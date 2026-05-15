ఎమ్మెల్యే శ్రీరాం రాజగోపాల్ ఐడియా అదుర్స్ - రూ.30 వేలకే మినీ ఫైర్ ఇంజిన్
ప్రజలు, రైతుల కోసం వినూత్న ఆలోచన చేసిన జగ్గయ్యపేట ఎమ్మెల్యే -రూ.30 వేలకే మినీ ఫైర్ ఇంజన్కు శ్రీకారం చుట్టిన శ్రీరాం రాజగోపాల్ -ఫైర్ ఇంజన్ కోసం ఎదురుచూడకుండా, ప్రమాద తీవ్రతను తగ్గించే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 8:27 PM IST
Jaggayyapeta MLA Sreeram Rajagopal Developed Mini Fire Engine : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చరిత్రలో నిలిచిపోయే ఒక వినూత్న ప్రయోగానికి ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట మున్సిపాలిటీ వేదికైంది. జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు శ్రీరాం రాజగోపాల్ (తాతయ్య) చేసిన ఒక అద్భుతమైన ఆలోచన ఇప్పుడు యావత్ రాష్ట్రానికే ఒక సరికొత్త దిక్సూచిగా మారబోతోంది. ఎమ్మెల్యే అదిరిపోయే ఆలోచనతో కేవలం రూ.30 వేలకే మినీ ఫైర్ ఇంజన్కు శ్రీకారం చుట్టారు.
ఎక్కడైనా అగ్నిప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఫైర్ ఇంజన్ కోసం ఎదురుచూడకుండా, అందుబాటులో ఉన్న వనరులతో ప్రమాద తీవ్రతను తగ్గించవచ్చు. తక్కువ ఖర్చుతో విజయవంతమైన ఈ ప్రయోగాన్ని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేయడానికి ఎమ్మెల్యే శ్రీరాం రాజగోపాల్ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
మినీ ఫైర్ ఇంజన్ ప్రయోగం ఇలా : ఎమ్మెల్యే శ్రీరాం రాజగోపాల్ ఐడియా ప్రకారం, ప్రతి గ్రామంలో ఉన్న వాటర్ ట్యాంకర్కు ప్రత్యేకంగా ఒక హై-ప్రెషర్ మోటార్, అలాగే ఫైర్ ఇంజన్ నాజిల్ ఏర్పాటు చేయాలి. దీనికి అయ్యే ఖర్చు కేవలం రూ. 30,000 మాత్రమే! ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే, పెద్ద ఫైర్ ఇంజన్ వచ్చే వరకు ఆగకుండా, ఈ లోకల్ ట్యాంకర్ల ద్వారా మంటలను ప్రాథమికంగా ఆర్పివేసేందుకు ‘ఫస్ట్ ఎయిడ్’ (ప్రథమ చికిత్స) లాగా వాడుకోవచ్చు.
ఎమ్మెల్యే శ్రీరాం రాజగోపాల్ ఆదేశాల మేరకు జగ్గయ్యపేట మున్సిపల్ అధికారుల పర్యవేక్షణలో యుద్ధప్రాతిపదికన ఒక వాటర్ ట్యాంకర్కు ఈ మోటార్, నాజిల్ సిస్టమ్ను అమర్చారు. ఈరోజు(శుక్రవారం) జగ్గయ్యపేట పట్టణంలోని స్థానిక చెరువు బజార్లో దీనికి సంబంధించిన ప్రత్యక్ష ప్రయోగాన్ని (ట్రయల్ రన్) నిర్వహించారు. ఈ ప్రయోగంలో ఒక అద్భుతమైన విషయం తేలింది. కోటి రూపాయల సాధారణ ఫైర్ ఇంజన్ 25 మీటర్ల రేంజ్ వరకు నీటిని చిమ్మితే, కేవలం 30 వేల రూపాయలతో తయారు చేసిన ఈ మాడిఫైడ్ ట్యాంకర్ ఏకంగా 15 మీటర్ల రేంజ్ వరకు అత్యంత వేగంగా, హై-ప్రెషర్తో నీటిని కొట్టింది. ఈ ట్రయల్ రన్ వందకు వంద శాతం అద్భుతంగా విజయవంతమైంది.
