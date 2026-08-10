లేబర్కోడ్కు వ్యతిరేకంగా పోరాటం - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జైల్ భరో కార్యక్రమం
కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలని నిరసనలు - ధర్నాలో పాల్గొన్న కార్మికులు, రాజకీయ నేతలు - రాస్తారోకోతో కార్మికులు, పోలీసులకు మధ్య తీవ్ర తోపులాట
Published : August 10, 2026 at 4:55 PM IST
Jail Bharo Programme In Telangana : కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలని రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల జైల్ భరో కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. రైతు వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ దేశవ్యాప్త పిలుపులో భాగంగా ఈ నిరసన చేపట్టారు. ఆందోళనకారులను రోడ్డుపై నుంచి తరలించే క్రమంలో కార్మికులు, పోలీసులకు మధ్య తీవ్ర తోపులాట జరిగింది. ధర్నాలో పాల్గొన్న కార్మికులు, రాజకీయ నేతలు పలు డిమాండ్లతో కేంద్రానికి వ్యతిరేకంగా రాస్తారోకో నిర్వహించారు.
పోలిస్ స్టేషన్ ఎదుట బైటాయింపు : ఖమ్మంలో జైల్ భరో కార్యక్రమంలో వివిధ పార్టీల నేతలు, కార్మికులు ఆందోళనకు దిగారు. పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుట బైఠాయించి ధర్నా చేపట్టారు. నిరసనను అడ్డుకునేందుకు యత్నించిన అధికారులకు పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు స్వచ్ఛందంగా అరెస్టు అయ్యారు. మోదీ సర్కార్ నిరంకుశ విధానాలను అమలు చేస్తుందని ఆరోపించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ చట్టాలు కార్పొరేట్ శక్తులకు మేలు కలిగేలా ఉన్నాయని వాటిని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
"ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని పునరుద్ధరించాలి, లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేసి, ఉద్యోగ ఖాళీలను మొత్తం భర్తీ చేయాలి. లీక్ల మీద చర్యలు తీసుకోవాలి. ఇవాళ 19 రకాల సమస్యల మీద ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు. మోదీ ప్రభుత్వం తక్షణమే డిమాండ్లు పరిష్కారం చేయాలి. పరిష్కారం కాకపోతే ఈ ప్రభుత్వం దిగొచ్చేవరకు ఈ పోరాటం కొనసాగుతుంది" - సంఘం సభ్యుడు
కార్మికుల ఆవేదన వ్యక్తం : కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్మిక వ్యతిరేక చట్టాలను వెంటనే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ హైదరాబాద్ ఆటోనగర్లో జైల్భరో కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఇసుక లారీ యజమానుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో వివిధ అధికారులు పాల్గొన్నారు. రవాణా రంగంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్న నిబంధనలు లారీ యజమానులు, డ్రైవర్లు, కార్మికులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వీటితో పాటు అధికమవుతున్న డీజిల్, పెట్రోల్ ధరలను నియంత్రించాలని కోరారు. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి జరుగుతున్న అక్రమ ఇసుక రవాణాను అడ్డుకోవాలని ఆందోళనకారులు డిమాండ్ చేశారు. హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న ఫిల్టర్ ఇసుక తయారీపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సంఘం నాయకులు ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.
"మా సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే మేము అవసరమైతే జైలుకు వెళ్లటానికి కూడా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. మా హక్కులు అమలు చేసి మాకు న్యాయం చేయాలి. మా డిమాండ్లను పరిష్కరించాలనే హెచ్చరికగా జైల్ భరోసా కార్యక్రమం చేశాం" - సంఘం సభ్యుడు
తీవ్ర తోపులాట : సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్నగర్లో రైతు, కార్మిక సమస్యలపై ఆందోళకారులు నిరసన చేపట్టారు. ఉపాధి హామీ పథకంపై తీసుకొచ్చిన కొత్త చట్టాన్ని రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. రాస్తారోకోతో భారీగా ట్రాఫిక్ ఏర్పడటంతో ఆందోళనకారులను రోడ్డుపై నుంచి తరలించే క్రమంలో కార్మికులు, పోలీసులకు మధ్య తీవ్ర తోపులాట చోటుచేసుకుంది. ప్రజల గొంతును అణిచే ఈ దమనకాండను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామని మండిపడ్డారు.
ఎలక్షన్లు అయిపోతే తిరిగి చూడరు - తండాకు రోడ్డు వేయలేదని గిరిజనుల వంటావార్పు
హైదరాబాద్లో నాగర్కర్నూలు జిల్లా రైతుల ధర్నా - రూ.250 కోట్లు వసూలు చేసిన వ్యాపారి