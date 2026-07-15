ETV Bharat / state

షాబాద్‌ హత్యలకు పోలీసులే కారణం - రేవంత్ రెడ్డికి పవన్‌ కల్యాణ్ లేఖ

సీఎం రేవంత్‌రెడ్డికి జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్‌ కల్యాణ్‌ లేఖ - పోక్సో చట్టాన్ని పటిష్టంగా అమలు చేయాలని లేఖలో విజ్ఞప్తి - లేఖలో షాబాద్‌ హత్యల ఘటనను ప్రస్తావించిన పవన్‌ కల్యాణ్‌

Jana Sena President Pawan Kalyan
Jana Sena President Pawan Kalyan (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 15, 2026 at 6:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Pawan Kalyan writes to CM Revanth Reddy : సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డికి జనసేన అధ్యక్షుడు, ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ లేఖ రాశారు. పోక్సో చట్టాన్ని పటిష్టంగా అమలు చేయాలని లేఖలో విజ్ఞప్తి చేశారు. పోక్సో కేసులో విచారణకు నిర్ణీత గడువు విధించాలని, పోక్సో కేసుల్లో బాధితుల రక్షణకు చర్యలు తీసుకోవాలని, సాక్ష్యాధారాలు మాయం చేయకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కోరారు. పోక్సో కేసులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సుప్రీంకోర్టు అనేకసార్లు చెప్పిందని గుర్తు చేశారు.

హత్యలకు పోలీసుల వైఫల్యమే కారణం : లేఖలో షాబాద్‌ హత్యల ఘటనను పవన్‌ కల్యాణ్‌ ప్రస్తావించారు. షాబాద్‌ కేసులో బాధితులను కాపాడడంలో పోలీసులు విఫలమయ్యారని ఆరోపించారు. పోక్సో కేసు ఉన్నా నిందితుడికి బెయిల్‌ ఇవ్వడం వైఫల్యమేనని అభిప్రాయపడ్డారు. షాబాద్‌ ఘటనలో పోలీసులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోలేదని ఆరోపించారు. పోక్సో అమలుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలను వివరిస్తూ పవన్‌ కల్యాణ్‌ లేఖ రాశారు.

TAGGED:

PAWAN KALYAN WRITES TO CM REVANTH
SHABAD MURDER INCIDENT
రేవంత్ రెడ్డికి పవన్‌ కల్యాణ్ లేఖ
PAWAN KALYAN WRITES TO CM REVANTH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.