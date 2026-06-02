తెలంగాణలో జనసేన ఉంటుంది - మేం పోటీచేసి తీరుతాం : పవన్‌కల్యాణ్‌

తెలంగాణలో జనసేన పార్టీ పోటీ చేస్తుందని స్పష్టం చేసిన పవన్ - పార్లమెంటు తలుపులు మూసి విభజించిన తీరు తప్పని చెప్పానని ప్రకటన - మీడియా సమావేశంలో కీలక వ్యాఖ్యలు

Pawan Kalyan
Pawan Kalyan
Published : June 2, 2026 at 5:22 PM IST

Janasena Chief Pawan Kalyan Press Meet : తెలంగాణలో జనసేన ఉంటుందని, తాము పోటీచేసి తీరుతామని ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి, జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కల్యాణ్ ప్రకటించారు. తాను తెలంగాణకు వ్యతిరేకిని కాదని విభజించిన తీరుకు మాత్రమే వ్యతిరేకమని స్పష్టం చేశారు. హైదరాబాద్​లోని ఆయన నివాసంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. జనసేనను తెలంగాణ నడిబొడ్డున ఏర్పాటు చేశామని గుర్తుచేసుకున్నారు. తెలంగాణపై తమది కొత్తగా వచ్చిన ప్రేమ కాదని, ప్రత్యేక రాష్ట్రం కావాలన్న వాదన కంటే ముందే తాము తెలంగాణ గురించి మాట్లాడామని పేర్కొన్నారు.

తెలంగాణ నలుమూలలా తిరిగిన వ్యక్తిని అని పవన్‌కల్యాణ్‌ తెలిపారు. ఇప్పుడు తనను విమర్శించే వాళ్లు ఆదిలాబాద్‌ అడవుల్లో ఎప్పుడూ తిరగలేదని, తాను తిరిగానని అన్నారు. సామాజిక తెలంగాణ రావాలని చెప్పి మరీ వచ్చానని, పార్లమెంటు తలుపులు మూసి విభజించిన తీరు తప్పని చెప్పానని పేర్కొన్నారు.

