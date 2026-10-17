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జనసేన తొలి జాబితా విడుదల - మేయర్, మున్సిపల్ ఛైర్మన్ అభ్యర్థులు వీరే

Jana Sena candidates First list : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నేపథ్యంలో జనసేన పార్టీ తొలి జాబితాను విడుదల చేసింది. మేయర్‌, మున్సిపల్‌ ఛైర్మన్‌ అభ్యర్థుల తొలి జాబితాను వెల్లడించింది.

జనసేన తొలి జాబితా విడుదల
జనసేన తొలి జాబితా విడుదల (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 17, 2026 at 12:29 PM IST

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Jana Sena candidates First list : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నేపథ్యంలో జనసేన పార్టీ తొలి జాబితాను విడుదల చేసింది. మేయర్‌, మున్సిపల్‌ ఛైర్మన్‌ అభ్యర్థుల తొలి జాబితాను వెల్లడించింది.

జాబితా ఇలా :

  • విజయవాడ మేయర్‌ జనసేన అభ్యర్థిగా వంగవీటి రాధాకృష్ణ
  • ఏలూరు మేయర్‌ జనసేన అభ్యర్థిగా రెడ్డి అప్పలనాయుడు
  • అమలాపురం మున్సిపల్ ఛైర్మన్ జనసేన అభ్యర్థిగా నల్లా శ్రీధర్
  • చిలకలూరిపేట మున్సిపల్ ఛైర్మన్ జనసేన అభ్యర్థిగా తోట రాజేశ్వరి
  • గొల్లప్రోలు మున్సిపల్ ఛైర్మన్ జనసేన అభ్యర్థిగా కడారి తమ్మయ్యనాయుడు
  • నరసాపురం మున్సిపల్ ఛైర్మన్ జనసేన అభ్యర్థిగా కొత్తపల్లి శైలజ
  • నిడదవోలు మున్సిపల్ ఛైర్మన్ జనసేన అభ్యర్థిగా కల్లం జ్యోతి
  • పెడన మున్సిపల్ ఛైర్మన్ జనసేన అభ్యర్థిగా మట్టా శివపావని
  • పిఠాపురం మున్సిపల్ ఛైర్మన్ జనసేన అభ్యర్థిగా బీరా విజయ్‌శేఖర్
  • పుత్తూరు మున్సిపల్ ఛైర్మన్ జనసేన అభ్యర్థిగా డి.ఏలుమలై
  • సాలూరు మున్సిపల్ ఛైర్మన్ జనసేన అభ్యర్థిగా గొర్లె విజయకుమారి
  • సామర్లకోట మున్సిపల్ ఛైర్మన్ జనసేన అభ్యర్థిగా పిట్టా జానకి రామారావు
  • తెనాలి మున్సిపల్ ఛైర్మన్ జనసేన అభ్యర్థిగా టి.వెంకటరమణారావు
  • తిరువూరు మున్సిపల్ ఛైర్మన్ జనసేన అభ్యర్థిగా పి.మాధవి

TAGGED:

JANA SENA CANDIDATE LIST
MAYOR AND MUNICIPAL CHAIRPERSONS
జనసేన తొలి జాబితా
JANA SENA FIRST LIST

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