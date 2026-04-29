మాజీ సీఎం జగన్ సీపీఆర్వో పూడి శ్రీహరి అరెస్టు
పూడి శ్రీహరిని బెంగళూరులో అదుపులోకి తీసుకున్న కుప్పం పోలీసులు-అరెస్టు నుంచి పూడి శ్రీహరికి సుప్రీంకోర్టులో దక్కని ఊరట
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 10:15 AM IST
Jagan CPRO Pudi Srihari Arrested: వైఎస్సార్సీపీ మీడియా వ్యవహారాల ప్రధాన కార్యదర్శి, జగన్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో చీఫ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ అధికారిగా (సీపీఆర్వో) పని చేసిన పూడి శ్రీహరిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. బెంగుళూరులో కుప్పం పోలీసులు ఆయనను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో సీఎం చంద్రబాబుపై అనుచిత పోస్టులు పెట్టిన కేసులో వైఎస్సార్సీపీ మీడియా వ్యవహారాల ప్రధాన కార్యదర్శి పూడి శ్రీహరి, అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్త గుట్టూరు గిరీష్ కుమార్ రెడ్డిలకు సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురైంది.
పూడి శ్రీహరి అరెస్టు: ఈ కేసులో వారికి అరెస్టు నుంచి రక్షణ కల్పించడానికి, హైకోర్టు ఉత్తర్వులపై స్టే ఇవ్వడానికి సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. వీరు సీఎం చంద్రబాబును ఉద్దేశించి వైఎస్సార్సీపీ సామాజిక మాధ్యమ వేదికల్లో అనుచితంగా పోస్టులు పెట్టడంతో చిత్తూరు జిల్లా కుప్పానికి చెందిన వినోద్ కుమారమూర్తి స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే పూడి శ్రీహరిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
కోర్టు ఆదేశం: సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఫొటోల మార్ఫింగ్ కేసులో వైఎస్ జగన్ సీపీఆర్వోగా పనిచేసిన పూడి శ్రీహరికి సుప్రీంకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ముందస్తు బెయిల్ ఇచ్చేందుకు నిరాకరించింది. అలానే మధ్యంతర ఉపశమనం కలిగించేందుకూ సుప్రీం ధర్మాసనం నిరాకరించింది. ఈ కేసులో శ్రీహరిని రిమాండ్కు అప్పగించాలంటూ గతంలో పోలీసులు కుప్పం ట్రయల్ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై విచారణ చేపట్టిన న్యాయస్థానం దీనికి అంగీకరించలేదు. అలానే శ్రీహరికి స్టేషన్ బెయిల్ ఇస్తూ కుప్పం కోర్టు ఆదేశాలు ఇచ్చింది. కాగా దీనిపై పోలీసులు హైకోర్టును ఆశ్రయించగా కుప్పం కోర్టు ఆదేశాలను సస్పెండ్ చేస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. విచారణకు సహకరించాలని శ్రీహరిని ఆదేశించిన సంగతి తెలిసిందే.