రైతుల్లో సరికొత్త ఆశలు : ఈ ప్రయోగం విజయవంతం కావడంతో నియోజకవర్గ ప్రజలు, రైతుల్లో సరికొత్త ఆశలు చిగురించాయి. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే శ్రీ శ్రీరాం రాజగోపాల్ (తాతయ్య) ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడుతూ, తన భవిష్యత్తు కార్యాచరణను ప్రకటించారు. ఈ ప్రయోగం జగ్గయ్యపేటకే పరిమితం కాకూడదు. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ప్రతి గ్రామానికి, రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ఉపయోగపడే ఒక అద్భుత ఆవిష్కరణ అన్నారు. అగ్నిప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు తక్షణమే స్పందించడానికి ఇది ఒక రామబాణంలా పనిచేస్తుందని తెలిపారు. ఒక ఊరిలో ప్రమాదం జరిగితే చుట్టుపక్కల ఊర్ల నుంచి హుటాహుటిన నాలుగైదు ట్యాంకర్లను నిమిషాల వ్యవధిలో రప్పించవచ్చన్నారు. దీనివల్ల ఆస్తి నష్టం, ప్రాణ నష్టం, అలాగే పంట నష్టం చాలా వరకు తగ్గుతుంది అని ఎమ్మెల్యే శ్రీరాం రాజగోపాల్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
వినూత్న ప్రయోగానికి మూల కారణం : సరిగ్గా మూడు రోజుల క్రితం ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గ పరిధిలోని దబ్బాకుపల్లి గ్రామంలో ఊహించని విధంగా భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. చూస్తుండగానే అగ్నికీలలు ఎగసిపడ్డాయి. రైతులు ఎంతో కష్టపడి, చెమటోడ్చి పండించిన సుమారు 70 ఎకరాల మొక్కజొన్న, ఇతర తోటల పంటలు అగ్నికి ఆహుతైపోయాయి. కళ్లముందే పంట బూడిదవుతుంటే రైతులు ఏం చేయాలో పాలుపోక ఆవేదనతో అల్లాడిపోయారు.
రంగంలోకి ఎమ్మెల్యే శ్రీరాం తాతయ్య: ఈ దారుణ ఘటన గురించి సమాచారం అందిన వెంటనే, జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే శ్రీరాం రాజగోపాల్ ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా, హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. మంటల్లో కాలిపోతున్న పొలాలను, రైతుల కన్నీళ్లను ఆయన స్వయంగా చూశారు. సర్వస్వం కోల్పోయిన రైతులను ఓదారుస్తూ వారిలో ధైర్యం నింపే ప్రయత్నం చేశారు.
సమస్య మూలాలు - వ్యవస్థలోని లోపాలు : ఘటనా స్థలంలో ఎమ్మెల్యే శ్రీరాం తాతయ్య క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన చేస్తున్నప్పుడు ఒక చేదు నిజం వెలుగుచూసింది.
అగ్నిప్రమాదం జరిగింది వాస్తవమే, కానీ ఫైర్ ఇంజన్ సకాలంలో వచ్చి ఉంటే నష్టం చాలా తక్కువగా వాటిల్లేదని, తమ పంటలు కళ్లముందే బూడిదయ్యేవి కావని రైతులు కన్నీరుమున్నీరవుతూ ఎమ్మెల్యే వద్ద బాధ పడ్డారు.
వ్యవస్థాగత సమస్య - ఒకే ఒక్క ఫైర్ ఇంజన్: జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గంలో మొత్తం 72 గ్రామాలు ఉన్నాయి. ఇంత పెద్ద నియోజకవర్గానికి ప్రభుత్వ రికార్డుల ప్రకారం అందుబాటులో ఉన్న ఫైర్ ఇంజన్ కేవలం ఒకటంటే ఒక్కటే! దబ్బాకుపల్లిలో ప్రమాదం జరిగిన ఆ దురదృష్టకర సమయంలో, ఆ ఏకైక ఫైర్ ఇంజన్ నియోజకవర్గంలోని మరో సుదూర ప్రాంతంలో అగ్నిప్రమాద విధుల్లో ఉంది. అక్కడ పని ముగించుకుని దబ్బాకుపల్లికి వచ్చేసరికి చాలా సమయం పట్టింది. ఈలోపు జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది.
