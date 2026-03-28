"అమరావతే నవ్యాంధ్ర రాజధాని" - అసెంబ్లీలో ముక్తకంఠంతో చెప్పిన మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు

అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించాలని కోరుతూ రాష్ట్ర శాసనసభ తీర్మానం - శాసనసభలో తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టిన సీఎం చంద్రబాబు - రాజధాని అమరావతి చట్టబద్ధతపై అభిప్రాయాలను సభలో తెలిపిన బీజేపీ, జనసేన ప్రజాప్రతినిధులు

Published : March 28, 2026 at 4:06 PM IST

Janasena and BJP Ministers Speech in Assembly : రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించాలని కోరుతూ తీర్మానం చేసేందుకు రాష్ట్ర శాసనసభ నేడు (శనివారం) ప్రత్యేకంగా సమావేశమైంది. ఉదయం సభ ప్రారంభం కాగానే తీర్మానాన్ని సీఎం చంద్రబాబు ప్రవేశపెట్టారు. విభజన చట్టంలోని సెక్షన్‌ 5లోని సబ్‌సెక్షన్‌ 2లో ‘ఎట్‌ అమరావతి (అమరావతిలో)’ అన్న పదాన్ని చేర్చాలని తీర్మానించారు. సెక్షన్‌ 5కి సంబంధించి విభజన చట్టంలో ఇచ్చిన వివరణలో ‘ఏపీ సీఆర్‌డీఏ చట్టం-2014 ప్రకారం నోటిఫై చేసిన కేపిటల్‌ సిటీ ప్రాంతాలతో సహా అమరావతి’ అని చేర్చాలని ముఖ్యమంత్రి తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు. అనంతరం అమరావతికి చట్టబద్ధత తీర్మానంపై సభలో చర్చ కొనసాగింది.
ఈ సందర్భంగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించాలని కేంద్రాన్ని కోరే తీర్మానంపై బీజేపీ, జనసేన ప్రజాప్రతినిధులు వారి అభిప్రాయాలను సభలో తెలిపారు. 'అమరావతే నవ్యాంధ్ర రాజధాని. అమరావతి రాజధానిగా ఉంటేనే రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ న్యాయం జరుగుతుంది' అని మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేల ముక్తకంఠంతో చెప్పారు.

మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్‌ మాట్లాడుతూ, "ఒక ప్రాంతం కోసం కాదు. రాష్ట్ర ప్రజలందరి కోసం రాజధాని నిర్మాణం జరుగుతుంది. వైఎస్సార్సీపీ చేసిన 3 రాజధానుల కుట్రను జనసేన తరపున వ్యతిరేకించాం. రైతులకు కౌలు ఇవ్వకుండా వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఇబ్బంది పెట్టింది. పవన్‌కల్యాణ్‌ రాజధానికి వస్తే ముళ్లకంచెలు వేసి అడ్డుకున్నారు. రైతులను పరామర్శించకుండా అపి ఇబ్బంది పెట్టారు. అమరావతి రాష్ట్ర ప్రజల మనోభావాలకు సంబంధించిన విషయం. రాష్ట్ర విభజనతో జరిగిన నష్టాన్ని పూడ్చేందుకు రైతులు అండగా నిలిచారు. జగన్, వైఎస్సార్సీపీ నేతలు చేసిన అరాచకం ప్రజలందరికీ తెలియజేయాలి. రాజ్యాంగ ప్రక్రియ, అసెంబ్లీ విధానాలు పాటించకుండా వైఎస్సార్సీపీ వ్యవహరించింది" అని విమర్శించారు.

ప్రజల అభిప్రాయాలకు భిన్నంగా నిర్ణయం : "అభివృద్ధి విషయంలో రాజకీయ కోణంతో ఆలోచించి వైఎస్సార్సీపీ ఇబ్బంది పెట్టింది. అమరావతి ఏకైక రాజధానిగా ఉండాలని జనసేన నిర్ణయం తీసుకుంది. పవన్‌కల్యాణ్‌ కూడా ఇదే విషయాన్ని అన్నిచోట్లా స్పష్టంగా చెప్పారు. రాష్ట్ర విభజన సమయంలో ప్రజల అభిప్రాయాలకు భిన్నంగా నిర్ణయం జరిగింది. సభ అభిప్రాయం తెలుసుకోకుండా కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకోవటంతో రాష్ట్రానికి నష్టం జరిగింది. రాష్ట్ర విభజన బిల్లును వ్యతిరేకిస్తూ అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేశాం. మొదటి భాషాప్రయుక్త రాష్ట్రంగా ఏర్పడిన ఏపీని విడగొట్టవద్దని చెప్పాం. చట్టంలో ఉన్న విధివిధానాలను కూడా పట్టించుకోకుండా చేశారు. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఏపీకి మంచి రాజధాని ఉండాలని చంద్రబాబు భావించారు. ప్రధాని నరేంద్రమోదీ కూడా వచ్చి అమరావతిని ఆశీర్వదించారు. ఏకైక రాజధాని అమరావతి కోసం జనసేన తీవ్రంగా ప్రయత్నించింది. కూటమి విజయం తర్వాత మన బాధ్యత మరింతగా పెరిగింది. అమరావతి తీర్మానం సాంకేతిక అంశం కాదు మనోభావాలకు సంబంధించింది" అని మంత్రి నాదెండ్లు మనోహర్ స్పష్టం చేశారు.

