కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పేరుతో రూ.లక్ష కోట్ల ప్రజాధనం వృథా చేశారు : రాజ్యసభలో సీఆర్‌ పాటిల్‌

కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై రాజ్యసభలో జల్‌శక్తి మంత్రి సీఆర్​ పాటిల్ కీలక వ్యాఖ్యలు - కాళేశ్వరం వైఫల్యానికి ప్లానింగ్, డిజైన్ లోపాలే కారణమన్న మంత్రి - తెలంగాణ ప్రభుత్వం మూడేళ్లుగా ఒక్క ప్రతిపాదన పంపలేదని వెల్లడి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 30, 2026 at 6:26 PM IST

Updated : March 30, 2026 at 6:53 PM IST

Jal Shakti Minister CR Patil on Kaleshwaram Project in Rajya Sabha : రాజ్యసభలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై జల్‌శక్తి మంత్రి సీఆర్​ పాటిల్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై లక్ష కోట్ల ప్రజాధనాన్ని వృథా చేశారని సీఆర్‌ పాటిల్‌ రాజ్యసభలో ఆరోపించారు. ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో ప్రధానమంత్రి కృషి సించాయీ యోజన పథకం కింద కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు నిధులు ఇవ్వాలని ఈ ప్రాజెక్టును జాతీయ ప్రాజెక్టుగా గుర్తించాలని బీఆర్ఎస్​ సభ్యుడు సురేశ్‌ రెడ్డి కోరారు. సురేష్‌ రెడ్డి వేసిన ప్రశ్నకు తీవ్ర స్థాయిలో జలశక్తి శాఖ మంత్రి స్పందించారు. ఇందుకు సమాధానమిచ్చిన కేంద్రమంత్రి కాళేశ్వరం వైఫల్యానికి ప్లానింగ్, డిజైన్ లోపాలే కారణమని వివరించారు. రూ.30 వేల కోట్లు ఖర్చు చేసి అనుమతుల కోసం కేంద్రం దగ్గరికి వచ్చారని తెలిపారు. మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల కుంగుబాటుపై ఎన్​ఎస్​డీఏ నివేదికను ప్రస్తావించిన కేంద్రమంత్రి ప్రాజెక్టు లోపాలపై కేంద్ర బృందం అధ్యయనం చేస్తోందని అన్నారు.

తెలంగాణ ప్రభుత్వం మూడేళ్లుగా ఒక్క ప్రతిపాదన పంపలేదు : కాళేశ్వరంలో జరిగిన అవినీతిపై సీబీఐతో విచారణ చేయాలని, కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఎంపీ అనిల్‌ కుమార్‌ యాదవ్‌ కోరగా జల్‌జీవన్‌ నిధుల వినియోగంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా ఉందని కేంద్రమంత్రి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మూడు సంవత్సరాల నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక్క ప్రతిపాదన పంపలేదని అన్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం వద్ద జల్‌జీవన్ మిషన్ నిధులు రూ.873 కోట్లు ఉన్నట్టు తెలిపారు. అయినా మూడు సంవత్సరాల్లో కేవలం రూ.194 కోట్లే ఖర్చు చేశారని చెప్పారు.

"కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పేరుతో రూ.లక్ష కోట్ల ప్రజాధనం వృథా చేశారు. కాళేశ్వరం వైఫల్యానికి ప్లానింగ్, డిజైన్ లోపాలే కారణం. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు లోపాలపై కేంద్రబృందం అధ్యయనం చేస్తోంది. జల్‌జీవన్‌ నిధుల వినియోగంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా ఉంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం మూడేళ్లుగా ఒక్క ప్రతిపాదన పంపలేదు. తెలంగాణ వద్ద జల్‌జీవన్ మిషన్ నిధులు రూ.873 కోట్లున్నాయి. రూ.873 కోట్లున్నా మూడేళ్లలో రూ.194 కోట్లే ఖర్చు చేశారు" - సీఆర్ పాటిల్, జల్‌శక్తి మంత్రి