రైతుల ఆవేదన, వ్యవస్థలో ఉన్న ఈ భౌగోళిక ఇబ్బందులు ఎమ్మెల్యే శ్రీరాం రాజగోపాల్ మనసును తీవ్రంగా కలచివేసింది. "ప్రమాదం జరిగినప్పుడు కోటి రూపాయల ఫైర్ ఇంజన్ ఎక్కడో దూరం నుంచి వచ్చే లోపు రైతుల జీవితాలు బుగ్గిపాలు కావాలా? దీనికి ఏదో ఒక శాశ్వత పరిష్కారం కనిపెట్టాలి" అని ఆయన గట్టిగా నిశ్చయించుకున్నారు. జగ్గయ్యపేట మున్సిపల్ అధికారులు, మున్సిపల్ చైర్మన్ రంగాపురం రాఘవేంద్రతో కలిసి ఎమ్మెల్యే అత్యవసర మేధోమథనానికి తెరతీశారు.
విప్లవాత్మక ఆలోచన - రూ. కోటి వర్సెస్ రూ. 30 వేలు! : ఈ మేధోమథనంలో నుంచే ఎమ్మెల్యే శ్రీరాం తాతయ్య మనస్సులో ఒక అద్భుతమైన, వినూత్నమైన ఆలోచన మొలకెత్తింది. సాధారణంగా ప్రభుత్వం ఒక కొత్త ఫైర్ ఇంజన్ కొనాలంటే సుమారు కోటి రూపాయల వరకు ప్రజాధనం ఖర్చవుతుంది. అంత బడ్జెట్ ప్రతి గ్రామానికి పెట్టడం ఏ ప్రభుత్వానికైనా సాధ్యం కాని పని.
గ్రామాల్లో ఉన్న వనరుల పైనే ఫోకస్: కానీ, జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గంలోని దాదాపు ప్రతి గ్రామంలోనూ, ప్రతి పెద్ద పంచాయతీలోనూ మంచినీటి సరఫరా కోసం వాటర్ ట్యాంకర్లు, వాటిని లాగడానికి ట్రాక్టర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయనే విషయాన్ని ఎమ్మెల్యే గమనించారు. "ఈ మంచినీటి ట్యాంకర్లనే మనం విపత్తు సమయంలో ఫైర్ ఇంజన్లుగా ఎందుకు మార్చకూడదు?" అనే ఆలోచనే ఒక విప్లవానికి నాంది పలికింది.
రూ. 30 వేలకే మినీ ఫైర్ ఇంజన్ టెక్నాలజీ: ఎమ్మెల్యే ఐడియా ప్రకారం, ప్రతి గ్రామంలో ఉన్న వాటర్ ట్యాంకర్కు ప్రత్యేకంగా ఒక హై-ప్రెషర్ మోటార్, ఫైర్ ఇంజన్ నాజిల్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇలా కేవలం రూ. 30 వేలతో ఫైర్ ఇంజన్ వచ్చే వరకు ఆగకుండా, ఈ లోకల్ ట్యాంకర్ల ద్వారా మంటలను ప్రాథమికంగా ఆర్పివేయచ్చు.
సీఎం, డిప్యూటీ సీఎంల దృష్టికి జగ్గయ్యపేట ఫార్ములా: ఈ అద్భుతమైన ‘జగ్గయ్యపేట మోడల్’ ఆలోచనా విధానాన్ని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్కి, యువ నాయకులు, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్కి త్వరలోనే అధికారికంగా వివరిస్తానని ఎమ్మెల్యే శ్రీరాం రాజగోపాల్ తెలిపారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రతి గ్రామంలోనూ ఈ విధానాన్ని అవలంబించేలా, అవసరమైతే ఒక ప్రత్యేక ఇంజనీరింగ్ బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఈ టెక్నాలజీని మరింత డెవలప్ చేసి జీవో జారీ చేసేలా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఇవాళ జరిగిన ఈ చారిత్రాత్మక ట్రయల్ రన్ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ రంగాపురం రాఘవేంద్ర, మున్సిపల్ కమిషనర్, మున్సిపల్ అధికారులు, కౌన్సిలర్లు, అలాగే టెక్నికల్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఎమ్మెల్యే అద్భుతమైన ఐడియాను, సమయస్ఫూర్తిని వారంతా ముక్తకంఠంతో కొనియాడారు. రైతుల పాలిట అపర భగీరథుడిలా, ప్రజా పక్షపాతిగా నిలిచి, కోట్లాది రూపాయల ప్రభుత్వ ధనాన్ని ఆదా చేస్తూనే ప్రజలకు రక్షణ కల్పించిన ఎమ్మెల్యే శ్రీరాం రాజగోపాల నియోజకవర్గ ప్రజలు, రైతాంగం ప్రశంసల జల్లు కురిపిస్తున్నారు.
