వాహనదారులకు గుడ్న్యూస్ - చిన్నచిన్న ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలకు కోర్టుల చుట్టూ తిరగక్కర లేదు!
రేపటి నుంచి అమల్లోకి రానున్న జన్ విశ్వాస్ సవరణ చట్టం - 2026 - ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నించే యువతకు తొలగనున్న చిక్కులు - ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనల కేసులు త్వరగా పరిష్కారమ్యేందుకుఅవకాశం
Published : August 14, 2026 at 2:31 PM IST
Jan Vishwas Amendment Act 2026 : హైదరాబాద్ నగరానికి చెందిన ఓ యువకుడు రెన్యువల్ చేయని డ్రైవింగ్ లైసెన్స్తో వాహన తనిఖీల్లో పట్టుబడ్డాడు. ట్రాఫిక్ అధికారి ఫైన్ వేయగా, గతంలో ఉన్న చలనాలతో కలిపి అతడిపై క్రైం రికార్డు నమోదైంది. నూతన సవరణ చట్టం ప్రకారం- ఇలాంటి ఉల్లంఘనలకు న్యాయస్థానానికి వెళ్లాల్సిన పని ఉండదు. క్రిమినల్ నేరంగా దీనిని పరిగణించరు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నించే యువతకు పోలీస్ వెరిఫికేషన్ సమయంలో కేసుల పరంగా ఎదురయ్యే ఇబ్బందులు ఇకపై తొలగనున్నాయి.
కేంద్రం రూపొందించిన జన్ విశ్వాస్ సవరణ చట్టం -2026 ఈనెల 15వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి రానుంది. మోటర్ వెహికల్ యాక్టులో తీసుకొచ్చిన కీలక మార్పులు ప్రభావం చూపనున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. నూతన మార్పులు, నిబంధనలపై రవాణా, పోలీస్ శాఖల అధికారులు, సిబ్బందికి సరైన అవగాహన అవసరం అనే అభిప్రాయం నిపుణుల్లో వ్యక్తమవుతోంది.
సానుకూలతలు :
కేసులు సత్వరంగా పరిష్కారమయ్యే అవకాశం : చిన్నపాటి ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలు, సాంకేతిక లోపాలపై న్యాయస్థానాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఈ-చలానాలు, జరిమానాలు డిజిటల్ వేదికల్లో నేరుగా చెల్లించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల కేసులు మరింత వేగంగా పరిష్కారం అవుతాయని రవాణా శాఖ అధికారి అన్నారు.
క్రిమినల్ ముద్ర నుంచి రక్షణ : వాహన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రెన్యూవల్ ఆలస్యం వంటివాటిని కొత్త చట్టం కింద నేరంగా పరిగణించరు. ఇలాంటి వెసులుబాట్లు ప్రైవేటు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ప్రయత్నిస్తున్న యువత, ఇతర డ్రైవర్లకు ఉపశమనం కలిగిస్తాయని నగరానికి చెందిన న్యాయవాది ఒకరు అభిప్రాయపడ్డారు.
వ్యాపార, రవాణా రంగానికి ఊరట : వాణిజ్య వాహన రవాణా నిబంధనలు మరింత సరళతరం కానున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. కొత్త నిబంధనలతో చిక్కులు తగ్గి సరుకు రవాణా మరింత సులభతరం అవుతుందని ట్రాన్స్పోర్ట్ నిర్వాహకులు, లారీల యజమానులు చెబుతున్నారు.
అమల్లో ఉన్న సవాళ్లు :
అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడే అవకాశం: కోర్టుల ప్రమేయం లేకుండా కార్యనిర్వాహక అధికారులే ఫైన్(జరిమానా)) విధించడం వల్ల అవినీతి లేదా అధికార దుర్వినియోగానికి దారితీసే అవకాశం ఉంటుందని న్యాయ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
రహదారి భద్రతపై ప్రభావం : అతివేగం, నిర్లక్ష్యంగా వాహనాలను నడిపే నేరాల విషయంలో కఠిన వైఖరి కొనసాగనట్లయితే రోడ్డు భద్రతకు విఘాతమేర్పడుతుంది. జాతీయ, రాష్ట్ర రహదారులపై ప్రమాదాలు మరింత పెరిగే ప్రమాదముందని రవాణాశాఖ అధికారులు భావిస్తున్నట్లుగా సమాచారం.
బాధితుల హక్కుల పరిరక్షణ : రోడ్డు ప్రమాద బాధితుల హక్కులు, మోటార్ యాక్సిడెంట్స్ క్లెయిమ్స్ ట్రిబ్యునల్(ఎంఏసీటీ) ప్రక్రియకు భంగం కలగకుండా ఉండే విధంగా కొత్త నిబంధనల అమలు జరగాలనే అభిప్రాయం ఉంది.
నకిలీ నంబర్ ప్లేట్లతో తిరిగేవారికి దడ పుట్టిస్తున్న ట్రాఫిక్ పోలీసులు - క్రిమినల్ కేసులు నమోదు
ఈ కారుపై 95 ట్రాఫిక్ చలనాలు, రూ.35వేలు ఫైన్ - 3 సార్లు తప్పించుకుని ఎట్టకేలకు పోలీసులకు చిక్కి