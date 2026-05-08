ప్రభుత్వ ఆధీనంలోకి హైదరాబాద్‌ మెట్రో - ఇంకాస్త సమయం పట్టొచ్చు!

హైదరాబాద్‌ మెట్రో నిర్వహణలో కీలక పరిణామం - రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలోకి రావడానికి మరికొంత సమయం పట్టే అవకాశం - కియోలిస్‌ చేతుల్లోనే ఆపరేషన్స్‌

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 8, 2026 at 8:25 PM IST

Hyderabad Metro Under Government Control : హైదరాబాద్‌ మెట్రోరైలు నిర్వహణలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకున్నప్పటికీ పూర్తి స్థాయిలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలోకి రావడానికి మరికొంత సమయం పట్టే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఎల్‌అండ్‌టీ మెట్రోరైలు (హైదరాబాద్‌) లిమిటెడ్‌లో వందశాతం ఈక్విటీ వాటా కొనుగోలుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒప్పందం చేసుకుంది. అయినప్పటికీ రోజువారీ కార్యకలాపాలు, ఆర్థిక లావాదేవీలు, రుణాల పునర్వ్యవస్థీకరణ వంటి ప్రక్రియలు పూర్తయ్యే వరకు ఎల్‌అండ్‌టీ ఆధ్వర్యంలోని బోర్డే వ్యవహారాలను కొనసాగించనుంది.

జూన్‌ చివరి వరకు ప్రక్రియ : తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున హెచ్‌ఎండీఏ ఈక్విటీ చెల్లింపులు పూర్తి చేయడం, అలాగే ఇండియన్‌ రైల్వే ఫైనాన్స్‌ కార్పొరేషన్‌ (ఐఆర్‌ఎఫ్‌సీ) నుంచి తీసుకున్న రుణాలను రీషెడ్యూల్‌ చేయడం వంటి అంశాలు ఇంకా పూర్తి కాలేదు. ఈ ప్రక్రియలు ముగిసిన తర్వాతే ఎల్‌అండ్‌టీ పూర్తిగా వైదొలిగి మెట్రో పగ్గాలను ప్రభుత్వానికి అప్పగించనుంది. ఇందుకు వచ్చే నెల 30 వరకు సమయం పట్టవచ్చని సంస్థ బీఎస్‌ఈకి తెలియజేసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈక్విటీ మొత్తాన్ని తక్షణం చెల్లించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ రుణాల రీషెడ్యూల్‌ కూడా ఏకకాలంలో పూర్తైతే బాగుంటుందని ఎల్‌అండ్‌టీ సూచిస్తోంది.

రుణాల రీషెడ్యూల్‌కు ట్రైపార్టీ ఒప్పందం : మెట్రో ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన రుణాల పునర్వ్యవస్థీకరణ కోసం ప్రత్యేక ట్రైపార్టీ ఒప్పందం అవసరం కానుంది. ఇందులో ఎల్‌అండ్‌టీఎంఆర్‌హెచ్‌ఎల్‌, హెచ్‌ఎంఆర్‌ఎల్‌, ఐఆర్‌ఎఫ్‌సీ భాగస్వాములుగా ఉంటాయి. ఈ ఒప్పందం కుదిరిన తర్వాతే కొత్త రుణ సదుపాయాలు అమల్లోకి వస్తాయి. ఇందుకోసం ప్రత్యేక ఎస్క్రో ఖాతాను కూడా ప్రారంభించనున్నారు. పాత రుణాలు, గడువు ముగిసిన బకాయిల చెల్లింపులు ఈ ఖాతా ద్వారానే నిర్వహిస్తారు. ఇప్పటివరకు ఎల్‌అండ్‌టీ ఇచ్చిన పూచీకత్తు స్థానంలో ఇకపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే గ్యారంటీగా నిలవనుంది.

కీలక నిర్ణయాల్లో ప్రభుత్వ ఆమోదం : పూర్తి బదిలీ ప్రక్రియ పూర్తయ్యే వరకు మెట్రోకు సంబంధించిన ప్రధాన నిర్ణయాలు, ఆర్థిక అంశాలన్నీ ప్రభుత్వ అనుమతితోనే అమలు చేయనున్నారు. కొత్త బోర్డు బాధ్యతలు స్వీకరించేందుకు కూడా మరికొంత సమయం పట్టే అవకాశముందని అధికారులు చెబుతున్నారు. దీంతో తాత్కాలికంగా ఎల్‌అండ్‌టీ పర్యవేక్షణ కొనసాగినా నిర్ణయాధికారం మాత్రం ప్రభుత్వానిదే కానుంది.

కియోలిస్‌ చేతుల్లోనే ఆపరేషన్స్‌ : మెట్రో యాజమాన్యంలో మార్పులు వచ్చినప్పటికీ రైళ్ల నిర్వహణలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు ఉండదు. మొదటి నుంచి హైదరాబాద్‌ మెట్రో ఆపరేషన్స్‌ను నిర్వహిస్తున్న ఫ్రాన్స్‌కు చెందిన కియోలిస్‌ సంస్థనే సేవలను కొనసాగించనుంది. ఇప్పటికే ఉన్న ఒప్పందాన్ని ప్రభుత్వం మరో ఏడాది పొడిగించిన నేపథ్యంలో 2027 నవంబరు వరకు కియోలిస్‌ ఆధ్వర్యంలోనే మెట్రో రైళ్లు నడవనున్నాయి.

