మధురమైన యాత్ర - 9 టన్నుల లడ్డూల రథంపై కొలువుదీరిన జగన్నాథుడు
భజనలు, హరినామ సంకీర్తనల నడుమ విజయవాడలో పూరీ జగన్నాథుడి రథయాత్ర - పోటీపడి మరీ రథాన్ని లాగుతూ భక్తిపారవశ్యంలో మునిగితేలిన జనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 1:09 PM IST
Jagannath Rathotsavam Celebrated in Vijayawada with 9 Tonnes of Laddus: విజయవాడలో పూరీ జగన్నాథుడి రథయాత్ర ఆదివారం సాయంత్రం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. భజనలు, హరినామ సంకీర్తనల నడుమ సాగిన ఈ కార్యక్రమంలో వేలాది మంది భక్తులు పాల్గొన్నారు. మహిళలు, యువకులు, చిన్నారులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. సాధారణంగా రథం అనగానే కలపతోనో, ఇత్తడితోనో తయారు చేసినవి చూస్తుంటాం. కానీ జగన్నాథుడి కోసం ఏకంగా తొమ్మిది టన్నుల లడ్డూలతో ఓ బ్రహ్మాండమైన రథాన్నే తీర్చిదిద్దారు. భక్తికి తీపితనం తోడైన ఈ కనులవిందైన రథయాత్ర విజయవాడ సమీపంలోని సీతానగరంలో అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. లడ్డూల రథంపై కొలువుదీరిన స్వామివారిని కనులారా వీక్షించేందుకు భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. పోటీపడి మరీ రథాన్ని లాగుతూ భక్తిపారవశ్యంలో మునిగితేలారు.
ప్రత్యేక పూజలు: 9 వేల కిలోల లడ్డూతో ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన రథాన్ని ఎమ్మెల్యే బొండా ఉమామహేశ్వరరావు, తెలుగుదేశం పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షురాలు గద్దె అనురాధ ఇస్కాన్ ప్రతినిధులతో కలిసి ప్రారంభించారు. ముందుగా జగన్నాథుడు, బలభద్రుడు, సుభద్రాదేవిని దర్శించుకొని కొబ్బరికాయ కొట్టి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఎమ్మెల్యే ఉమా మాట్లాడుతూ ఇస్కాన్ సంస్థ ఏటా నిర్వహించే జగన్నాథుడి రథయాత్ర భారతీయ సంస్కృతి, సనాతన ధర్మపరిరక్షణకు ప్రతీకగా నిలుస్తోందన్నారు.
భక్తుల కోలాహలం: గద్దె అనురాధ మాట్లాడుతూ స్వామివారి కృపాకటాక్షాల ప్రతి కుటుంబంపై ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. ఇస్కాన్ ప్రతినిధులు భగవద్గీత గ్రంథాలు, స్వామివారి చిత్రపటాలను భక్తులకు పంపిణీ చేశారు. ఈ వేడుకలో బీజేపీ నాయకుడు పాతూరి నాగభూషణం, గజల్ శ్రీనివాస్, విజయకృష్ణా సూపర్బజార్ ఛైర్మన్ వెలగా సురేష్, ఇస్కాన్ ప్రతినిధులు, పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొని స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. జగన్నాథుడి రథయాత్రలో అడుగులో అడుగు వేయడం ప్రతి భక్తుడికి లభించే దైవానుగ్రహమని ఇస్కాన్ ప్రతినిధి రామ్ మురారి దాస్ తెలిపారు.
'ప్రపంచంలో ఎన్నో విశేషమైన రథయాత్రలు జరిగాయి, కానీ ఇలా లడ్డూతో రథయాత్ర జరగడం ఇదే మొదటిసారి. 9 వేల కిలోల లడ్డూలతో ఈ యాత్ర జరిగింది. ప్రతీ సంవత్సరం వినాయకచవితి నిర్వహించినట్లు జగన్నాథ రథయాత్ర చేస్తాం. బెజవాడలో వాడవాడకు జగన్నాథుని ఆశీర్వాదాలు తీసుకెళ్తాం. -రామ్ మురారి దాస్, ఇస్కాన్ ప్రతినిధి
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