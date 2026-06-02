సభకు అనుమతించేలా ఆదేశాలివ్వాలంటూ జనసేన పిటిషన్ - తిరస్కరించిన తెలంగాణ హైకోర్టు
హైకోర్టులో హౌస్ మోషన్ పిటిషన్ దాఖలు చేసిన జనసేన - సమావేశానికి పోలీసులు అనుమతించేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని కోరిన పిటిషనర్ - జనసేన హౌస్ మోషన్ పిటిషన్ను తిరస్కరించిన హైకోర్టు
Janasena Chief Pawankalyan (ETV Bharat)
Published : June 2, 2026 at 12:48 PM IST|
Updated : June 2, 2026 at 1:20 PM IST
Janasena Approaches High Court : జనసేన హైకోర్టులో హౌస్ మోషన్ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. తమ సభకు పోలీసులు అనుమతించేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని తన వ్యాజ్యంలో కోరింది. అయితే ఈ పిటిషన్ను హైకోర్టు తిరస్కరించింది.