2019లో రాష్ట్రంలో వైఎస్సార్సీపీ వైరస్‌ : మంత్రి సత్యకుమార్ మాట్లాడుతూ, " 2019లో ఒక వైరస్‌ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చింది. అనంతరం ఆ వైరస్ విధ్వంసం సృష్టించింది. ఐదేళ్లలో 50 ఏళ్ల విధ్వంసం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అభివృద్ధి అటకెక్కింది. ప్రజల మధ్య వైషమ్యాలను వైఎస్సార్సీపీ రెచ్చగొట్టింది. ప్రస్తుతం అన్ని ప్రాంతాలకు సమన్యాయం చేసేలా పరిపాలిస్తున్నాం. పవన్‌కల్యాణ్ నటించిన ఒక సినిమాలో అబద్ధాలు మాట్లాడితే ఆకులు రాలుతాయి అనే డైలాగ్ ఉంది. ఒకవేళ జగన్‌ కూడా నల్లమలకు వెళ్లి మాట్లాడితే అక్కడి చెట్లన్నీ మోడుబారిపోతాయి" అని సత్యకుమార్ విమర్శించారు.

రాజధాని విషయంలో చిక్కులు ఉండవు : ఎమ్మెల్యే సుజనా చౌదరి మాట్లాడుతూ, "రాష్ట్ర విభజనను చాలామంది వ్యతిరేకించారు. రాజధాని విషయంలో శివరామకృష్ణన్ కమిటీ సూచనలు చేసింది. సర్వే ఆప్ ఇండియా మ్యాప్‌లో అమరావతిని చేర్చాం. అమరావతి రాజధాని విషయంలో చిక్కులు ఉండవని సూచిస్తున్నా. అమరావతి శాశ్వత రాజధానిగా ఉంటుందని గట్టిగా నమ్ముతున్నా. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు అమరావతి కేంద్రంగా మారనుందని విశ్వసిస్తున్నా" అని సుజనాచౌదరి స్పష్టం చేశారు.

ప్రజల అభిమానాన్ని చూరగొన్న వ్యక్తులు చంద్రబాబు, పవన్ : బీజేపీ ఎమ్మెల్యే విష్ణుకుమార్‌రాజు మాట్లాడుతూ, "అమరావతి ప్రస్తావనలో భూములు ఇచ్చిన రైతులను తలచుకోవాలి. 2019-24 మధ్య రాష్ట్రంలో రాక్షస పరిపాలన జరిగింది. శ్రీలంకలో రావణాసురుడి పాలనలోనూ అంత దుర్మార్గం జరిగి ఉండదు. కేంద్ర సహకారంతో అమరావతిని చంద్రబాబు, కూటమి ప్రభుత్వం పునర్నిర్మిస్తోంది. రాష్ట్రంలో అభివృద్ధిని వికేంద్రీకరించి పరిశ్రమలను, పెట్టుబడులను తీసుకొస్తున్నారు. ఉత్తరాంధ్రకు భోగాపురం, గూగుల్, కాగ్నిజెంట్, ఆర్సెలార్ మిత్తల్ లాంటి సంస్థలు వస్తున్నాయి. రైల్వే జోన్ కూడా ఏర్పాటవుతోంది, రోడ్లు, రైల్వే, పోర్టుల ద్వారా పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి. అమరావతి ఓ గ్రీన్ ఫీల్డ్, నాలెడ్జి సిటీగా, ప్రపంచానికే క్వాంటం క్యాపిటల్‌గా తయారవుతుంది.రాష్ట్రానికి కేంద్రం అన్నివిధాలుగా సహకారం అందిస్తోంది. ప్రజల అభిమానాన్ని చూరగొన్న వ్యక్తులు చంద్రబాబు, పవన్‌. జగన్‌ మాయమాటలు నమ్మే స్థితిలో ప్రజలు లేరు" అని ఎమ్మెల్యే విఘ్ణకుమార్​రాజు తెలిపారు.

రైతుల త్యాగాలకు శాసనసభ ధన్యవాదాలు : జనసేన ఎమ్మెల్యేే కొణతాల రామకృష్ణ మాట్లాడుతూ, " రాజధాని విషయంలో మనం మొదటి నుంచి ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. చంద్రబాబు, పవన్ నాయకత్వంలో కేంద్ర సహకారంతో ఏపీ అభివృద్ధి జరుగుతోంది. ప్రజాస్వామ్య విలువలు ఏమాత్రం గౌరవించలేని ప్రతిపక్షం ఇక్కడ ఉంది. అమరావతికి ఒప్పుకుని ఆ తర్వాత మాట మార్చిన చరిత్ర గత పాలకులది. చరిత్రలో ఎక్కడా రైతులు ఇంత భారీ స్థాయిలో భూములు ఇచ్చింది లేదు. రైతుల త్యాగాలకు శాసనసభ ధన్యవాదాలు తెలపాల్సి ఉంది" అని వెల్లడించారు.

రాజధాని విషయంలో చేతికి కొబ్బరికాయ దొరికినట్టు గత పాలకులు వ్యవహరించారు: స్పీకర్‌ అయ్యన్నపాత్రుడు

"అమరావతి రాజధానిగా ఉంటేనే ప్రజలందరికీ న్యాయం - మూడు రాజధానుల పేరిట జగన్ మూడు ముక్కలాట"

