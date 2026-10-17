జనసేన తొలి జాబితా విడుదల - మేయర్, మున్సిపల్ ఛైర్మన్ అభ్యర్థులు వీరే
Jana Sena candidates First list : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నేపథ్యంలో జనసేన పార్టీ తొలి జాబితాను విడుదల చేసింది. మేయర్, మున్సిపల్ ఛైర్మన్ అభ్యర్థుల తొలి జాబితాను వెల్లడించింది.
జనసేన తొలి జాబితా విడుదల (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 12:29 PM IST
Jana Sena candidates First list : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నేపథ్యంలో జనసేన పార్టీ తొలి జాబితాను విడుదల చేసింది. మేయర్, మున్సిపల్ ఛైర్మన్ అభ్యర్థుల తొలి జాబితాను వెల్లడించింది.
జాబితా ఇలా :
- విజయవాడ మేయర్ జనసేన అభ్యర్థిగా వంగవీటి రాధాకృష్ణ
- ఏలూరు మేయర్ జనసేన అభ్యర్థిగా రెడ్డి అప్పలనాయుడు
- అమలాపురం మున్సిపల్ ఛైర్మన్ జనసేన అభ్యర్థిగా నల్లా శ్రీధర్
- చిలకలూరిపేట మున్సిపల్ ఛైర్మన్ జనసేన అభ్యర్థిగా తోట రాజేశ్వరి
- గొల్లప్రోలు మున్సిపల్ ఛైర్మన్ జనసేన అభ్యర్థిగా కడారి తమ్మయ్యనాయుడు
- నరసాపురం మున్సిపల్ ఛైర్మన్ జనసేన అభ్యర్థిగా కొత్తపల్లి శైలజ
- నిడదవోలు మున్సిపల్ ఛైర్మన్ జనసేన అభ్యర్థిగా కల్లం జ్యోతి
- పెడన మున్సిపల్ ఛైర్మన్ జనసేన అభ్యర్థిగా మట్టా శివపావని
- పిఠాపురం మున్సిపల్ ఛైర్మన్ జనసేన అభ్యర్థిగా బీరా విజయ్శేఖర్
- పుత్తూరు మున్సిపల్ ఛైర్మన్ జనసేన అభ్యర్థిగా డి.ఏలుమలై
- సాలూరు మున్సిపల్ ఛైర్మన్ జనసేన అభ్యర్థిగా గొర్లె విజయకుమారి
- సామర్లకోట మున్సిపల్ ఛైర్మన్ జనసేన అభ్యర్థిగా పిట్టా జానకి రామారావు
- తెనాలి మున్సిపల్ ఛైర్మన్ జనసేన అభ్యర్థిగా టి.వెంకటరమణారావు
- తిరువూరు మున్సిపల్ ఛైర్మన్ జనసేన అభ్యర్థిగా పి.మాధవి