజెక్షన్ల దందా గుట్టు రట్టయింది. మత్తు కోసం వినియోగించే ట్రెమడాల్ ఇంజెక్షన్ల అక్రమ నిల్వలపై డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారులు, ఈగల్ టీమ్ ముమ్మర తనిఖీలు చేపట్టాయి. చాకచక్యంగా ఓ కార్పెంటరీ దుకాణంలో దాచిన 7,550 మత్తు ఇంజెక్షన్లను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించడంతో కళ్లు చెదిరే నిజాలు వెలుగుచూశాయి.

మత్తు ఇంజెక్షన్ల విక్రయాలపై పక్కా సమాచారం అందుకున్న అధికారులు, ముందురోజు పట్టణంలోని లక్ష్మీ శ్రీనివాస్ మెడికల్ ఏజెన్సీపై దాడులు చేశారు. ఈ క్రమంలో ఏజెన్సీ నిర్వాహకుడు కిశోర్ అధికారులను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేశాడు. తన వద్ద ఎలాంటి మత్తు ఇంజెక్షన్లు లేవని బుకాయించాడు. వాటిని ఇప్పటికే డంపింగ్ యార్డులో పారేసి, ధ్వంసం చేసినట్లు అధికారుల ముందు అబద్ధం చెప్పాడు. కానీ కిశోర్ తీరుపై అనుమానం వచ్చిన అధికారులు, అతడిని అదుపులోకి తీసుకుని తమదైన శైలిలో విచారించగా అసలు గుట్టు బయటపడింది.

మత్తు ఇంజెక్షన్ల దందా గుట్టురట్టు (ETV Bharat)

కార్పెంటరీ షాపులో డంప్ : తనిఖీలు జరిగితే దొరికిపోతాననే భయంతో కిశోర్ ఆ ఇంజెక్షన్లను ముందుగానే వేరే చోటికి తరలించాడు. స్థానిక డాంగేనగర్‌లోని తన స్నేహితుడు వేములూరి కుమార్ నిర్వహిస్తున్న 'శ్రీగాయత్రి టీఎంసీ వుడ్ వర్క్స్' (కార్పెంటరీ దుకాణం)లో భద్రపరిచాడు. విచారణలో కిశోర్ ఇచ్చిన సమాచారంతో గురువారం ఆ చెక్కల దుకాణంపై అధికారులు ఆకస్మిక దాడి చేశారు. నాలుగు బాక్సుల్లో దాచిన 7,550 ట్రెమడాల్ ఇంజెక్షన్లను డ్రగ్ ఇన్‌స్పెక్టర్లు మల్లికార్జునరావు, అబిద్ ఆలీ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అంతేకాకుండా పట్టణంలోని భవానీ మెడికల్స్‌కు సైతం మరో మూడు వేల మత్తు ఇంజెక్షన్లను కిశోర్ విక్రయించినట్లు విచారణలో తేలిందని డ్రగ్ ఇన్‌స్పెక్టర్లు వెల్లడించారు.

రంగంలోకి డీఎంహెచ్ఓ : మత్తు ఇంజెక్షన్ల బాగోతం వెలుగుచూడటంతో జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి (డీఎంహెచ్ఓ) డాక్టర్ శోభ రంగంలోకి దిగారు. అక్రమ విక్రయాలకు పాల్పడిన రెండు మందుల ఏజెన్సీలను ఆమె స్వయంగా పరిశీలించారు. లక్ష్మీ శ్రీనివాస మెడికల్ ఏజెన్సీ భవనం బయట పడేసిన భారీ కాలం చెల్లిన (ఎక్స్‌పైరీ) మందుల నిల్వలను డీఎంహెచ్ఓ గమనించారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.

"జంగారెడ్డిగూడెంలో మత్తు ఇంజెక్షన్ల వ్యవహారంపై జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు విచారణ చేపట్టాం. లక్ష్మీ శ్రీనివాస ఏజెన్సీతో పాటు భవానీ మెడికల్స్‌ను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేశాం. లక్ష్మీ శ్రీనివాస ఏజెన్సీ వద్ద కాలం చెల్లిన మందులు బయట పడేసి ఉండటాన్ని గుర్తించాం. ప్రస్తుతం మన జిల్లాలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు ఈ ట్రెమడాల్ ఇంజెక్షన్ల సరఫరా ఎక్కడా జరగడం లేదు. ఇవి పూర్తిగా బయట మార్కెట్లోనే అక్రమంగా చేతులు మారుతున్నాయి. దీనిపై పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు చేసి, అక్రమాలకు పాల్పడిన బాధ్యులపై కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం."-డాక్టర్ శోభ, డీఎంహెచ్ఓ

రూ.75 లక్షల విలువైన 6 కిలోల లిక్విడ్ గంజాయి - నలుగురు అరెస్ట్​

మన్యంలో "గంజాయి లిక్విడ్" కలకలం - రూ.3.75 కోట్ల విలువైన ద్రావణం స్వాధీనం

TAGGED:

DRUG INSPECTION IN ELURU
DRUG INSPECTION IN JANGAREDDYGUDEM
JANGAREDDYGUDEM DRUG INSPECTION
జంగారెడ్డిగూడెంలో మత్తు ఇంజెక్షన్లు
TRAMADOL INJECTIONS SEIZED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.