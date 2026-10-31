జగన్ అక్రమాస్తుల కేసుల్లో వేగం - సీబీఐ కోర్టులో భారతీ సిమెంట్స్ కేసు విచారణ ప్రారంభం
Jagan Disproportionate Assets Case: జగన్ అక్రమాస్తుల కేసుల్లో విచారణ వేగం పుంజుకుంటోంది. ఇప్పటివరకు ఆరు ఛార్జిషీట్లలో 45 డిశ్ఛార్జి పిటిషన్లపై వాదనలు విన్న సీబీఐ కోర్టు భారతీ సిమెంట్స్ కేసులో విచారణ ప్రారంభించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 7:29 PM IST
జగన్ అక్రమాస్తుల కేసుల్లో విచారణ వేగం పుంజుకుంటోంది. మరో అభియోగపత్రంలో డిశ్ఛార్జి పిటిషన్లపై విచారణ ఎట్టకేలకు ముగిసింది. ఇప్పటివరకు ఆరు ఛార్జిషీట్లలో 45 డిశ్ఛార్జి పిటిషన్లపై వాదనలు విన్న సీబీఐ కోర్టు భారతీ సిమెంట్స్ కేసులో విచారణ ప్రారంభించింది. సీఐడీ, ఈడీ కేసుల్లో మొత్తం 141 డిశ్ఛార్జి పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి. సీబీఐతో పాటు ఈడీ ఛార్జిషీట్లపైనా రోజువారీ విచారణ జరుగుతోంది. జగన్ అక్రమాస్తుల కేసులు 14 ఏళ్లుగా డిశ్ఛార్జి పిటిషన్ల దశలోనే కొనసాగుతున్నాయి.
మరో 9 ఛార్జిషీట్లు : జగన్ అక్రమాస్తుల కేసుల విచారణలో భాగంగా ఇండియా సిమెంట్స్ ఛార్జిషీట్లో డిశ్ఛార్జి పిటిషన్లపై విచారణ పూర్తయింది. దీంతో ఇప్పటిదాకా 6 ఛార్జిషీట్లలో 45 డిశ్ఛార్జి పిటిషన్లపై విచారణ పూర్తయినట్లయింది. తాజాగా భారతీ సిమెంట్స్ అభియోగపత్రంలో జగన్ వేసిన డిశ్ఛార్జి పిటిషన్లపై విచారణను సీబీఐ కోర్టు ప్రారంభించింది. ఈ అభియోగపత్రంలో జగన్తో పాటు విజయసాయిరెడ్డి, వి.డి. రాజగోపాల్, బి.కృపానందం, జెల్లా జగన్మోహన్రెడ్డి, భారతీ సిమెంట్స్ వేసిన డిశ్ఛార్జి పిటిషన్లపై వాదనలు జరగాల్సి ఉంది.
ఇప్పటి వరకు అరబిందో, హెటిరో, జగతి పబ్లికేషన్స్, రాంకీ ఫార్మా, వాన్పిక్, దాల్మియా సిమెంట్స్, ఇండియా సిమెంట్స్ కేసుల్లో దాఖలైన డిశ్ఛార్జి పిటిషన్లు కొలిక్కివచ్చాయి. ఈ ఛార్జిషీట్లలో జగన్, విజయసాయిరెడ్డి, బి.పి. ఆచార్య, అయోధ్యరామిరెడ్డి, ధర్మాన ప్రసాదరావు, మోపిదేవి వెంకటరమణ, నిమ్మగడ్డ ప్రకాష్, పునీత్ దాల్మియా, విశ్రాంత అధికారులు శామ్యూల్, మన్మోహన్సింగ్, వి.డి. రాజగోపాల్, శ్రీలక్ష్మి, వెంకట్రామిరెడ్డి తదితరుల డిశ్ఛార్జి పిటిషన్లపై ఇరువైపు వాదనలు ముగిశాయి. లేపాక్షి నాలెడ్జ్ హబ్, ఇందూ టెక్ జోన్, హౌసింగ్ బోర్డు ప్రాజెక్టులు, పెన్నా సిమెంట్స్ సీబీఐ కేసుల్లో డిశ్ఛార్జి పిటిషన్లు పెండింగులో ఉన్నాయి. ఇవి కాకుండా ఈడీ వేసిన మరో 9 ఛార్జిషీట్లు ఉన్నాయి.
