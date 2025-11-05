ETV Bharat / state

వైఎస్సార్సీపీ బలం తగ్గింది - ఇక జగన్​కు చెక్​ పెడతాం: ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డి

కూటమి బలం పెరుగుతోంది - జగన్ బలం తగ్గుతోందన్న ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి - కేంద్రం ఎంపిక చేసిన ఆరు రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్​ - పూర్వోదయ పథకం కింద రూ.65 వేల కోట్ల నిధులు

MLA Adinarayana Reddy Comments on YS Jagan
MLA Adinarayana Reddy Comments on YS Jagan (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 5:04 PM IST

2 Min Read
MLA Adinarayana Reddy Comments on YS Jagan : కూటమి బలం క్రమంగా పెరుగుతోందని, జగన్‌ బలం తగ్గుతోందని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి అన్నారు. విజయవాడలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. మద్యం కేసుల్లో అనేక మంది వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఇరుక్కున్నారన్నారు. ఇటీవల జరిగిన పులివెందుల జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ బలం బాగా తగ్గిపోయిందని పేర్కొన్నారు. తాము జగన్‌కు చెక్ పెట్టబోతున్నామన్నారు. ఆయనకు అధోగతి తప్పదని, ప్రజలే ఛీ కొట్టే రోజులు దగ్గర్లో ఉన్నాయని హెచ్చరించారు.

పులివెందుల జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీని ప్రజలు తరిమి‌కొట్టారని చెప్పారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అనేక హామీలిచ్చి వాటిని అమలు చేయడంలో విఫలమైందని ఎమ్మెల్యే ధ్వజమెత్తారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ఉద్యోగుల సమస్యలన్నీ పరిష్కరిస్తోందని ఆయన తెలిపారు. కేంద్రం ఎంపిక చేసిన ఆరు రాష్ట్రాల్లో మనం కూడా ఉన్నామని ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.

జగన్, భారతీరెడ్డి ఏ దారుణమైనా చేస్తారు, వేకాను చంపించింది వాళ్లే: ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డి (ETV)

పూర్వోదయ పథకం కింద మన రాష్ట్ర ప్రాజెక్టులకు కూడా నిధులు వస్తాయని ఆయన వివరించారు. దీని కింద రూ.65 వేల కోట్లు కేటాయించనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. రాష్ట్రానికి 4 విమానాశ్రయాలు, సాగరమాల కింద 4 పోర్టులు వస్తున్నాయన్నారు. మిగతా రాష్ట్రాల కంటే ఆంధ్రప్రదేశ్​కే ఎక్కువ టిడ్కో ఇళ్లు మంజూరు చేస్తున్నారని ఎమ్మల్యే అన్నారు. సూపర్‌ సిక్స్‌, సూపర్‌ హిట్‌ అయిందని ఆయన ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. జీఎస్టీ-2 ద్వారా ప్రజలకు అనేక లాభాలు కలుగుతున్నాయ అని ఆదినారాయణ రెడ్డి అన్నారు.

'మద్యం కేసులోనూ జగన్ ముద్దాయి కాబోతున్నారు. ఇటీవల వాళ్ల నాయకులు ఎందరో జైలుకు వెళ్లారు. జగన్​ హయాంలో ఎన్నో అరాచకాలు చేశారు.ఎంతో దోచుకున్నారు. జగన్, భారతీరెడ్డి ఏ దారుణమైనా చేస్తారు. వైఎస్​ వివేకానందరెడ్డిని చంపించింది వాళ్లే. ఆ కేసును సీబీఐ మళ్లీ విచారణ జరపాలి.' - ఆదినారాయణరెడ్డి, జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే

అప్పుడప్పుడు ఏపీకి వచ్చే జగన్‌ మమ్మల్ని వేలెత్తి చూపిస్తున్నారు: లోకేశ్

వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై కేసు నమోదు: ఇదిలా ఉండగా పామర్రు మాజీ ఎమ్మెల్యే కైలే అనిల్ కుమార్‌, పలువురు వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై కృష్ణా జిల్లా పమిడిముక్కల పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. మంగళవారం జరిగిన వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ పర్యటనలో వీరంతా పోలీసు నిబంధనలు అతిక్రమించారని, విధులకు ఆటంకం కలిగించారని అందులో పేర్కొన్నారు. పమిడిముక్కల మండలం గోపువానిపాలెం వద్ద హైవేపై ట్రాఫిక్‌కు ఇబ్బంది కలిగించవద్దని సీఐ చిట్టిబాబు మంగళవారం వైఎస్సార్సీపీ నేతలను కోరారు. ఈ క్రమంలో తమ ఇష్టమంటూ అనిల్‌, ఇతర వైఎస్సార్సీపీ నేతలు పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. దీంతో వారిపై బుధవారం కేసు నమోదు చేశారు. డ్రోన్ విజువల్స్ ద్వారా గుర్తించి మిగిలిన వారిపైనా కేసులు పెడతామని సీఐ చిట్టిబాబు తెలిపారు.

జగన్ పర్యటనలో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల అత్యుత్సాహం - నిబంధనలు ఉల్లంఘన

