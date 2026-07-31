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విద్యుత్​ బస్సులతో ఎటువంటి నష్టం కలుగకుండా చర్యలు : ఆర్టీసీ ఎండీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం

ఐకాస ప్రతినిధులతో ఆర్టీసీ ఎండీ చర్చలు - 90 శాతం అంశాలపై సానుకూల స్పష్టత వచ్చిందన్న ఆర్టీసీ ఎండీ - సమస్యలను సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్తానని వెల్లడి

JAC meets RTC MD regarding electric buses and other issues
JAC meets RTC MD regarding electric buses and other issues (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 10:22 AM IST

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JAC meets RTC MD Regarding Electric buses : ఆర్టీసీలో విద్యుత్ బస్సులు ప్రవేశ పెట్టడంవల్ల వచ్చే సమస్యలు, ఇబ్బందులు అధిగమించేందుకు అన్ని విధాల ప్రయత్నిస్తామని సంస్థ ఎండీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం ప్రకటించారు. ఉద్యోగ సంఘాల జేఏసీ ప్రతినిధులు లేవనెత్తిన అంశాలు ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళతామని స్పష్టం చేశారు. ఆర్టీసీ జేఏసీ ప్రతినిధులతో చర్చలు సానుకూలంగా జరిగాయని తెలిపారు. ఎండీతో చర్చలు ఫలవంతంగా జరిగాయని ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే స్పందన బట్టి భవిష్యత్ కార్యాచరణ ప్రకటిస్తామని జేఏసీ ప్రతినిధులు తెలిపారు.

ఐకాస ప్రతినిధులతో ఆర్టీసీ ఎండీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం చర్చలు (ETV Bharat)

విద్యుత్ బస్సుల కొనుగోలు, నిర్వహణ సహా వివిధ సమస్యలు పరిష్కరించాలంటూ ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు రెండు నెలలుగా నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టిన క్రమంలో ఆర్టీసీ యాజమాన్యం స్పందించింది. సంస్థ ఎండీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం విజయవాడలోని ఆర్టీసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో జేఏసీ నాయకులతో సమావేశమయ్యారు. చర్చలు మూడున్నర గంటలసేపు సుదీర్ఘంగా సాగాయి. సమావేశం తర్వాత ఎండీ, జేఏసీ ప్రతినిధులు మీడియాతో మాట్లాడారు. '90 శాతం అంశాలపై సానుకూల స్పష్టత వచ్చిందని, విద్యుత్ బస్సుల కొనుగోలు, నిర్వహణకు సంబంధించిన ఇబ్బందులు, సమస్యలపై ముఖ్యమంత్రి, ఐటీ, రవాణా మంత్రుల దృష్టికి తీసుకెళ్తామని ఎండీ చెప్పారని జేఏసీ ప్రతినిధులు తెలిపారు. విద్యాధరపురం, గుంటూరు-2, నెల్లూరు-2, మంగళం డిపోలలో వివిధ మరమ్మత్తు పనులు జరుగుతున్నాయని, పూర్తయిన తర్వాత విద్యుత్ బస్సులతోపాటు సాధారణ బస్సులు కూడా నడుపుతామని హామీ ఇచ్చారన్నారు.

దశలవారీగా విద్యుత్​ బస్సులు: 750 విద్యుత్ బస్సులు ఆగస్ట్ 17 నుంచి ఈ ఏడాది చివరి నాటికి దశల వారీగా సంస్థలో ప్రవేశ పెడతామని, అలాగే స్త్రీ శక్తి పథకం రద్దీ తట్టుకునేందుకు అదనంగా 500 సీఎన్జీ బస్సులు కూడా కొనుగోలు చేసే ప్రతిపాదన ఉందని సంస్థ ఎండీ తెలిపారు. ఆర్టీసీని ప్రైవేటీకరించవద్దని, అది ప్రభుత్వ పరిధిలోనే కొనసాగాలని, ఏ ఒక్క డ్రైవర్​ని కానీ, కండక్టర్​ని కానీ, ఇతర ఉద్యోగిని కానీ విధుల నుంచి తొలగించవద్దని, ఇతర డిపోలకు బదిలీ చేయవద్దని జేఏసీ నాయకులు డిమాండ్​ చేశారని ఎండీ తెలిపారు. అన్ని అంశాలపై జరిపిన చర్చలు సఫలం అయ్యాయని అన్నారు.

బదిలీ ఉద్యోగులను తిరిగి స్వస్థానాలకు తీసుకొస్తాం: ప్రస్తుతం మూసి వేసిన డిపోల్లో నుంచి ఇతర డిపోల్లోకి సర్దుబాటు చేసిన సిబ్బందిని అవి తెరిచిన తర్వాత తిరిగి తీసుకొస్తామని ఎండీ తెలిపారు. ఆర్టీసీ సిబ్బంది సహనం, ఓపికతో సేవలు అందిస్తుంటారని అలాంటి వారిపై దాడులు చేయడం ఏ మాత్రం సరికాదని దాడులు చేసే వారిపై కేసులు పెట్టాలని, ఛార్జీషీట్ దాఖలు చేయాలని డీజీపీ, జిల్లా ఎస్పీల దృష్టికి తీసుకెళ్తామని తెలిపారు. అలాగే ఖాళీల భర్తీ అంశంపైనా ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లి రెండు వారాల్లో ప్రకటిస్తామని ఎండీ చెప్పారు. ఆర్టీసీ ఎండీతో చర్చలు సానుకూలంగా జరిగాయని సమస్యల పరిష్కారానికి స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చారని ఆర్టీసీ ఐకాస ప్రతినిధులు తెలిపారు. మినిట్స్ వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్ర కమిటీతో చర్చించి భవిష్యత్ కార్యాచరణ ప్రకటిస్తామని చెప్పారు.

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TAGGED:

ఆర్టీసీ ఐకాస చర్చలు
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