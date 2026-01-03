ETV Bharat / state

డ్రగ్స్ కేసులో పోలీసులకు చిక్కిన జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే కుమారుడు

హైదరాబాద్‌ నార్సింగిలో పోలీసులకు చిక్కిన సుధీర్‌రెడ్డి - ఆదినారాయణరెడ్డి కుమారుడు సుధీర్‌రెడ్డిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు - డ్రగ్స్ పరీక్షలో సుధీర్‌రెడ్డికి పాజిటివ్‌గా నిర్ధారణ

Jammalamadugu MLAs Son Sudheer Reddy Caught by Police
Jammalamadugu MLAs Son Sudheer Reddy Caught by Police (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 3, 2026 at 5:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Jammalamadugu MLAs Son Sudheer Reddy Caught by Police : డ్రగ్స్‌ తీసుకుంటూ జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డి కుమారుడు సుధీర్‌రెడ్డి పోలీసులకు చిక్కారు. హైదరాబాద్‌ నార్సింగ్‌లో కొందరు డ్రగ్స్‌ తీసుకుంటున్నట్టు సమాచారం తెలుసుకున్న ఈగల్‌ టీమ్‌, నార్సింగి పోలీసులు సంయుక్త ఆపరేషన్‌ నిర్వహించి ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సుధీర్‌రెడ్డితో పాటు మరొకరికి డ్రగ్స్‌ పరీక్ష చేయగా పాజిటివ్‌గా నిర్ధారణ అయింది. దీంతో సుధీర్‌రెడ్డిని అరెస్టు చేసి డీ అడిక్షన్‌ సెంటర్‌కు తరలించినట్టు పోలీసులు తెలిపారు.

బెంగళూరు టు విజయవాడ - డ్రగ్స్​ తీసుకున్న యువకులు అరెస్ట్​

TAGGED:

JAMMALAMADUGU MLA SON
జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే కుమారుడు
SUDHEER REDDY TAKING DRUGS
POLICE ARREST JAMMALAMADUGU MLA SON
DRUGS ON MLA ADINARAYANA REDDY SON

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.