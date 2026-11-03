తెనాలి మున్సిపల్ ఛైర్మన్ పదవి జనసేన కైవసం
Tenali Municipal Chairman Results గుంటూరు జిల్లా తెనాలి మున్సిపల్ ఛైర్మన్ పదవిని జనసేన కైవసం చేసుకుంది. జనసేన అభ్యర్థి తోటకూర వెంకట రమణారావు మున్సిపల్ ఛైర్మన్గా గెలుపొందారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 6:32 PM IST
గుంటూరు జిల్లా తెనాలి మున్సిపల్ ఛైర్మన్ పదవిని జనసేన కైవసం చేసుకుంది. జనసేన అభ్యర్థి తోటకూర వెంకట రమణారావు మున్సిపల్ ఛైర్మన్గా గెలుపొందారు. తన సమీప అభ్యర్థి వైఎస్సార్సీపీ నేత మద్దాల శేషాచలంపై 17 వేల 93 ఓట్ల భారీ మెజార్టీతో ఘన విజయం సాధించారు. తోటకూర వెంకట రమణారావు జనసేన ఆవిర్భావం నుంచి పార్టీలో కొనసాగుతున్నారు. మంచివాడు, సౌమ్యుడిగా తోటకూర వెంకటరమణారావు నియోజకవర్గంలో పేరు పొందారు. పార్టీపై ఆయనకున్న నిబద్ధతను గుర్తించి పవన్ మున్సిపల్ ఛైర్మన్గా పోటీ చేసేందుకు అవకాశం కల్పించారు.
గుంటూరులో టీడీపీ జోరు : గుంటూరులో టీడీపీ జోరు కొనసాగుతోంది. టీడీపీ మేయర్ అభ్యర్థి కోవెలమూడి లక్ష్మీ అపర్ణ 85వేల పైచిలుకు ఓట్ల ఆధిక్యంలో దూసుకెళ్తున్నారు. గుంటూరు మున్సిపల్ కొర్పారేషన్లో మొత్తం 76 డివిజన్లకు గాను అత్యధిక స్థానాల్లో కూటమి అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. ప్రస్తుతం ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. లక్ష్మీ అపర్ణ విజయం దాదాపు ఖాయమవడంతో టీడీపీ శ్రేణులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నాయి.