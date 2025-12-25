ఇటార్సీ - విజయవాడ ఫ్రైట్ కారిడార్ - వయా తెలంగాణ!
తెలంగాణ మార్గంలో ఫ్రైట్ కారిడార్ - ఇటార్సీ-విజయవాడ మార్గంపై రైల్వే బోర్డుకు డీపీఆర్ - సరకు రవాణాలో ఉత్తర, దక్షిణాది రాష్ట్రాల మధ్య కీలకం కానున్న లింక్ - తెలంగాణకు ఉపయోగంగా ఫ్రైట్ కారిడార్
Published : December 25, 2025 at 9:48 AM IST
Freight Corridor Through Telangana : దేశంలో సరకు రవాణా ప్రాజెక్టులో ముఖ్యమైందిగా భావిస్తున్న ఇటార్సీ-విజయవాడ డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్ (నార్త్-సౌత్ డీఎఫ్సీ) ప్రాజెక్టు కీలక దశకు చేరుకుంది. దాదాపు 922 కి.మీ. పొడవుతో తెలంగాణ మీదుగా ఈ కారిడార్ను ప్రతిపాదించారు. ఇందుకు సంబంధించిన సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక (డీపీఆర్)ను రైల్వే బోర్డుకు డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (డీఎఫ్సీసీఐఎల్) సమర్పించింది. ప్రస్తుతం ఈ డీపీఆర్ బోర్డు పరిశీలనలోనే ఉంది. ఫిబ్రవరి 1న కేంద్ర బడ్జెట్లో ఈ ప్రాజెక్టుపై కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టు పట్టాలెక్కితే తెలంగాణకు ఎంతో ఉపయోగం చేకూరనుంది.
తగ్గనున్న రవాణా ఖర్చులు : మధ్యప్రదేశ్లోని ఇటార్సీ నుంచి తెలంగాణ మీదుగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడ వరకు ఈ ప్రత్యేక సరకు రవాణా కారిడార్ను డీఎఫ్సీసీఐఎల్ ప్రతిపాదించింది. ఈ మార్గం కార్యరూపం దాలిస్తే సరకు రవాణాలో ఉత్తర, దక్షిణాది రాష్ట్రాల్ని అనుసంధానించే కీలక లింక్ కానుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న ట్రాక్లో అటు ప్రయాణికుల రైళ్లు, ఇటు గూడ్సు రైళ్లు ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు. దీంతో అదనపు రైళ్లను ప్రవేశపెట్టడానికి, వేగంగా నడపడానికి సాంకేతిక పరమైన సమస్యలు ఎన్నో వస్తున్నాయి. దీంతో కొత్త ప్రాజెక్టుతో గూడ్సు రైళ్లకు ప్రత్యేక ట్రాక్ వేయనున్నారు. ప్రయాణ సమయంతో పాటు రవాణా ఖర్చులు గణనీయంగా తగ్గే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ప్రయాణికుల రైళ్ల వేగం సైతం పెరిగేందుకు ఆస్కారం ఉంది.
ఈ ప్రాజెక్టులో కీలకం కానున్న తెలంగాణ : తెలంగాణ మీదుగానే ఇటార్సీ-విజయవాడ రైల్వే కారిడార్ వెళుతుండటంతో సరకు రవాణాలో రాష్ట్రం ఎంతో కీలకంగా మారనుంది. పారిశ్రామిక క్లస్టర్లు, గిడ్డంగులకు, మల్టీమోడల్ లాజిస్టిక్స్ హబ్ల అభివృద్ధికి ఇది ఎంతో దోహదం చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టులో రహదారులపై భారీ ట్రక్కుల ఒత్తిడి తగ్గనుంది. రైల్వే ఆధారిత గ్రీన్ లాజిస్టిక్స్కు మార్గం సుగమం అవుతుంది. ఇటార్సీ-విజయవాడ రైలు మార్గం సిర్పూర్ కాగజ్నగర్, మంచిర్యాల, రామగుండం, కాజీపేట, ఖమ్మం మీదుగా వెళ్లనుంది. రాష్ట్రంలో డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్కు సంబంధించిన ఎలైన్మెంట్ వివరాలపై ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. సరకు రవాణా మార్గం కావడంతో పారిశ్రామిక ప్రాంతాలకు సమీపం నుంచే ఉండే అవకాశం మెండుగా ఉంది.
డిజిటల్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ : ప్రత్యేక కారిడార్ను భారీ మొత్తంలో సరకుల్ని రవాణా చేసేందుకు వీలుగా ఎక్కువ వ్యాగన్లతో కూడిన గూడ్సు రైళ్లను తట్టుకునేలా ట్రాక్లు, విద్యుత్ సామర్థ్యం, ఆధునిక సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. రైళ్ల కదలికలను రియల్ టైమ్లో పర్యవేక్షించే డిజిటల్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కూడా పరిశీలనలో ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ ప్రాజెక్టుకు రైల్వే బోర్డు ఆమోదం లభించిన తర్వాత కేంద్ర క్యాబినెట్ అనుమతి లభించాల్సి ఉంది. ఆ తర్వాత బడ్జెట్లో నిధుల కేటాయింపు, భూసేకరణ, పర్యావరణ అనుమతుల వంటి ప్రక్రియలు ఉండనున్నాయి.
ఖరగ్పుర్-విజయవాడ కారిడార్ : ఇప్పటికే ప్రకటించిన ఖరగ్పుర్-విజయవాడ ఈస్ట్కోస్ట్ డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్ను నిడుబ్రోలు వరకు పొడిగిస్తూ రైల్వేశాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిసింది. విజయవాడ నుంచి నిడుబ్రోలు స్టేషన్ మధ్య దూరం దాదాపు 63 కి.మీ. కాగా, ఈ కారిడార్ మొత్తం పొడవు 1,149 కి.మీ.గా ఉండబోతోంది.
తెలంగాణలో డ్రైపోర్టు : తెలంగాణలో తీర ప్రాంతం లేకపోవడంతో హైదరాబాద్ శివారులో డ్రైపోర్టు నిర్మించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇదివరకే నిర్ణయించింది. ఈ ప్రతిపాదిత డ్రైపోర్టు నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మచిలీపట్నం పోర్టును రైలు మార్గం ద్వారా కనెక్టివిటీ చేయాలనేదే ప్రణాళిక. ఇది కార్యరూపం దాల్చితే మాత్రం తెలంగాణ నుంచి విదేశాలకు సముద్రమార్గంలో జరిగే ఎగుమతులు, దిగుమతులు రవాణా మరింత సులభతరం కానున్నాయి.
హైదరాబాద్ శివారులో డ్రైపోర్టు - రేపల్లె-మచిలీపట్నం రైల్వేలైనే కీలకం
మహబూబ్నగర్ దశ తిరిగేనా? - వందల ఎకరాల్లో గుడిబండలో డ్రైపోర్టు?