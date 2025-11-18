పిస్తా హౌస్, షా గౌస్ హోటళ్లలో ఐటీ సోదాలు
Published : November 18, 2025 at 9:38 AM IST
IT Raids in Hyderabad : హైదరాబాద్లో ఆదాయపన్నుశాఖ అధికారులు సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఏకకాలంలో 15 చోట్ల ఐటీ అధికారులు సోదాలు చేస్తున్నారు. ప్రముఖ హోటళ్ల ఛైర్మన్లు, డైరెక్టర్ల ఇళ్లలో సోదాలు చేస్తున్నారు. ఏటా వందల కోట్ల వ్యాపారం చేస్తున్న పిస్తా హౌస్, షా గౌస్ హోటళ్లలో ఐటీ అధికారులు సోదాలు చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్, ఇతర నగరాల్లోనూ ఈ రెండు హోటళ్లు నడుస్తున్నాయి. దుబాయ్లోనూ పిస్తా హౌస్, షా గౌస్ హోటళ్లు బ్రాంచ్లు నిర్వహిస్తున్నాయి.