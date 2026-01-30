ETV Bharat / state

తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికలు - వినూత్నంగా జనసేన అభ్యర్థి నామినేషన్

మున్సిపల్‌ ఎన్నికల నామినేషన్ల దాఖలుకు కాసేపట్లో ముగియనున్న గడువు - చివరిరోజు కావడంతో భారీ సంఖ్యలో దాఖలవుతున్న నామినేషన్లు - వినూత్నంగా నామినేషన్ వేసిన జనసేన అభ్యర్థి మారుతి

Telangana Municipal Elections 2026
నామినేషన్​ వేసేందుకు వెళ్తున్న జనసేన అభ్యర్థి మారుతి (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 30, 2026 at 4:09 PM IST

Janasena Candidate Files Nomination in Metpally Municipal Election : జగిత్యాల జిల్లా మెట్​పల్లి పురపాలక పరిధిలోనీ 17వ వార్డు నుంచి జనసేన పార్టీ తరఫున పోటీ చేసే అభ్యర్థి మారుతి తనదైన శైలిలో నామినేషన్ పత్రాలను సమర్పించారు. వినూత్న రీతిలో గబ్బర్ సింగ్ అనే బోర్డును మెడలో వేసుకొని, ముఖానికి పవన్ కళ్యాణ్ మాస్కు పెట్టుకుని నామినేషన్ వేసేందుకు పురపాలక ఆఫీసుకు వచ్చారు. దీంతో అక్కడున్న వారంతా ఒక్కసారిగా షాక్​ అయ్యారు. మారుతిని కొంత సేపు ఆసక్తిగా చూశారు. అందరికీ నమస్కారం పెడుతూ నామినేషన్ కేంద్రానికి వెళ్లి జనసేన పార్టీ అభ్యర్థిగా మారుతి తన నామినేషన్ దాఖలు చేశారు.

మెట్​పల్లిలోని పురపాలక నామినేషన్ కేంద్రం వద్ద ఉదయం 9 గంటల ముందు నుంచే ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు బారులు తీరారు. మున్సిపల్​ ఎన్నికల్లో నామినేషన్ వేసేందుకు వెళ్లే అభ్యర్థులను అధికారులు సమయం కాగానే మున్సిపల్ కార్యాలయంలోకి పంపించారు. నామినేషన్లకు నేడే చివరి రోజు కావడంతో పలు పార్టీల అభ్యర్థులు పెద్ద ఎత్తున కార్యకర్తలతో పాటు బైకు ర్యాలీలు, ఊరేగింపులతో వచ్చి నామినేషన్లు వేస్తున్నారు.

ప్రజల మద్దతుతో పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీలు : ఎవరికి నచ్చిన రితీలో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు నామినేషన్ కేంద్రాలకు తరలివచ్చారు. అభ్యర్థులకు మద్దతుగా కాలనీలోని ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున కలిసి రావడంతో నామినేషన్ కేంద్ర ప్రాంతమంతా పట్టణ ప్రజలతో కిక్కిరిసిపోయింది. నామినేషన్ సెంటర్​లో నామపత్రాలను సమర్పించేందుకు వెళ్లిన అభ్యర్థులతో గదులు నిండిపోవడంతో బయటే నిలబడి ఉన్నారు. అధికారులు వారి వద్దకే వెళ్లి నామపత్రాలను స్వీకరించారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు తలెత్తకుండా పోలీసులు పటిష్ట భద్రతా కల్పించారు.

టికెట్లు కేటాయించని కాంగ్రెస్ పార్టీ : ఈరోజు మున్సిపల్‌ ఎన్నికల నామినేషన్ల సందడి నెలకొంది. నేడే నామినేషన్ల దాఖలు చివరి రోజు కావటంతో కాంగ్రెస్‌, బీఆర్​ఎస్, బీజేపీతోపాటు స్వతంత్ర అభ్యర్థులు సైతం నామినేషన్లు వేస్తున్నారు. జగిత్యాల జిల్లా కేంద్రంలో మున్సిపల్‌ కార్యాలయంతో పాటు మెప్మా కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన రెండు నామినేషన్ల కేంద్రాల వద్ద అభ్యర్థులతో కోలాహలం నెలకొంది. మాజీ మంత్రి టి. జీవన్‌రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే డాక్టర్‌ సంజయ్‌ కుమార్‌ వర్గీయులు తమకే టికెట్‌ వస్తుందనే ఆశతో పెద్ద ఎత్తున నామినేషన్లు దాఖలు చేస్తున్నారు. అయితే కాంగ్రెస్‌ పార్టీ తరఫున ఇంకా టికెట్ల కేటాయింపు జరగకపోవటంతో ఆశావహుల్లో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. మున్సిపాలిటీల్లో అత్యధికంగా సూర్యాపేటలో 243 నామపత్రాలు దాఖలు కాగా, కార్పొరేషన్లలో అత్యధికంగా కరీంనగర్‌లో 415 దాఖలు అయ్యారు. సాయంత్రం 5 గంటలకు నామినేషన్ల గడువు ముగియనుంది. రేపు అభ్యర్థుల నామినేషన్ల పరిశీలన ఉండనుంది.

మంత్రులతో స్క్రీనింగ్ కమిటీ : రాష్ట్రంలో మున్సిపల్‌ ఎన్నికల కోసం అధికార కాంగ్రెస్‌ పార్టీ పార్లమెంటు నియోజక వర్గాల వారీగా స్క్రీనింగ్‌ కమిటీలను ఏర్పాటు చేస్తూ పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్‌ కుమార్‌ గౌడ్‌ గురువారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. స్క్రీనింగ్‌ కమిటీల ఛైర్మన్లుగా ఆదిలాబాద్‌- పి.సుదర్శన్‌ రెడ్డి ప్రభుత్వ సలహదారు, పెద్దపల్లి- మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు, కరీంనగర్‌- మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, నిజామాబాద్‌- మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్‌ రెడ్డి, జహీరాబాద్‌- మంత్రి మహ్మద్‌ అజారుద్దీన్‌, మెదక్‌- మంత్రి గడ్డం వివేక్‌ వెంకటస్వామి, మల్కాజిగిరి- మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి, చేవెళ్ల- మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్‌ బాబు, మహబూబ్‌ నగర్‌- మంత్రి దామోదర్‌ రాజనర్సింహ, నాగర్‌ కర్నూల్‌- మంత్రి వి. శ్రీహరి, నల్గొండ- మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్ముణ్‌ కుమార్‌, భువనగిరి- మంత్రి సీతక్క, వరంగల్‌- మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, మహబూబాబాద్‌- మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, ఖమ్మం- మంత్రి కొండా సురేఖలను నియమితులయ్యారు.

