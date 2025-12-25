ETV Bharat / state

ఇటార్సీ - విజయవాడ ఫ్రైట్​ కారిడార్​ - వయా తెలంగాణ!

తెలంగాణ మార్గంలో ఫ్రైట్​ కారిడార్​ - ఇటార్సీ-విజయవాడ మార్గంపై రైల్వే బోర్డుకు డీపీఆర్‌ - సరకు రవాణాలో ఉత్తర, దక్షిణాది రాష్ట్రాల మధ్య కీలకం కానున్న లింక్‌ - తెలంగాణకు ఉపయోగంగా ఫ్రైట్​ కారిడార్​

Freight Corridor Through Telangana
Freight Corridor Through Telangana (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 25, 2025 at 9:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Freight Corridor Through Telangana : దేశంలో సరకు రవాణా ప్రాజెక్టులో ముఖ్యమైందిగా భావిస్తున్న ఇటార్సీ-విజయవాడ డెడికేటెడ్​ ఫ్రైట్​ కారిడార్​ (నార్త్​-సౌత్​ డీఎఫ్​సీ) ప్రాజెక్టు కీలక దశకు చేరుకుంది. దాదాపు 922 కి.మీ. పొడవుతో తెలంగాణ మీదుగా ఈ కారిడార్​ను ప్రతిపాదించారు. ఇందుకు సంబంధించిన సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక (డీపీఆర్​)ను రైల్వే బోర్డుకు డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్​ కారిడార్​ కార్పొరేషన్​ ఆఫ్​ ఇండియా లిమిటెడ్ ​(డీఎఫ్​సీసీఐఎల్​) సమర్పించింది. ప్రస్తుతం ఈ డీపీఆర్​ బోర్డు పరిశీలనలోనే ఉంది. ఫిబ్రవరి 1న కేంద్ర బడ్జెట్​లో ఈ ప్రాజెక్టుపై కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టు పట్టాలెక్కితే తెలంగాణకు ఎంతో ఉపయోగం చేకూరనుంది.

తగ్గనున్న రవాణా ఖర్చులు : మధ్యప్రదేశ్​లోని ఇటార్సీ నుంచి తెలంగాణ మీదుగా ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని విజయవాడ వరకు ఈ ప్రత్యేక సరకు రవాణా కారిడార్​ను డీఎఫ్​సీసీఐఎల్​ ప్రతిపాదించింది. ఈ మార్గం కార్యరూపం దాలిస్తే సరకు రవాణాలో ఉత్తర, దక్షిణాది రాష్ట్రాల్ని అనుసంధానించే కీలక లింక్​ కానుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న ట్రాక్​లో అటు ప్రయాణికుల రైళ్లు, ఇటు గూడ్సు రైళ్లు ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు. దీంతో అదనపు రైళ్లను ప్రవేశపెట్టడానికి, వేగంగా నడపడానికి సాంకేతిక పరమైన సమస్యలు ఎన్నో వస్తున్నాయి. దీంతో కొత్త ప్రాజెక్టుతో గూడ్సు రైళ్లకు ప్రత్యేక ట్రాక్​ వేయనున్నారు. ప్రయాణ సమయంతో పాటు రవాణా ఖర్చులు గణనీయంగా తగ్గే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ప్రయాణికుల రైళ్ల వేగం సైతం పెరిగేందుకు ఆస్కారం ఉంది.

