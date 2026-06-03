సభ పెట్టుకోవడం అనేది నా హక్కు.. దాన్ని కాదనకూడదు..: పవన్
తెలంగాణ నేతల వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కల్యాణ్ - రాష్ట్ర విభజనకు నేను ఎప్పుడూ వ్యతిరేకం కాదని మరోసారి స్పష్టం - తెలంగాణ, తమిళనాడులో ప్రాంతీయ భావం ఉందని వెల్లడి
Published : June 3, 2026 at 7:14 PM IST
Pawan Kalyan on Telangana Leaders Comments : తెలంగాణ భూమి పుత్రుల జాగీరే జనసేన అధ్యక్షుడు, ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. గుంటూరు జిల్లా పర్యటనలో ఉన్న పవన్ కల్యాణ్ మంగళవారం హైదరాబాద్లోని తన నివాసంలో జరిగిన సభ గురించి స్పందించారు.
సభకు అనుమతి ఇవ్వడం చిన్న విషయం : ఈ 12 ఏళ్లలో అనేకమంది ఏపీ కాంట్రాక్టర్లు తెలంగాణలో పని చేశారన్న పవన్ కల్యాణ్ఈ 12 ఏళ్లలో అనేకమంది తెలంగాణ కాంట్రాక్టర్లు ఏపీలో పని చేశారని తెలిపారు. తన సభకు అనుమతి ఇవ్వడం చిన్న విషయమని, ఇస్తే గొడవే వచ్చేది కాదని అన్నారు. హైదరాబాద్లో తనకు ఇల్లు ఉందని, అక్కడ ఉండటం సాధారణమని పేర్కొన్నారు. సభ పెట్టుకోవడం అనేది తన హక్కు అని దాన్ని కాదనకూడదని తెలిపారు.
రాహుల్ గాంధీకి మంచిది కాదు : రాష్ట్ర విభజనకు నేను ఎప్పుడూ వ్యతిరేకం కాదని మరోసారి పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. ప్రాంతీయ విద్వేషాలు రగల్చడం కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీకి మంచిది కాదని, కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు దేశ సమగ్రత గురించి మాట్లాడాలని హితవు పలికారు. కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు పాదయాత్ర చేసి ఏం నేర్చుకున్నారని ప్రశ్నించారు. ప్రాంతీయ విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టే వారు ప్రజలకు ఏం సందేశం ఇస్తారని నిలదీశారు. తెలంగాణ, తమిళనాడులో ప్రాంతీయ భావం ఉందని, ఏపీ ప్రజల్లో ఉన్న ఉప ప్రాంతీయవాదం సరికాదని వెల్లడించారు.
తెలంగాణ జాగీరే : తెలంగాణ మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తనకు సోదరుడితో సమానమన్న పవన్ కల్యాణ్ కేటీఆర్ ఏమన్నారో తాను వినలేదని తెలిపారు. తనకు తెలిసి కేటీఆర్ తప్పుగా మాట్లాడరని, తాము కలిసినప్పుడు ఈ అంశంపై సరదాగా మాట్లాడుకుంటామని అన్నారు. తెలంగాణ భూమి పుత్రుల జాగీరే అని స్పష్టం చేశారు.
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