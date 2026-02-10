జాతీయ స్థాయి చిత్రలేఖన పోటీల్లో సత్తాచాటిన జాహ్నవి - ‘వీరగాథ 5.0’ పోటీల్లో ప్రథమ స్థానం
2021వ సంవత్సరం నుంచి భారత రక్షణ, మానవ వనరుల శాఖల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ‘వీరగాథ 5.0’ పేరిట చిత్రలేఖన పోటీలు - 1.92 కోట్ల మంది వరకు విద్యార్థుల్లో జాహ్నవికి ప్రథమ స్థానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 10, 2026 at 9:58 PM IST
Artist Jahnavi Success Story : ప్రస్తుత యువత చదువుతో పాటు వారిలో ఉన్న ప్రత్యేకతలను కూడా ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడానికి వెనుకడుగు వేయట్లేదు. చిన్నప్పటి నుంచి ఒకవైపు విద్యతో పాటు, ఆసక్తి ఉన్న వాటి మీద కూడా మరింత కసరత్తు చేసి, సమయం వచ్చిన ప్రతిసారీ వాళ్లకి వాళ్లు నిరూపించుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం, ప్రత్యేక నైపుణ్యం ఉన్న వారికి తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయుల ప్రోత్సహం కూడా లభించడంతో పాటు 'ఆకాశమే హద్దులా' ముందుకు సాగిపోతున్నారు. అంతేకాకుండా అనేక విజయాలను కూడా కైవసం చేసుకుంటున్నారు. అటువంటి వారిలో ఈ విద్యార్థిని కూడా ఉంది. మరి ఆ స్టోరీ ఏంటో తెలుసుకుందాం!
‘వీరగాథ 5.0’ పోటీల్లో ప్రథమ స్థానం : విశాఖపట్నం జిల్లా, అగనంపూడిలో ఉన్న దరి ఫార్మాసిటీ పునరావాస కాలనీకి చెందిన సాలాపు జాహ్నవి జాతీయ స్థాయి ‘వీరగాథ 5.0’ పోటీల్లో పాల్గొని, సత్తా చాటింది. సైనికులు దేశ రక్షణలో భాగంగా, దేశం కోసం చేస్తున్న వారి త్యాగాలను కీర్తిస్తూ జాహ్నవి గీసిన చిత్రం నిర్వాహకుల నుంచి పలు ప్రశంసలు అందుకుంది. ‘వీరగాథ 5.0’ పేరిట నిర్వహించిన పోటీల్లో చిత్రలేఖన విభాగంలో జాహ్నవి ప్రథమ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. అంతేకాకుండా ఆమె మొత్తం ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి గర్వకారణంగా నిలిచింది.
2021వ సంవత్సరం నుంచి భారత రక్షణ, మానవ వనరుల శాఖల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ‘వీరగాథ 5.0’ పేరిట ప్రతి సంవత్సరం ఇటువంటి పోటీలు జరుగుతున్నాయి. దేశం కోసం ప్రాణాలర్పించిన వీరుల గాథ, సైనికుల చరిత్రలపై చిత్రలేఖనం, వ్యాసాలు, కవితలు, వీడియోల రూపంలో ఈ పోటీలు ఉంటాయి. 3వ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు మాత్రమే ఈ పోటీల్లో పాల్గొనడానికి అర్హులు. ఈ పోటీల్లో పాల్గొన్న వారి నుంచి జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో 100 మంది వరకు విజేతలను ఎంపిక చేస్తారు.
సైనికుల త్యాగాలతో ప్రజలకు రక్షణ: "భారత దేశ రక్షణకు, ప్రజల స్వేచ్ఛా జీవనానికి దేశంలో సైనికులు ఎన్నో త్యాగాలు చేస్తున్నారు. నా దృష్టిలో నిజమైన హీరోలు ఎవరంటే సైనికులే అని అంటా. దేశంపై ప్రేమతో, గౌరవంతో వారు అందిస్తున్న సేవలను ఎంతో స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ఈ చిత్రం గీశాను. సైనికుల కష్టాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని, వారి నేపథ్యంలో గీసిన ఈ చిత్రానికి ప్రథమ స్థానం దక్కడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది." - సాలాపు జాహ్నవి
అంతర్జాలంలో దరఖాస్తు: జీవీఎంసీ (గ్రేటర్ విశాఖ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్) 85వ వార్డు పరిధిలో ఉన్న గొన్నవానిపాలెంలోని ఏబీఎస్ పబ్లిక్ పాఠశాలలో 9వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థి జాహ్నవికి చిత్రలేఖనంలో మంచి ప్రతిభ ఉండటంతో ‘వీరగాథ 5.0’ పేరిట నిర్వహించిన పోటీల్లో చిత్రలేఖన విభాగంలో పాల్గొనడానికి, ఆమె చేత అంతర్జాలంలో దరఖాస్తు చేయించారు. ఈ పోటీలకు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మొత్తం దాదాపు 1.92 కోట్ల మంది వరకు విద్యార్థులు ఈ సంవత్సరం పోటీ పడగా, చిత్రలేఖన విభాగంలో మాత్రం విశాఖాకి చెందిన జాహ్నవి గీసిన చిత్రం ప్రథమ స్థానానికి ఎంపికైంది. దీంతో ఇటీవల కేంద్రమంత్రులు జయంత్ చౌధరి, సంజయ్ సేథ్ల చేతుల మీదుగా రూ.10,000 నగదుతో పాటు పతకాలు, ధ్రువపత్రం కూడా జాహ్నవికి అందించారు. ఈ సందర్భంగా జాహ్నవిని ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు, అనకాపల్లి జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి గిడ్డి అప్పారావునాయుడు తదితరులు అభినందించారు.
స్కేటింగ్లో అదరగొడుతున్న అన్నాచెల్లెళ్లు - జిల్లా, రాష్ట్రస్థాయిల్లో పతకాలు
ఏడాది క్రితం వరకూ ఏమీ తెలియదు - ఇప్పుడు రాష్ట్రస్థాయిలో మూడో ర్యాంక్ సాధించిన బాలికలు