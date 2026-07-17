కన్నులపండువగా జగన్నాథ రథయాత్ర - రథాన్ని లాగేందుకు పోటీ పడిన యువత
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అంగరంగ వైభవంగా రథోత్సవం - పాల్గొన్న ప్రజా ప్రతినిధులు - పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకున్న భక్తులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 10:29 AM IST
State Wide Jagannatha Ratha Yatra : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జగన్నాథుని రథోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఊరూవాడా 'హరే కృష్ణ హరే రామ' నామస్మరణలతో మార్మోగాయి. కళాకారులు నృత్యాలు చేస్తూ రథం ముందు సాగారు. యువత రథాన్ని లాగేందుకు పోటీపడ్డారు. ఈ ఉత్సవాల్లో ప్రజాప్రతినిధులు, భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు.
తరలివచ్చిన విదేశీ భక్తులు : ఆధ్యాత్మిక శోభతో హరినామ సంకీర్తనలతో విజయవాడ నగరం మార్మోగింది. అత్యంత వైభవంగా విజయవాడ ఇస్కాన్ ఆధ్వర్యంలో జగన్నాథ రథయాత్ర సాగింది. డప్పుల చప్పుళ్ల మధ్య కళాకారులు నాట్యాలు చేస్తూ రథం ముందు కదిలారు. ఈ రథోత్సవంలో మైలవరం ఎమ్మెల్యే వసంత కృష్ణప్రసాద్ పాల్గొన్నారు. ఈ ఉత్సవానికి దేశ రాజధాని దిల్లీతో పాటు రష్యా నుంచి సైతం భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు.
అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చిన భక్తులు : అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గంలో శ్రీ జగన్నాథుని రథోత్సవం వేలమంది భక్తజన సందోహం నడుమ అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వ విప్ కాలవ శ్రీనివాసులు కుటుంబ సమేతంగా పాల్గొని స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. భజనలు, కీర్తనలు, హరినామ సంకీర్తనలతో రథయాత్ర ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది. నంద్యాలలో ఇస్కాన్ ఆధ్వర్యంలో రథయాత్ర ఘనంగా జరిగింది. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చి స్వామిని దర్శించుకున్నారు.
విశాఖ ఉత్కల్ సమాజ్ ఆధ్వర్యంలో జగన్నాధ రథ యాత్ర శోభాయమానంగా జరిగింది. విశాఖ ఉత్కల్ సమాజ్ నుంచి పోర్ట్ గెస్ట్ హౌస్ మీదుగా పాండురంగాపురం బీచ్ ప్రాంతాల్లో ఈ రథ యాత్ర సాగింది. విశాఖ టౌన్ కొత్త రోడ్డులో జగన్నాథ స్వామి వారి రథయాత్రను ఎమ్మెల్యే వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్ ప్రారంభించారు. మేళ తాళాలు, మంగళ వాయిద్యాలు, సాంస్కృతిక నృత్యాలు, భజన బృందాల ప్రదర్శనలతో రథయాత్ర వైభవంగా సాగింది. ఈ యాత్రలో వేలాదిమంది భక్తులు పాల్గొన్నారు. అనకాపల్లిలో జగన్నాథ స్వామి రథయాత్రను ఎమ్మెల్యే కొణతాల రామకృష్ణ ప్రారంభించారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా పాలకొండలో నిర్వహించిన రథోత్సవానికి భక్తులు పెద్దఎత్తున తరలివచ్చారు. ఎమ్మెల్యే జయకృష్ణ స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో జగన్నాథుని రథయాత్ర కనులపండువగా సాగింది. టెక్కలిలో పెద్ద బ్రాహ్మణ వీధిలోని జగన్నాథ స్వామి ఆలయం వద్ద స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజల అనంతరం రధంపై ఊరేగించి గుండిచా మందిరానికి తీసుకెళ్లారు. నరసన్నపేటలో రథయాత్ర వైభవంగా జరిగింది. సత్యవరంలోని జగన్నాథ స్వామి ఆలయం నుంచి పెద్దపేటలోని ఆంజనేయస్వామి ఆలయం వరకు ఈ యాత్ర సాగింది.
అమరావతికి పూరీ జగన్నాథుడు వచ్చాడు - ఈ ప్రాంతానికి తిరుగులేదు: సీఎం చంద్రబాబు
రేపటి నుంచే "అమర్నాథ్ యాత్ర" - మంచుకొండల్లో 57రోజుల పవిత్ర యాత్ర!