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స్థానిక ఎన్నికల్లో వంద శాతం స్ట్రైక్ రేట్‌తో విజయమే లక్ష్యం: మంత్రి నాదెండ్ల

వచ్చే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో వంద శాతం స్ట్రైక్ రేట్‌తో విజయమే లక్ష్యంగా జనసేన శ్రేణులు పనిచేయాలని ఆ పార్టీ పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ చైర్మన్, మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ పిలుపు నిచ్చారు.

విశాఖలో జనసేన ఆత్మీయ సమావేశం
విశాఖలో జనసేన ఆత్మీయ సమావేశం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 5:16 PM IST

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Jana Sena PAC Chairman Nadendla at Visakhapatnam : రానున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో వంద శాతం స్ట్రైక్ రేట్‌తో విజయమే లక్ష్యంగా జనసేన పార్టీ శ్రేణులు ముందుకు సాగాలని ఆ పార్టీ పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ చైర్మన్, రాష్ట్ర పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ పిలుపునిచ్చారు. విశాఖ నగరంలో జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించిన ఆత్మీయ సమావేశానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతానికి చెందిన జనసేన పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రముఖ నాయకులు, కార్యకర్తలు, పెద్ద సంఖ్యలో వీర మహిళలు హాజరయ్యారు.

రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం చేపడుతున్న సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకెళ్లడం ముఖ్యమని నాదెండ్ల మనోహర్ అన్నారు. ప్రతి డివిజన్, పంచాయతీ స్థాయిలో జనసేన పార్టీని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు సమష్టిగా కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. పార్టీ అధినేత, రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఇస్తున్న ఆదేశాలు, సూచనలను ప్రతి ఒక్కరూ తూచా తప్పకుండా పాటించాలని సూచించారు. పార్టీ నిర్ణయాలకు కట్టుబడి, క్రమశిక్షణతో ముందుకు వెళ్లే నాయకులు, కార్యకర్తలకు భవిష్యత్తులో సముచిత స్థానం లభిస్తుందని భరోసా ఇచ్చారు.

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