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ఆ ఊరిలో నాగులమ్మ చాలా పవర్​ఫుల్ - అందుకే గ్రామస్థులందరికీ 'నా' అనే పేర్లే!

నేడు నాగుల పంచమి సందర్భంగా ఆలయంలో భక్తుల సందడి - రాతి విగ్రహాలకు ప్రత్యేక పూజలు చేస్తున్న గ్రామస్థులు - 50 ఏళ్లక్రితం పొలం దున్నుతుండగా బైట పడిన అమ్మవారి విగ్రహాలు

Village Is Named After Goddess Nagulamma
Village Is Named After Goddess Nagulamma (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 17, 2026 at 6:26 PM IST

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Village Is Named After Goddess Nagulamma : భక్తుల కోరిన కోరికలను తీర్చుతూ కొంగు బంగారంగా నిలుస్తుంది జగిత్యాల జిల్లా నాగులపేటలోని నాగులమ్మ దేవాలయం. ఈ ఆలయం పేరు పైనే ఊరి పేరు ఉండడం ఆ గ్రామానికి చెందిన చాలామందికి అమ్మవారి పేరు కలిసి వచ్చేలా ' నా' అనే అక్షరం వచ్చేలా నామకరణం చేసుకోవడం ఈ గ్రామం ప్రత్యేకత.

జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల మండలానికి సుమారు 6 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది నాగులపేట గ్రామం. సుమారు 3 వేల పైన జనాభా ఉన్న ఈ గ్రామంలో పచ్చని పంట పొలాల మధ్య కొలువు తీరిన నాగులమ్మ దేవాలయానికి ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. ఆలయంలో స్వయంగా వెలసిన నాగులమ్మ విగ్రహాలు భక్తుల పాలిట కొంగు బంగారంగా నిలుస్తున్నాయి. ప్రతి నాగపంచమి రోజున ఈ ఆలయం భక్తులతో సందడిగా మారుతుంది.

ఆ ఊరిలో నాగులమ్మ చాలా పవర్​ఫుల్ (ETV)

భూమిని దున్నుతుండగా బయటపడిన విగ్రహం : సుమారు 400 ఏళ్ల చరిత్ర కాలం నాటి రాతి నాగదేవత విగ్రహాలు స్వయంగా వెలిసి భక్తులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. సుమారు 200 ఏళ్ల క్రితం నాటి ఓ వేప చెట్టు కింద ఆలయం లేని నాగులమ్మ తల్లి కొలువు తీరింది. 50 ఏళ్ల క్రితం గ్రామానికి చెందిన ఓ రైతు పొలం కోసం దున్నుతున్న సమయంలో భూమి నుంచి నాగదేవత విగ్రహం బయటపడింది. దీంతో ఆ స్థలాన్ని అక్కడే వదిలేసి మరో కొద్ది దూరంలో పొలం కోసం భూమిని చదును చేయడం ప్రారంభించారు. అక్కడ కూడా నాగమ్మ రాతి విగ్రహాలు బయటపడడంతో. గ్రామస్థులకు సమాచారం అందించాడు. దీంతో గ్రామస్థులు పరిశీలించి ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో నాగమ్మ రాతి విగ్రహాలు చాలా ఉన్నట్టు గుర్తించారు.

అప్పటినుంచి భారీ వేప చెట్టు కింద భూమి నుంచి బయటకు వచ్చిన రాతి విగ్రహాలకు గ్రామస్థులు ప్రత్యేక పూజలు చేయడం ప్రారంభించారు. ఈ విషయం ఊరు వాడా అంతా తెలిసి భక్తులు ఆలయానికి పోటెత్తారు. అప్పటినుంచి నేటి వరకు నాగులమ్మ దేవాలయం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.

భక్తుల పాలిట కొంగు బంగారం : ప్రతి ఏటా నాగుల పంచమి రోజు వేలాది మంది భక్తులు ఆలయానికి వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. ఇదే కాకుండా ప్రతి సోమవారం నాగులమ్మ తల్లికి ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక పూజలు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తుంటారు. ఆలయం సుమారు మూడు ఎకరాల్లో విశాలమైన స్థలంలో నాగులమ్మ దేవాలయాన్ని ఏర్పాటు చేసిన గ్రామస్థులు పక్కనే శివాలయం, నవగ్రహాలయంతో పాటు కల్యాణం జరుపుకోవడానికి కల్యాణ మండపాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. విశాలమైన స్థలంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో నాగులమ్మ దేవాలయం భక్తులకు కనువిందు చేస్తుంది. ఈ ఆలయం దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ భక్తుల పాలిట కొంగు బంగారంగా మారింది.

గతంలో ఒక రైతు భూమిని దున్నుతుండగా విగ్రహం బయటకు వచ్చింది. విగ్రహంలో ఉన్న దేవతకు అప్పటి నుంచి పూజలు చేస్తున్నాం. గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలందరూ ఆయువు, ఆరోగ్యాలతో సుఖంగా ఉంటారన్న ఉద్దేశంతో ఉగాది తర్వాత మొదటి పంచమికి ఇక్కడ జాతర చేసుకుంటాం - గ్రామస్థుడు

'నా' అక్షరం ఉన్న పేర్లే ఎక్కువ : ఆలయంతో పాటు ఆ గ్రామానికి ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. పిల్లలు కలగనివారు అమ్మవారిని పూజించి, సంతానం కలిగితే 'నా'అనే పేరు వచ్చేలా నామకరణం చేస్తామని మొక్కుకునే వారని పెద్దలు చెబుతున్నారు. అందుకే ఈ గ్రామంలో నా అనే అక్షరం పేరు గల వ్యక్తులే అధికంగా ఉంటారు. ప్రతిఏటా నాగుల పంచమి రోజు ఈ ఆలయం భక్తులతో కనువిందు చేస్తూ అందరిలో భక్తి భావాన్ని చాటుతూ ఒక ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని సంతరించుకుంటుంది.

మా గ్రామంలో వెలిసిన దేవత నాగులమ్మ, సమ్మక్క, సారక్క బిడ్డగా ప్రసిద్ధి గాంచింది. గ్రామంలో ఉన్న ఆడబిడ్డ, మగబిడ్డలకు నాగరాణి, నాగరాజు పేర్లు ఉంటాయి. ఇలా నా అక్షరంతో ఉన్నవారు దాదాపుగా 1000 మంది ఉంటారు - గ్రామస్థుడు

నాగేంద్రుడే ఆ ఊరి ఇలవేల్పు - బంధువులతో కలిసి ఘనంగా నాగుల చవితి - ఎక్కడంటే?

ఘనంగా నాగుల చవితి వేడుకలు - శివాలయాలకు పోటెత్తిన భక్తులు

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