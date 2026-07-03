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జనసేనలో అంతర్గత కుమ్ములాట - ఎమ్మెల్యే చిర్రి బాలరాజుపై దాడికి యత్నం

ఎమ్మెల్యే చిర్రి బాలరాజుపై దాడికి యత్నించిన జనసేన నేత - ఏలూరు జనసేన పార్టీ కార్యాలయం వద్ద ఘటన - ఎమ్మెల్యే బాలరాజు వర్గం, మరో సీనియర్‌ నేత వర్గం మధ్య విభేదాలు

Attempt to Attack Polavaram MLA
Attempt to Attack Polavaram MLA (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 10:19 PM IST

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Attempt to Attack Polavaram MLA : పోలవరం జనసేనలో వర్గ విభేదాలు మరోసారి భగ్గుమన్నాయి. ఏలూరులో ఆ పార్టీ కార్యాలయం వేదికగా పోలవరం ఎమ్మెల్యే చిర్రి బాలరాజుపై జనసేన నేత దాడికి యత్నిచడం కలకలం రేపింది. ఏలూరు ఎమ్మెల్యే బత్తుల బలరామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో నిర్మాణ సారధుల ఎంపిక కమిటీ సమావేశం జరిగింది. ఇందుకు చిర్రి బాలరాజు తన అనుచరులతో కలిసి హాజరయ్యారు.

ఎమ్మెల్యే చిర్రి బాలరాజుపై దాడికి యత్నం (ETV Bharat)

ఈ సమావేశంలో జనసేన పార్టీ నేతలు రెండు వర్గాలుగా విడిపోయి వేర్వేరుగా దరఖాస్తులను ఎంపిక కమిటీకి అందజేశారు. ఈ క్రమంలో అక్కడ ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఎమ్మెల్యే చిర్రి బాలరాజు దరఖాస్తు ప్రక్రియ ముగించుకుని బయటకు వచ్చి మీడియాతో మాట్లాడుతుండగా ఓ జనసేన నేత ఆయనపైకి దూసుకొచ్చాడు. స్పందించిన పోలీసులు ఆ వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నామినేటెడ్‌ పదవులు, పార్టీ పదవుల కోసం ఎమ్మెల్యే వర్గం, మరో సీనియర్‌ నేత వర్గం మధ్య కొంతకాలంగా విభేదాలు నెలకొన్నాయి. ఇవాళ జరిగిన ఈ ఘటనతో ఇవి మరోసారి బహిర్గతమయ్యాయి.

పార్టీలో కొందరు పెత్తందారులు తనను పని చేయనివ్వడం లేదని ఎమ్మెల్యే చిర్రి బాలరాజు ఆరోపించారు. తన ఎదుగుదలను చూసి ఓర్వలేక కుట్రలు చేస్తున్నారని చెప్పారు. వారి అనుకూలంగా ఉండేవారికి మాత్రమే పదవులు ఇవ్వాలని చూస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. తన దగ్గరికి కొందరు నాయకులు వచ్చి ఈ విషయం గురించి మాట్లాడారన్నారు. వారికి అండగా ఉంటానని చెప్పి తాను కుడా ఇవాళ ఏలూరుకు వచ్చానని తెలియజేశారు. ఇన్నాళ్లు మౌనంగా ఉన్నానని ఇక తాను సహించేది లేదని స్పష్టం చేశారు.

"పార్టీలో కొందరు పెత్తందారులు నన్ను పని చేయనివ్వడం లేదు. నా ఎదుగుదలను చూసి ఓర్వలేక కుట్రలు చేస్తున్నారు. వారికి అనుకూలంగా ఉండేవారికి పదవులు ఇవ్వాలని చూస్తున్నారు. ఇన్నాళ్లు మౌనంగా ఉన్న ఇక నేను సహించేది లేదు. దీనిపై అధిష్టానం స్పందించి వారికి బుద్ధి చెప్పాలి." - చిర్రి బాలరాజు, పోలవరం ఎమ్మెల్యే

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