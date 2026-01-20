సమ్మక్క-సారలమ్మ మహా జాతర - వ్యాపారులకు కనకవర్షం కురిపిస్తోన్న 'బంగారం'
ఊపందుకున్న బెల్లం అమ్మకాలు - రోజుకు 20 టన్నుల బెల్లం అమ్మకాలు - అధిక ధరలకు విక్రయిస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్న వ్యాపారస్తులు - ప్రత్యామ్నాయంగా చక్కెరను ఉపయోగిస్తున్న భక్తులు
Published : January 20, 2026 at 9:50 AM IST
Jaggery Demand For Sammakka -Sarakka Jatara : భక్తుల కొంగు బంగారమైన వన దేవతలు సమ్మక్క-సారలమ్మ మహా జాతర కోలాహలం మొదలైంది. కోరిన కోరికలు తీర్చే తల్లులకు భక్తులు తమ వంతుగా నిలువెత్తు బంగారం (బెల్లం) తులాభారం సమర్పించటం ఆనవాయితీగా వస్తోన్న విషయం తెలిసిందే. అందుకే జాతర సమీపిస్తుండటంతో ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో బెల్లం అమ్మకాలు ఊపందుకున్నాయి. వ్యాపారులు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు.
చక్కెరతో కూడా : గతంతో పోల్చితే ఈసారి భారీగా అమ్మకాలు పెరుగుతాయని వ్యాపారులు భావిస్తున్నారు. దీంతో ముందస్తుగా భారీగా ప్రస్తుతం నిల్వ చేసుకుంటున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అయితే అధిక ధరలకు విక్రయిస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. ఇటీవల కొందరు ప్రత్యామ్నాయంగా చక్కెర కూడా తులాభారం వేస్తున్నారు. దీంతో సాధారణ సమయంలో కంటే ప్రస్తుతం చక్కెర అమ్మకాలు కూడా పెరిగాయి.
ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి దిగుమతి : ఉమ్మడి జిల్లాలోని వ్యాపారస్తులు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి బెల్లం దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు. గతంలో కామారెడ్డి, నిజామాబాద్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతాల నుంచి దిగుమతి తీసుకునేవారు. ప్రస్తుతం మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్, లాథూర్, పుణే, కర్ణాటకలోని బీదర్, మాండియా ప్రాంతాల నుంచి తీసుకొస్తున్నారు. లాభాల ఆశతో రవాణా ఛార్జీలు, ధర చౌకగా చూసుకుని ఆయా ప్రాంతాల నుంచి తెప్పిస్తున్నారు.
సుమారు రూ.2.50 కోట్ల వ్యాపారం : ప్రధాన పట్టణాల నుంచి గ్రామీణ ప్రాంతాలకు బెల్లం నిల్వలు తరలిస్తున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లాలో అధికారికంగా 32 చోట్ల జాతర నిర్వహిస్తున్నారు. రోజుకు 20 టన్నుల బెల్లం అమ్ముతున్నట్లు అంచనా. ఈ లెక్కన జాతర ముగిసే వరకు కనీసం 300 మెట్రిక్ టన్నుల బెల్లం, చక్కెర మరో 200 మెట్రిక్ టన్నుల అమ్మకాలు సాగనున్నాయి. సుమారు రూ.2.50 కోట్ల వ్యాపారం జరగనుందని అంచనా.
సగం బెల్లం, సగం చక్కెరతో : భక్తుల అవసరం ఆసరాగా వ్యాపారులు ధరలు పెంచుతున్నారు. గతంలో కిలో బెల్లం రూ.32 ధర పలకగా, ఈసారి కొద్దిగా పెరిగింది. పట్టణాల్లో ఒక్కొచోట ఒక్కో రకమైన ధర పలుకుతోంది. కిలోకు రూ.35 నుంచి రూ.45 వరకు ఉంది. పల్లెల్లో రూ.50లోపు అమ్ముతూ దండుకుంటున్నారు. సగం బెల్లం, సగం చక్కెరతో మొక్కులు చెల్లిస్తున్నారు. ప్రతి రెండేళ్లకొకసారి కిలోకు రూ.10 పైనే ధర పెరుగుతోంది. ఈసారి పంట దిగుబడులు అధికంగా రావడంతో ధర భారీగా పెరగలేదని వ్యాపారులు అంటున్నారు.
కృతజ్ఞతగా నిలువెత్తు బంగారం : ఈ నెల 28 నుంచి 31 వరకు మేడారంలో సమ్మక్క - సారలమ్మ జాతర వైభవంగా జరగనుంది. ఈ జాతరలో భక్తులంతా పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి వన దేవతలను దర్శించుకుంటున్నారు. భక్తులు తమ కోరికలు నెరవేరాయనే కృతజ్ఞతతో సమ్మక్క-సారలమ్మలకు నిలువెత్తు బెల్లాన్ని సమర్పిస్తారు. తరాలుగా వస్తున్న ఈ ఆచారాన్ని వ్యాపారులు అవకాశంగా మలుచుకుని ఉపయోగించుకుంటున్నారు. బెల్లం ధరలను అధికంగా పెంచి లాభాలు చూస్తున్నారు.
ప్రత్యామ్నాయంగా చక్కెర : సమ్మక్క-సారలమ్మ మహా జాతర అనేది ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గిరిజన జాతరగా ప్రసిద్ధి పొందినది. గిరిజనులకు బెల్లం బంగారంతో సమానం. అందుకే వారంతా బెల్లాన్ని బంగారంగా భావించి ఆ తల్లులకు సమర్పిస్తారు. బెల్లం ధరలు పెరగడంతో కొందరు పంచదారను ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. దాంతో పంచదారకు కూడా డిమాండ్ పెరిగిపోయింది.
ఇంటి వద్దికే ప్రసాదం : వివిధ రకాల కారణాలతో మేడారం వెళ్లలేని వారి కోసం దేవాదాయ శాఖ సహకారంతో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయనున్నట్లు టీజీఎస్ ఆర్టీసీ తెలిపింది. రూ.299 చెల్లిస్తే ఇంటి వద్దకే ప్రసాదం ప్యాకెట్లో అమ్మవార్ల ఫొటోతో పాటు బెల్లం, పసుపు, కుంకుమ పంపిస్తారు. భక్తులు www.tgsrtclogistics.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా టీజీఎస్ఆర్టీసీ లాజిస్టిక్స్ కౌంటర్లలో ప్రసాదాన్ని బుక్ చేసుకోవచ్చని ఆర్టీసీ ఎండీ వై.నాగిరెడ్డి వెల్లడించారు. వివరాలకు ఆర్టీసీ కాల్సెంటర్లు 040-69440069, 040-23450033 నంబర్లలో సంప్రదించాలని పేర్కొన్నారు
మేడారం జాతరకు వెళ్లలేకపోతున్నారా? - రూ.299 చెల్లిస్తే ఇంటి వద్దకే ప్రసాదం
మేడారంలో మీ పిల్లలు తప్పిపోయారా? - భయపడకండి, ఏఐ వారిని కనిపెడుతుంది