14 ఏళ్లుగా తేలని డిశ్ఛార్జి పిటిషన్లు : అరబిందో, హెటిరో సంస్థలకు భూముల కేటాయింపునకు సంబంధించిన సీబీఐ తొలి ఛార్జిషీటు 2012 మార్చిలో దాఖలు కాగా చివరిది 2014లో దాఖలైంది. 2016 నుంచి 2021 మధ్య ఈడీ 9 ఛార్జిషీట్లు వేసింది. సీబీఐ, ఈడీ వేసిన 20 ఛార్జిషీట్లలో జగన్, ఇతర నిందితులు మొత్తం 141 డిశ్ఛార్జి పిటిషన్లు వేశారు. సుమారు 14 ఏళ్లుగా డిశ్ఛార్జి పిటిషన్లు తేలడం లేదు. వీటిపై తీర్పు వెల్లడైతేనే నిందితులపై అభియోగాలు నమోదు చేసి ట్రయల్స్ చేపట్టాల్సి ఉంటుంది. డిశ్ఛార్జి పిటిషన్లు ఒకదానితో మరోటి ముడిపడి ఉండటంతో నిందితులందరూ వాదనలు వినిపించిన తర్వాతే తమ వాదనలు వినిపిస్తామని సీబీఐ చెబుతోంది.
అలాగే అన్ని కేసుల్లోనూ నిందితులుగా ఉన్నందున తామూ ఒకేసారి వాదనలు వినిపిస్తామని జగన్, విజయసాయిరెడ్డి కోర్టులను ఆశ్రయించడంతో కొంతకాలం విచారణే ముందుకు సాగలేదు. తర్వాత సీబీఐ ఛార్జిషీట్లపై రోజువారీ విచారణ జరుగుతున్నా అన్ని డిశ్ఛార్జి పిటిషన్లపై ఒకేసారి తీర్పు వెల్లడించాల్సి ఉన్నందున సుదీర్ఘ వాదనలు కొంతకాలం వినగానే న్యాయమూర్తులు బదిలీ అవుతుండటం వల్ల విచారణలు మళ్లీ మొదట్నుంటి ప్రారంభమవుతున్నాయి. ఇలా 12 ఏళ్లలో 8 మంది జడ్జీలు బదిలీ అయ్యారు.
కేసుల్ని త్వరగా తేల్చాలంటూ : జగన్ అక్రమాస్తుల కేసుల్లో నిందితులుగా ఉన్న సజ్జల దివాకర్రెడ్డి, అరబిందోకు చెందిన పీఎస్ చంద్రమౌళి ఇప్పటికే మృతి చెందారు. డిశ్ఛార్జి పిటిషన్లు సుదీర్ఘకాలంగా తేలడం లేదంటూ సీబీఐ, ఈడీ తరచూ అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. జగన్ సహా ఇతర నిందితుల కారణంగానే జాప్యం జరుగుతోందంటూ సీబీఐ గతంలో పలు సందర్భాల్లో తెలంగాణ హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టుకు నివేదించింది. కేసుల్ని త్వరగా తేల్చాలంటూ ఈడీ ఇటీవల తెలంగాణ హైకోర్టులో పిటిషన్ కూడా వేసింది. ప్రస్తుతం సీబీఐతో పాటు ఈడీ కేసుల్లోనూ న్యాయస్థానంలో రోజువారీ విచారణ జరుగుతోంది.
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