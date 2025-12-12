ఆల్వారు కుటుంబ హస్తకళ భళా - నైపుణ్యమే 'రక్షణ కవచం'
ఈనెల14 వరకు హస్త కళా వారోత్సవాలు - ప్రోత్సాహం కోరుతున్న కళాకారులు
Jammalamadugu Handicraft Artisans Making Idol Ornaments : సాధారణంగా ఆలయాల్లోని ప్రతీ అంగుళం ఎంతో దైవత్వంతో కూడిన కళా రూపాలతో దర్శనమిస్తుంటుంది. కేవలం గుడి నిర్మాణంలోనే కాకుండా దైవాలకు అలంకరించే ఆభరణాలు, సహా పలు ప్రత్యేక అలంకారాలు సైతం వైవిధ్యంగా ఉంటాయి. చూడముచ్చట గొలిపే వాటి తయారీకి ఎంతో కృషి అవసరం. ఆకట్టుకునే కళారూపాలు చెక్కుతున్న ఆ కళాకారులు మన వైఎస్సార్ కడప జిల్లా వాసులే. అయితే వీరి నైపుణ్యానికి మెచ్చి చుట్టుపక్క జిల్లాల వాసులు వీరిని ఆశ్రయిస్తున్నారు.
మీరు ఏదేని ప్రసిద్ధ దేవాలయానికి వెళ్లి దైవ దర్శనం చేసుకుంటే అక్కడ కనిపించే కవచాలు ఆ ఊరి కళాకారుల చేతిలో సుందరంగా రూపుదిద్దుకున్నది కావొచ్చు. వారు శిల్పాలను చెక్కితే జీవకళ ఉట్టి పడుతుంది. దేవతామూర్తులకు కవచాలు తయారు చేస్తే ఎంతో సుందరంగా ఉంటాయి. పంచ లోహాలతో రకరకాల విగ్రహాలు, కిరీటాలు, అభరణాలను అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దుతారు. ఆ నైపుణ్యమే వారిని వెతుక్కుంటూ కడప, అన్నమయ్య, అనంతపురం, నంద్యాల, కర్నూలు తదితర జిల్లాల నుంచి భక్తులు శిలా విగ్రహాల తయారీకి వచ్చేలా చేస్తుంది.
తయారీలో నిపుణులు : వైఎస్సార్ కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు మండలం గూడెంచెరువు గ్రామంలోని రాజీవ్ నగర్లో సుమారు పాతికేళ్ల నుంచి ఆల్వార్ కుటుంబం ఇలాంటి హస్తకళలల్లో నిమగ్నమై ఉంది. పంచ లోహాలతో హనుమత్, గరుడ, ఒంటె వాహనాలు, ద్వార బంధాలు, పల్లకీలు తయారు చేస్తుంటారు. పంచలోహ విగ్రహాలు, మకర తోరణాలు, శిలా విగ్రహాల రూపకల్పనలోనూ సిద్ధహస్తులు. ఎత్తు, వెడల్పు ప్రకారం ఒక్కో వస్తువు తయారీకి కనీసం రెండు నెలల సమయం తీసుకుంటారు.
చూడచక్కగా రూపొందించి వహ్వా అనిపిస్తారు. అరుదైన ఈ కళ అంతరించిపోకుండా ఉండేందుకు, ఇతరులకు నేర్పేందుకు ప్రభుత్వం ఆధునిక పరికరాలు సమకూర్చాలని, రాయితీ రుణాలు అందజేస్తే తమ వంటి కళాకారులకు ఎంతో ప్రోత్సహించినవారవుతారని జక్కా కులశేఖర్ ఆల్వార్ అనే శిల్ప కళాకారుడు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
ఖండాతరాలు దాటిన ఆళ్లగడ్డ శిల్పుల కీర్తి : మరోవైపు ఆళ్లగడ్డ శిల్పుల కీర్తి ఖండాంతరాలు దాటుతోంది. వారి చేతుల్లో రూపుదిద్దుకున్న శిల్పాలు మన రాష్ట్రం, ఇతర రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా అమెరికా వరకు ప్రతిష్ఠకు సిద్ధమవుతున్నాయి. వారి చేతుల్లో రూపుదిద్దుకున్న దేవతామూర్తుల విగ్రహాలకు ఇతర దేశాల్లోనూ పూజాధికాలు అందుకుంటున్నాయి. 40 ఏళ్ల కిందటే అమెరికాలోని పిట్స్బర్గ్లో ఆళ్లగడ్డ శిల్పుల చేతిలో రూపుదిద్దుకున్న శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం పూజలందుకుంటోంది.
ఆళ్లగడ్డ శిల్పులు దురుగడ్డ వంశానికి చెందినవారు. మొదట్లో శిరివెళ్ల మండలం గుంపర్మాన్దిన్నెలో ఉండేవారు. 1952లో ఆళ్లగడ్డకు చేరుకున్నారు. వీరభద్రాచారి, దురుగడ్డ బాలవీరాచారి సోదరులు శిల్పాలు చెక్కడం ప్రారంభించారు. శిల్ప కళలో ఆళ్లగడ్డ 2018లో భౌగోళిక గుర్తింపు (జియోగ్రాఫికల్ ఐడెంటిటీ) సాధించింది. ఎక్కడ ఆలయాలు నిర్మిస్తున్నా అక్కడ వీరు ఉండాల్సిందే. ఇక్కడ వంద వరకు శిల్ప కళామందిరాలున్నాయి. 2,300 మంది వరకు ఉపాధి పొందుతున్నారు.
