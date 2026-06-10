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నేను హైదరాబాద్‌ రాకూడదని కొందరు నేతలు అన్నారు : పవన్‌ కల్యాణ్

ఉత్తరాది, దక్షిణాది అనే భావన సరికాదన్న జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కల్యాణ్ - ఉత్తరాది, దక్షిణాది అనే భావనలు పెరిగితే దేశానికి ప్రమాదకరమని వెల్లడి - ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసిన పవన్

Pawan Kalyan
Pawan Kalyan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 10, 2026 at 7:43 PM IST

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Jana Sena President Pawan Kalyan on Hyderbbad Incident : తనను హైదరాబాద్‌ రాకూడదని కొందరు నేతలు అన్నారన్న జనసేన అధ్యక్షుడు, ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్​​ ఉత్తరాది, దక్షిణాది అనే భావన సరికాదని హితవు పలికారు. ఉత్తరాది, దక్షిణాది అనే భావనలు పెరిగితే దేశానికి ప్రమాదకరమని తెలిపారు. ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

రాహుల్‌ గాంధీకి దక్షిణాదితో సంబంధం లేదు! : ఎక్కడైనా సమస్యలుంటే వాటిపై మాట్లాడవచ్చని పవన్ కల్యాణ్‌ తెలిపారు. సీఎం హోదాలో ఉన్నవారు ఉత్తర, దక్షిణ ప్రాంతాలంటూ మాట్లాడకూడదని, విభజన వాదం దేశానికి మంచిది కాదని సూచించారు. ఇలా అయితే కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్‌ గాంధీకి దక్షిణాదితో సంబంధం లేదని చెప్పాల్సి ఉంటుందన్నారు. 570కు పైగా సంస్థానాలను కష్టపడి విలీనం చేస్తే దేశం ఇలా ఉందని అన్నారు.

ప్రాంతీయ వివక్ష, విధ్వంసకర ధోరణి ఉండకూడదు : యువకుడిగా ఉన్నప్పుడు నక్సలైట్‌గా మారాలని అనుకున్నానని, తన అన్నయ్య చిరంజీవి నిర్మాణాత్మకమైన మార్గం వైపు తనని నడిపించారని గుర్తు చేసుకున్నారు. రాజకీయాలు మారాలని దేశంలోని యువత కోరుకుంటోందని, ప్రాంతీయ వివక్ష, విధ్వంసకర ధోరణి ఉండకూడదని యువత కోరుకుంటోందని తెలిపారు. చెప్పే మాటల్లో అర్థం, హేతుబద్ధత ఉండే నాయకులే యువతకు కావాలని, ప్రస్తుత యువతకు స్పష్టమైన, ఆచరణాత్మక ఫలితాలు కావాలని వివరించారు.

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తెలంగాణపై పవన్‌ కల్యాణ్​
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