ఈ ప్రాజెక్టులో కీలకం కానున్న తెలంగాణ : తెలంగాణ మీదుగానే ఇటార్సీ-విజయవాడ రైల్వే కారిడార్​ వెళుతుండటంతో సరకు రవాణాలో రాష్ట్రం ఎంతో కీలకంగా మారనుంది. పారిశ్రామిక క్లస్టర్లు, గిడ్డంగులకు, మల్టీమోడల్​ లాజిస్టిక్స్​ హబ్​ల అభివృద్ధికి ఇది ఎంతో దోహదం చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టులో రహదారులపై భారీ ట్రక్కుల ఒత్తిడి తగ్గనుంది. రైల్వే ఆధారిత గ్రీన్​ లాజిస్టిక్స్​కు మార్గం సుగమం అవుతుంది. ఇటార్సీ-విజయవాడ రైలు మార్గం సిర్పూర్​ కాగజ్​నగర్​, మంచిర్యాల, రామగుండం, కాజీపేట, ఖమ్మం మీదుగా వెళ్లనుంది. రాష్ట్రంలో డెడికేటెడ్​ ఫ్రైట్​ కారిడార్​కు సంబంధించిన ఎలైన్​మెంట్ వివరాలపై ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. సరకు రవాణా మార్గం కావడంతో పారిశ్రామిక ప్రాంతాలకు సమీపం నుంచే ఉండే అవకాశం మెండుగా ఉంది.

డిజిటల్‌ ట్రాఫిక్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ సిస్టమ్‌ : ప్రత్యేక కారిడార్​ను భారీ మొత్తంలో సరకుల్ని రవాణా చేసేందుకు వీలుగా ఎక్కువ వ్యాగన్లతో కూడిన గూడ్సు రైళ్లను తట్టుకునేలా ట్రాక్​లు, విద్యుత్​ సామర్థ్యం, ఆధునిక సిగ్నలింగ్​ వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. రైళ్ల కదలికలను రియల్​ టైమ్​లో పర్యవేక్షించే డిజిటల్​ ట్రాఫిక్ మేనేజ్​మెంట్​ సిస్టమ్​ కూడా పరిశీలనలో ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ ప్రాజెక్టుకు రైల్వే బోర్డు ఆమోదం లభించిన తర్వాత కేంద్ర క్యాబినెట్​ అనుమతి లభించాల్సి ఉంది. ఆ తర్వాత బడ్జెట్​లో నిధుల కేటాయింపు, భూసేకరణ, పర్యావరణ అనుమతుల వంటి ప్రక్రియలు ఉండనున్నాయి.

ఖరగ్​పుర్​-విజయవాడ కారిడార్​ : ఇప్పటికే ప్రకటించిన ఖరగ్​పుర్​-విజయవాడ ఈస్ట్​కోస్ట్​ డెడికేటెడ్​ ఫ్రైట్​ కారిడార్​ను నిడుబ్రోలు వరకు పొడిగిస్తూ రైల్వేశాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిసింది. విజయవాడ నుంచి నిడుబ్రోలు స్టేషన్​ మధ్య దూరం దాదాపు 63 కి.మీ. కాగా, ఈ కారిడార్​ మొత్తం పొడవు 1,149 కి.మీ.గా ఉండబోతోంది.

తెలంగాణలో డ్రైపోర్టు : తెలంగాణలో తీర ప్రాంతం లేకపోవడంతో హైదరాబాద్​ శివారులో డ్రైపోర్టు నిర్మించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇదివరకే నిర్ణయించింది. ఈ ప్రతిపాదిత డ్రైపోర్టు నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని మచిలీపట్నం పోర్టును రైలు మార్గం ద్వారా కనెక్టివిటీ చేయాలనేదే ప్రణాళిక. ఇది కార్యరూపం దాల్చితే మాత్రం తెలంగాణ నుంచి విదేశాలకు సముద్రమార్గంలో జరిగే ఎగుమతులు, దిగుమతులు రవాణా మరింత సులభతరం కానున్నాయి.

హైదరాబాద్​ శివారులో డ్రైపోర్టు - రేపల్లె-మచిలీపట్నం రైల్వేలైనే కీలకం

మహబూబ్​నగర్​ దశ తిరిగేనా? - వందల ఎకరాల్లో గుడిబండలో డ్రైపోర్టు?

TAGGED:

ITARSI TO VIJAYAWADA CORRIDOR
FREIGHT CORRIDOR LINE IN TELANGANA
ఇటార్సీ టూ విజయవాడ కారిడార్​
FREIGHT CORRIDOR
FREIGHT CORRIDOR THROUGH TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.