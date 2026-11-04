స్థానిక పోరులోనూ జనసేన వంద శాతం స్ట్రైక్ రేట్ - విజయవాడ మేయర్ పీఠం ఆ పార్టీదే
Janasena Municipal Election Results : మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ నూటికి నూరు శాతం స్ట్రైక్ రేట్తో రికార్డు సృష్టించింది. పోటీ చేసిన కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీలన్నింటిలో జయకేతనం ఎగురవేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 12:15 PM IST
సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో నూటికి నూరు శాతం స్ట్రైక్ రేట్ సాధించిన జనసేన పార్టీ, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లోనూ అదే జోరును కొనసాగించింది. మున్సిపల్, కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో జనసేన అభ్యర్థులు విజయ దుందుభి మోగించారు. ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలో కీలకమైన విజయవాడ నగర మేయర్ స్థానంలో ఆ పార్టీ అభ్యర్థి వంగవీటి రాధాకృష్ణ భారీ విజయం సాధించారు. ఏలూరు కార్పొరేషన్తో పాటు పార్టీ పోటీ చేసిన మిగతా మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల్లోనూ జనసేన జైత్రయాత్ర సాగించింది. దీంతో 'స్థానిక' పోరులోనూ వంద శాతం స్ట్రైక్ రేటును సాధించి రికార్డు నెలకొల్పింది.
ఎన్డీయే కూటమి పొత్తులో భాగంగా జనసేన నాలుగు కార్పొరేషన్లు, 18 మున్సిపాలిటీలు, 3 నగర పంచాయతీల్లో పోటీ చేసింది. ఇందులో ప్రస్తుతం ఎన్నికలు జరిగిన రెండు కార్పొరేషన్లు, 15 మున్సిపాలిటీలు, మూడు నగర పంచాయతీల్లో ఆ పార్టీ గెలుపు సాధించింది. పోటీ చేసిన అన్ని చోట్లా జయకేతనం ఎగురవేసి తిరుగులేని రికార్డు సృష్టించింది. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పిఠాపురంలోని రెండు మున్సిపాలిటీలు సహా, ప్రస్తుతం పార్టీకి ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న నియోజకవర్గాల్లో పొత్తులో భాగంగా పలు స్థానాలను కేటాయించుకుంది. కొత్త ప్రాంతాలకు సైతం పార్టీని విస్తరించే వ్యూహంలో భాగంగా మరికొన్ని స్థానాలను ఎంచుకుని అందులోనూ ఘనవిజయం సాధించింది.
కొత్త నాయకత్వంతో ముందడుగు : కొత్త నియోజకవర్గాలకు పార్టీని విస్తరించేందుకు ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికలను జనసేన సమర్థవంతంగా వినియోగించుకుంది. వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీల నుంచి వచ్చిన పలువురు కీలక నేతలకు కూడా పార్టీ కొన్ని చోట్ల పోటీకి అవకాశం కల్పించింది. రాబోయే రోజుల్లో ఆయా ప్రాంతాల్లో నాయకత్వాన్ని పెంచేలా జనసేన వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేసింది. గత సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో 21 అసెంబ్లీ, 2 లోక్ సభ స్థానాల్లో పోటీ చేసి అన్నిచోట్లా గెలుపొందిన జనసేన, ఇప్పుడు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లోనూ అదే 100% గెలుపు రికార్డును సొంతం చేసుకోవడం పార్టీ శ్రేణుల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది.
విజయవాడలో పాగా : పిఠాపురం, తెనాలి, పాలకొండ, నరసాపురం వంటి చోట ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నప్పటికీ అక్కడ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో జనసేన పోటీ చేసింది. కాకినాడ, తాడేపల్లిగూడెం, భీమవరాల్లో ప్రస్తుతం ఎన్నికలు జరగలేదు. మరోవైపు రాష్ట్రంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఒకటైన విజయవాడలో జనసేనకు ఎమ్మెల్యేల ప్రాతినిధ్యం లేదు. ఈ లోటును భర్తీ చేస్తూ పార్టీకి బలమైన నాయకత్వాన్ని అందించేలా మేయర్ స్థానానికి పోటీ చేసి సత్తా చాటుకుంది. ఇక్కడ మాజీ ఎమ్మెల్యే వంగవీటి రాధాను బరిలో నిలిపి క్యాడర్లో ఫుల్ జోష్ నింపింది. ఏలూరు కార్పొరేషన్, శ్రీకాకుళంలోనూ కొత్తగా విస్తరించేలా పొత్తు కుదుర్చుకుంది. తుని, పెద్దాపురం, దర్శి, తిరువూరు, చిలకలూరిపేట, అమలాపురం, పుట్టపర్తి వంటి నియోజకవర్గాల్లోనూ పార్టీని విస్తరించేలా స్థానాలను తీసుకుని గెలవడం గమనార్హం.
పిఠాపురంలో రెబల్స్ సత్తా : ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సొంత నియోజకవర్గం పిఠాపురం పురపాలికపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. ఇక్కడ కూటమి అభ్యర్థులు ఘన విజయం సాధించి సంపూర్ణ మెజారిటీ దక్కించుకున్నారు. జనసేన ఛైర్మన్ అభ్యర్థి దానం లాజర్బాబు 9,235 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపొందారు. ఈ పురపాలికలో 36 వార్డులు ఉండగా, మూడు జనసేనకు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మిగిలిన 33 వార్డుల్లో జనసేన 16, టీడీపీ 5, బీజేపీ 1, వైఎస్సార్సీపీ ఒక్క వార్డులో గెలుపొందాయి. అయితే, ఇక్కడ పది వార్డుల్లో స్వతంత్రులు (రెబల్స్) విజయం సాధించడం గమనార్హం. వీరిలో 8 మంది కూటమి రెబల్స్ కాగా, ఇద్దరు వైఎస్సార్సీపీ రెబల్స్ ఉన్నారు. సీట్ల సర్దుబాటు సమయంలో నామినేషన్లు ఉపసంహరించుకునేలా నేతలు చొరవ చూపలేకపోవడంతో రెబల్స్ ప్రభావం చూపించారు.
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