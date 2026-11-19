'నన్నెందుకు టార్గెట్ చేస్తున్నారు, పవన్ కల్యాణ్కి ఏంటి సంబంధం': జనసేన నేత తోట రుక్మిణి
Kota Rukmini Responds to Allegations : ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామంటూ ఎవరో మోసం చేస్తే కొంతమంది నన్నెందుకు లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారని కోట రుక్మిణి ప్రశ్నించారు. ఇందులోకి తనను లాగడమేంటని ఆవేదన వెలిబుచ్చారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 10:37 AM IST
ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామంటూ ఎవరో మోసం చేస్తే వారిపై ఫిర్యాదు చేశానని జనసేన నేత కోట రుక్మిణి అన్నారు. నకిలీ ఉద్యోగ నియామక పత్రాల వ్యవహారంలో తనపై వస్తున్న ఆరోపణలపై ఆమె స్పందించారు. కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు, మీడియా సంస్థలు నన్నెందుకు లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నాయని కోట రుక్మిణి ప్రశ్నించారు. తనేదో తప్పుచేసినట్టు ఇందులోకి తనను లాగడమేంటని అలాంటివారిపై చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటానని ఎక్స్ వేదికగా ఆవేదన వెలిబుచ్చారు.
ఎన్నో ఏళ్లుగా నా వ్యక్తిత్వంపై ఉద్దేశపూర్వకంగా దాడులు చేస్తున్నా, వ్యక్తిగత జీవితంపై కల్పిత కథలు ప్రచారం చేస్తున్నా, వృత్తిపరమైన ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా భరిస్తూ వచ్చానని అన్నారు. ఇప్పుడు హద్దులు దాటడంతో స్పందిస్తున్నానని తెలిపారు. తన సంస్థలో పనిచేస్తున్న ఒక ఉద్యోగి తన పేరును దుర్వినియోగం చేసి ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానంటూ కొందరిని మోసం చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయని పేర్కొన్నారు.
స్కామ్లో అసలు నిందితులను వదిలేసి తనను టార్గెట్ చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. స్కామ్ విషయం తెలియగానే ధరణి కృష్ణను ఉద్యోగం నుంచి తొలగించినట్టు చెప్పారు. విచారణ జరిపి నిందితులపై చర్యలు తీసుకోవాలని తానే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశానని వివరించారు. నా మౌనాన్ని బలహీనతగా నా సహనాన్ని భయంగా భావించొద్దని చట్టపరంగా పోరాడతానని పేర్కొన్నారు. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పేరును ఇందులోకి లాగడం తగదని కోట రుక్మిణి వెల్లడించారు.
Over the years, I have learnt from my leader, inspiration and mentor, Sri.Pawan Kalyan garu, that challenges and obstacles are inevitable on the path of Dharma. His indomitable spirit, resilience and patience have taught me to remain steadfast in my principles and values, stand with courage in the face of adversity and never allow any challenge to weaken my resolve. I am, and shall forever remain, a deeply committed Janasainik. Jai Hind. #SatyamevaJayate— Rukmini Kota (@kotarukmini) November 18, 2026
ఏం జరిగిందంటే : విజయవాడకు చెందిన ధరణి కృష్ణ అనే మహిళ జనసేన పార్టీ నేతల పేర్లు చెప్పి దేవాదాయ, పోలీసు శాఖల్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామంటూ నిరుద్యోగుల నుంచి రూ.7 కోట్ల వరకు వసూలు చేసింది. అంతకు ముందు ఆమె మంగళగిరిలోని కైరెన్ కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ సంస్థలో ఉద్యోగినిగా పనిచేశారు. పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్, జనసేన పార్టీ ప్రోగ్రామ్ కమిటీ ఛైర్మన్ కల్యాణం శివశ్రీనివాసరావు తనకు బాబాయ్ అవుతారని, ఆయన పలుకుబడితో దేవాదాయ, పోలీస్ శాఖల్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని ధరణి కృష్ణ కొంతమందిని నమ్మించారు.
ఇలా ఏలూరు జిల్లాలో 16 మంది, తణుకులో 20 మంది నుంచి వసూళ్లకు పాల్పడ్డారు. మీరిచ్చే డబ్బుకు మా బాబాయే గ్యారెంటీ అని నమ్మబలికారు. అందుకోసం శివశ్రీనివాసరావు ఫొటోతో కూడిన నకిలీ వాట్సప్ ఖాతా, ఆడియో కాల్స్ను సృష్టించారు. ప్రభుత్వ ముద్రలు, అధికారుల సీళ్లతో కూడిన నకిలీ నియామక పత్రాలను నిరుద్యోగులకు అందజేశారు. మరోవైపు తాను పనిచేస్తున్న కైరెన్ కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ పేరును, ఆ సంస్థ సీఈవో కోట రుక్మిణి పేరును కూడా ధరణి కృష్ణ దుర్వినియోగం చేశారు.
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