కాపాడ'కుంట' వదిలేశారు - కొండాపూర్లో కబ్జా కోరల్లో రూ.200 కోట్ల జంగం కుంట
15 అడుగుల లోతు బండరాళ్లతో జలవనరు ఆనవాళ్లను చెరిపేసిన అక్రమార్కులు - కుంట ప్రాంతంలో లేఅవుట్ అభివృద్ధి - గతంలోనూ పలువురు నేతల విఫలయత్నం - ఆధారాలు లభించాక చర్యలు తీసుకుంటాం అంటున్న అధికారులు
Published : January 31, 2026 at 12:50 PM IST
Encroachment on Jangam Kunta : హైదరాబాద్లోని కొండాపూర్లో ప్రధాన రహదారి పక్కనే ఉన్న జంగం కుంట ఆక్రమణకు గురైంది. ఈ ప్రాంతమంతా తమదే అంటూ స్థానిక నేత కుంటను మట్టి, బండరాళ్లతో నింపేశారు. దాదాపు మూడెకరాల భూమిని లేఅవుట్గా మార్చుతుంటే జీహెచ్ఎంసీ, రెవెన్యూ అధికారులు అటువైపు కన్నెత్తి చూడకపోవడం విమర్శలకు తావిస్తోంది. ముడుపులు తీసుకుని చోద్యం చూస్తున్నారనే ఆరోపణలొస్తున్నాయి. ఓవైపు హైడ్రా అధికారులు చెరువులోని బంగ్లాలు, వ్యాపార కేంద్రాలు, నిర్మాణంలో ఉన్న అపార్ట్మెంట్లను ధ్వంసం చేస్తుంటే, మరోవైపు మాత్రం బయటపడకుండా అక్రమణదారు జంగం కుంటను దర్జాగా చదును చేస్తుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. బహిరంగ మార్కెట్లో ఈ భూముల విలువ రూ.200 కోట్లకు పైగా ఉంటుంది.
2010 నుంచి పరంపర : శేరిలింగంపల్లి మండలంలోని కొండాపూర్ సర్వే నంబర్ 134లో జంగంమోని (జంగం)కుంట ఉంది. దీని విస్తీర్ణం 2 ఎకరాల 35 గుంటలు. ఈ కట్టను తొలగించేందుకు 2010లో అప్పటి స్థానిక నేత విఫలయత్నం చేశారు. అయితే స్థానికులు అడ్డుపడటంతో ఆ ప్రయత్నాన్ని ఆపగలిగారు. 2013లో గ్రామస్థులు లోకాయుక్తలో ఈ విషయంపై ఫిర్యాదు చేశారు.
ఈ ప్రాంతాన్ని 2022, 2023లో పూర్తిగా మట్టితో పూడ్చారు. పండగ సెలవుల్లో మట్టి, బండరాళ్లతో 3 ఎకరాల కుంటను మైదానంలా రూపొందించారు. మసీద్ బండ గ్రామస్థులు తిరగబడటంతో మళ్లీ పనులు నిలిచిపోయాయి. అయితే వారం కిందట ఇదే కుంటలోకి మళ్లీ జేసీబీలు ప్రవేశించాయి. రేయింబవళ్లు చదును చేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంతాన్ని లేఅవుట్గా మార్చారు.
ఆనవాళ్లను చెరిపేసి : పూర్వం ఈ కుంట నుంచి పొలాలకు నీరు మళ్లించడటంతో పంటలకు ఎంతో సదుపాయంగా ఉండేదని స్థానికులు తెలిపారు. అయితే అక్రమార్కుల దుశ్చర్యల వల్ల 10 నుంచి 15 అడుగుల లోతు ఉండే బండరాళ్లతో జలవనరు ఆనవాళ్లను చెరిపేశారని వారంతా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పూడ్చివేత ఆధారాలను ఎమ్మార్వోకు పంపినా, చర్యలు తీసుకోలేది ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అధికారులు కన్నెత్తి చూడట్లేదంటూ ఆవేదన : ఈ ప్రాంతంలో పదహారేళ్ల క్రితం నుంచీ బల్దియా, రెవెన్యూ అధికారులు చెరువు కట్టను పునరుద్ధరించలేదని స్థానికులు చెబుతున్నారు. కుంటలకు కంచె ఏర్పాటు చేయలేదంటున్నారు. తటాకంలో నింపిన వ్యర్థాల తొలగింపునకు చర్యలు తీసుకోలేదని చెబుతున్నారు. ఇప్పటికీ జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు అటువైపు కన్నెత్తి చూడట్లేదంటే వారి తీరు ఎంత దారుణంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చని మండిపడుతున్నారు. అయితే రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ చంద్రారెడ్డి కబ్జా ఆధారాలను సేకరిస్తున్నామని, ఫొటోలు, వీడియోలు వచ్చాక చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడించారు. ఏళ్ల తరబడి జంగం కుంట సంరక్షణకు చేస్తోన్న ప్రయత్నాలు ఫలించకపోవడంతో తాజాగా స్థానిక సీపీఎం నేత శోభన్ ఇటీవల హైడ్రాకు ఫిర్యాదు చేశారు.
