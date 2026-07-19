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పార్లమెంట్​ సమావేశాలపై పార్టీ ఎంపీలకు జనసేనాని పవన్‌ దిశానిర్దేశం

పార్లమెంటు చర్చల్లో దేశం ముఖ్యమన్న భావన కనిపించాలి - రాష్ట్ర ప్రయోజనాల సాధనకు కృషి చేయాలని పవన్​ సూచన

Janasena Chief Pawan Meets Party MPs
Janasena Chief Pawan Meets Party MPs (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 7:37 AM IST

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Janasena Chief Pawan Meets Party MPs : పార్లమెంట్‌ వర్షాకాల సమావేశాల నేపథ్యంలో జనసేన అధినేత, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ పార్టీ ఎంపీలతో సమావేశమై కీలక దిశానిర్దేశం చేశారు. జాతీయ ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుంటూనే ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు సంబంధించిన అంశాలపై పార్లమెంట్‌లో సమర్థంగా గళం వినిపించాలని ఎంపీలకు సూచించారు. 'నేషన్‌ ఫస్ట్‌' అనే భావన ప్రతి చర్చలో ప్రతిఫలించాలని, అదే సమయంలో రాష్ట్ర అభివృద్ధికి అవసరమైన అంశాలను బలంగా ప్రస్తావించాలని ఎంపీలకు ఆయన స్పష్టం చేశారు.

ఈ సమావేశంలో జనసేన ఎంపీలు వల్లభనేని బాలశౌరి, తంగెళ్ల ఉదయ శ్రీనివాస్‌, లింగమనేని రమేశ్‌ పాల్గొన్నారు. 'రాష్ట్రానికి ప్రయోజనం కలిగించే ప్రతి అంశంపైనా పార్టీ తరఫున గళం వినిపించాలి' అని పవన్​ అన్నారు. రాష్ట్రానికి మేలు చేసే ప్రతి అంశంపై నిర్మాణాత్మక చర్చలు జరపడంతో పాటు కేంద్ర కేంద్రం నుంచి ఏపీకి రావాల్సిన నిధులు, పెండింగ్‌లో ఉన్న ప్రాజెక్టుల పురోగతి, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల అమలుపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని పవన్‌ సూచించారు. ఇప్పటికే అమల్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులకు అదనపు నిధులు సాధించేందుకు కేంద్రాన్ని సమర్థవంతంగా ఒప్పించే ప్రయత్నాలు చేయాలని ఎంపీలకు సూచించారు. ప్రతి అంశంపై నిర్మాణాత్మకంగా చర్చించాలని ఆయన సూచించారు.

రైల్వే ప్రాజెక్టులు, కీలక బిల్లులపై వ్యూహం : సమావేశంలో రాష్ట్ర రైల్వే అభివృద్ధికి సంబంధించిన అంశాలపై కూడా విస్తృతంగా చర్చ జరిగింది. పెండింగ్‌లో ఉన్న రైల్వే ప్రాజెక్టులకు త్వరితగతిన ఆమోదాలు పొందడం, అవసరమైన నిధుల కేటాయింపును సాధించడం, కొత్త రైల్వే లైన్ల నిర్మాణం, రైల్వే ఓవర్‌ బ్రిడ్జిలు (ఆర్వోబీలు) ఏర్పాటు, దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్‌ అభివృద్ధి వంటి అంశాలను పార్లమెంట్‌లో ప్రాధాన్యంగా ప్రస్తావించాలని పార్టీ ఎంపీలకు పవన్‌ కల్యాణ్‌ సూచించారు. అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ సమావేశాల్లో లోక్‌సభ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన, మహిళా రిజర్వేషన్‌ అమలుకు సంబంధించిన కీలక బిల్లులు ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో, వాటిపై పార్టీ అనుసరించాల్సిన వ్యూహాన్ని ఎంపీలకు వివరించారు. ప్రతి అంశాన్ని రాజకీయ కోణంలో కాకుండా ప్రజా ప్రయోజనాలు, రాష్ట్రాభివృద్ధి, జాతీయ ప్రయోజనాల దృష్టితో పరిశీలించి బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఎంపీలకు సూచించారు.

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PAWANKALYAN MEETS PARTY MPS
PAWAN MEETING WITH PARTY MPS
PAWAN KALYAN MEETING WITH MPS
ఎంపీలతో పార్టీ అధినేత పవన్‌ భేటీ
PAWANKALYAN MEETS PARTY MPS

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