ఆ పాఠశాలలో ఆంగ్లలో ఎవరూ ఫెయిల్​కారు ! - ఆంగ్ల భయాన్ని తీరుస్తున్న అక్షర యోధుడు

ఆంగ్ల వ్యాకరణం, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ సహా పలు అంశాలపై ప్రత్యేక తరగతులు - సొంతఖర్చులతో పాఠశాలలో ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్ ఏర్పాటు - ఐదారేళ్లుగా పదో తరగతిలో ఆంగ్లంలో ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థి లేడు

Published : April 21, 2026 at 10:08 PM IST

English Teacher Inspiring Story Jogulamba Gadwal : అక్షరం ఆయుధం కావాలి. ఆంగ్లం పేద విద్యార్థులకు ఆత్మవిశ్వాసం కావాలి. అని పల్లెటూరి పిల్లలకు ఇంగ్లీష్ అనే భయాన్ని పోగొట్టి వారి కలలకు రెక్కలు తొడుగుతున్నారు ఓ అక్షర యోధుడు. సొంత సొమ్ముతో ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్‌ను నిర్మించి, సెకండ్ లాంగ్వేజ్‌ను మాతృభాష కంటే ఎక్కువ నేర్పిస్తున్నారు. విద్యార్థి బడికి రాకపోతే ఆయనే ఇంటికి వెళ్లి అక్షరం విలువను వారి తల్లిదండ్రులకు వివరిస్తున్నారు. స్కూల్‌లో ఫెయిల్ అనే పదమే లేకుండా చేసి పేదవారికి ఆర్థిక సహాయం చేస్తూ అందరికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు ఇంతకి ఎవరా అద్భుత ఉపాధ్యాయుడు? ఆ ఇంగ్లీష్ మాస్టార్‌పై ప్రత్యేక కథనం.

ఇంగ్లీష్ భయాన్ని పొగొట్టే శైలిలో : నేర్చుకునే తపన ఉండాలేగాని ఎంత కఠినమైన పనినైనా సులభంగా సాధించవచ్చని నిరూపిస్తున్నారు ఆ మాస్టారు. గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులకు ఇంగ్లీష్ రాదని గమనించి వారి భయాన్ని పొగొట్టే శైలిలో ప్రయత్నిస్తున్నారు ఈ ఇంగ్లీష్ టీచర్. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా మానవపాడు మండలం జల్లాపురం పీఎంశ్రీ ఉన్నత పాఠశాలలో పనిచేస్తున్నవెంకన్న విద్యార్థులకు ఆంగ్లం పట్ల ఆసక్తి పెంపొందిస్తున్నారు. అందుకోసం స్కూల్ టైం కంటే గంట ముందుగానే వచ్చి పిల్లలకు స్పెషల్ క్లాసులు తీసుకుంటున్నారు.

"నేను 2005లో గట్టు జిల్లాపరిషత్​ హైస్కూల్​లో ఉద్యోగంలో చేరాను. అక్కడి పిల్లలు సరిగా పాఠశాలకు వచ్చేవారు కాదు. దీనికోసం నేను పిల్లల తల్లిదండ్రులను కలిసేవాడ్ని. డ్రాపౌట్లను తగ్గించే ప్రయత్నం చేశాను. పేదవిద్యార్థుల సమస్యలను పరిష్కరించి వారిని పాఠశాలకు తీసుకొచ్చేవాడిని. విద్యార్థులకు ఆంగ్లంపై ఆసక్తిని పెంచేందుకు ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్​ ఏర్పాటు చేశాం. దీంతో విద్యార్థులంతా పోటీపడిమరీ తరగతులకు హాజరయ్యారు. దీంతో గత ఐదేళ్లగా ఇంగ్లీష్​ సబ్జెక్టులో ఒక్క విద్యార్థికూడా ఫెయిల్​కాకపోవడం విశేషం" - వెంకన్న, ఇంగ్లీష్ టీచర్

సొంత నిధులు రూ. లక్షతో ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్ : పిల్లలకు ఇంగ్లీష్ ఇంకా సులువుగా అర్ధమయ్యేందుకు స్కూల్లోనే సొంత నిధులు రూ.లక్ష ఖర్చు చేసి ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్ ఏర్పాటు చేశారు. సబ్జెక్టుకు సంబంధించిన అన్ని అంశాలను గోడలపై అందమైన బొమ్మలు, అక్షరాలతో వివరించారు. మాస్టారు వచ్చినా, రాకపోయినా గోడలపై ఉన్నవి చదువుకుంటే చాలు ఇంగ్లీష్ ఇట్టే అర్ధమైపోతుంది. ఒకప్పుడు ఇంగ్లీష్‌లో అంతంత మాత్రంగా మార్కులు వచ్చేవి. కానీ వెంకన్నసార్ చొరవ తీసుకున్నాక ఐదారేళ్లుగా ఆంగ్లంలో ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థి లేడంటున్నారు విద్యార్థులు.

"పిల్లల ప్రతిభా పాఠవాలు పోషించడంలో ఆయన ప్రధానపాత్ర పోషిస్తున్నారు. రూ. లక్ష వ్యయంతో తానే సొంతంగా ల్యాబోరేటరీని నెలకొల్పారు. భాషకు సంబంధించిన వాక్యనిర్మాణం, వ్యతిరేక పదాలు, సొంత వాక్యాలు తయారు చేయడం, గ్రామర్​, స్పోకెన్​ ఇంగ్లీష్​ వంటివాటిని గోడలపై రాసి విద్యార్థులు చదువుకుని నేర్చుకునే విధంగా ఏర్పాటు చేశారు" - విష్ణువర్దన్, ప్రధానోపాధ్యాయుడు

ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోకుండా : క్లాస్ రూమ్‌తోనే ఆయన బాధ్యత ముగిసిపోదు. ఏ విద్యార్థి అయినా బడికి గైర్హాజరైతే నేరుగా వారి ఇంటికే వెళ్తారు. పిల్లల్ని చదివించండి వారి భవిష్యత్తు మార్చండి అంటూ తల్లిదండ్రులకు కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారు. ఇతరులకు చెప్పడమే కాదు. ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోకుండా బడికి హాజరవుతూ నిబద్ధతకు నిలువెత్తు సాక్ష్యంగా నిలుస్తున్నారు. పిల్లలు రాకపోతే బడికూడా మూసేసి వెళ్లే ఉపాధ్యాయులున్న ఈ రోజుల్లో ఒక్క రోజు కూడా బడికి గైర్హాజరవుకుండా విద్యార్ధులకు బోధిస్తున్న వెంకన్న మిగిలిన టీచర్లకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.

"లైబ్రరీ ఏర్పాటులో సాయం చేస్తున్నారు. గణతంత్ర్య దినోత్సవం రోజున కలెక్టర్​ చేతుల మీదుగా అతనికి బెస్ట్​ డిస్ట్రిక్ట్ ఎంప్లాయ్​ అవార్డు తీసుకున్నారు. 100 శాతం సీఎల్​ వినియోగించుకోనందుకు ఆయనను సన్మానించాం. రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుని అవార్డుకు గతేడాది ప్రపోజల్​ పంపాము. ఈ సారి తప్పకుండా అందుతుందని ఆశిస్తున్నాను" - విష్ణువర్దన్, ప్రధానోపాధ్యాయుడు

