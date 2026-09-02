ETV Bharat / state

యువతకు ఛాన్స్​ - జనసేన యువజన విభాగం ‘జై కొట్టు’ లోగో ఆవిష్కరణ

‘‘చెయ్యొత్తి జై కొట్టు’' నినాదం మనందరినీ ఎంతో కదిలిస్తుంది - రాజకీయాల్లో యువతకు ప్రత్యేక స్థానం కల్పించాలనే యువజన విభాగం ఏర్పాటు చేశామన్న మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్

Jana Sena Youth Wing Jaikottu Logo Launched
జనసేన యువజన విభాగం లోగో (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 4:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Jana Sena Youth Wing Jaikottu Logo Launched: యువతరానికి జనసేన జై కొట్టింది. ఆ పార్టీ యువజన విభాగానికి "జైకొట్టు" అని నామకరణం చేసింది. పవన్ కల్యాణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా 'జై కొట్టు' లోగో పిఠాపురంలో ఆవిష్కరించారు. కేరళలో చికిత్స తీసుకుంటున్న కారణంగా ఈ సభకు రాలేకపోయిన పవన్​ కల్యాణ్ శ్రేణులకు ఆడియో సందేశం ఇచ్చారు. రాజకీయాల్లో యువతకు అవకాశాలు కల్పించేందుకే ఈ వేదిక ఏర్పాటు చేసినట్లు మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు.

యువతకు ప్రత్యేక స్థానం: మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్‌ మాట్లాడుతూ ‘‘చెయ్యొత్తి జై కొట్టు’' నినాదం మనందరినీ ఎంతో కదిలిస్తుందన్నారు. ఆ స్ఫూర్తిని మీకు అందించాలనే అధినేత పవన్‌ ఈ లోగో పెట్టారని కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వారితో నాదెండ్ల మనోహర్​ అన్నారు. జై కొట్టు నినాదంతో ముందుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందని స్పష్టం చేశారు. రాజకీయాల్లో యువతకు ప్రత్యేక స్థానం కల్పించాలనే ఈ విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేశామని మంత్రి నాదెండ్ల అన్నారు. అరుపులు, కేకలు కాదు క్రమశిక్షణ ఎంతో ముఖ్యమని సూచించారు. అధినేత ఆదేశాలను జనసైనికులు క్రమశిక్షణతో పాటించాలి అని నాదెండ్ల మనోహర్​ తెలిపారు.

జనసేన యువజన విభాగం ‘జై కొట్టు’ లోగో ఆవిష్కరణ (ETV Bharat)

'జనసేన పార్టీకి బలం యువత, కార్యకర్తలు. మీరు చేసిన కృషి, మీరు మోసిన జెండా, మీరు నిలబడిన తీరు, అంకితభావంతో పవన్​ కల్యాణ్​ కోసం, జనసేన పార్టీకోసం మనస్పూర్తిగా పని చేసిన మీ ఆలోచనే మనల్ని ఇంత దూరం తీసుకొచ్చింది. మీరే జనసేన పార్టీకి వనరులు. మీ ద్వారానే పార్టీ యంత్రాగాన్ని ముందుకు నెట్టుకుంటూ వచ్చాం. ఏ కార్యక్రమం చేసినా మీరే ఉన్నారు. ఎన్ని ఇబ్బందులు, అవరోధాలు ఎదురైనా మీరు పార్టీకోసం, నాయకుడి కోసం నిలబడ్డారు. పవన్​ కల్యాణ్​ మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకున్నారు. ఆయనలోనూ, పార్టీలోనూ ఒకటే ఆలోచన ఉంది. మీ ఆంక్షలు, జనసేనను మీరు ఎలా ఎదగాలనుకున్నారో అది నెరవేర్చడానికే ఈ కార్యక్రమం. ఒక నియంత వైఎస్సార్సీపీ పార్టీని ఎదుర్కొని కూటమి కోసం అహర్నిషలు కృషి చేసింది మన జనసేన. ఈ రోజున యువజన విభాగం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. మీలో స్ఫూర్తి నింపడానికే దీనికి 'జై కొట్టు' నామకరణం చేశాం.' -నాదెండ్ల మనోహర్, జనసేన పీఏసీ చైర్మన్, మంత్రి

భారీ ర్యాలీ: పిఠాపురంలో వేలాది బైకులతో నిర్వహించిన భారీ ర్యాలీ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. జనసేన జెండాలతో పిఠాపురం కాషాయమయం కాగా ‘జై జనసేన’, ‘జై పవన్ కల్యాణ్’ నినాదాలతో పట్టణం మారుమోగింది. ఇదే వేదికగా జనసేన అధినేత, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ జన్మదిన వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ ఆధ్వర్యంలో కేక్ కట్ చేసి పవన్ కల్యాణ్‌కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ తంగెళ్ల ఉదయ్ శ్రీనివాస్, కాకినాడ రూరల్ ఎమ్మెల్యే పంతం నానాజీ, కాకినాడ జిల్లా జనసేన అధ్యక్షుడు తుమ్మల రామస్వామి, కళ్యాణం శివ శ్రీనివాసరావు, మాజీ ఎమ్మెల్యే పెండెం దొరబాబు, తోట సుధీర్, తలాటం సత్య తదితరులు పాల్గొన్నారు.

పవన్‌ కల్యాణ్‌కు ప్రధాని మోదీ బర్త్​డే విషెస్​ - ప్రముఖుల శుభాకాంక్షలు

డిప్యూటీ సీఎం పవన్ ఆదేశం - విశాఖ, తిరుపతి జూలల్లో పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమానికి శ్రీకారం

TAGGED:

JAIKOTTU LAUNCHED IN PITHAPURAM
JAIKOTTU LOGO LAUNCH
PAWAN KALYAN BIRTHDAY
NADENDLA MANOHAR OVER JAI KOTTU
JANA SENA YOUTH WING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.