పిస్తా హౌస్​, షా గౌస్​ హోటళ్లలో ఐటీ సోదాలు

IT Raids in Hyderabad
IT Raids in Hyderabad (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 18, 2025 at 9:38 AM IST

1 Min Read
IT Raids in Hyderabad : హైదరాబాద్​లో ఆదాయపన్నుశాఖ అధికారులు సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఏకకాలంలో 15 చోట్ల ఐటీ అధికారులు సోదాలు చేస్తున్నారు. ప్రముఖ హోటళ్ల ఛైర్మన్లు, డైరెక్టర్ల ఇళ్లలో సోదాలు చేస్తున్నారు. ఏటా వందల కోట్ల వ్యాపారం చేస్తున్న పిస్తా హౌస్​, షా గౌస్​ హోటళ్లలో ఐటీ అధికారులు సోదాలు చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్​, ఇతర నగరాల్లోనూ ఈ రెండు హోటళ్లు నడుస్తున్నాయి. దుబాయ్​లోనూ పిస్తా హౌస్​, షా గౌస్​ హోటళ్లు బ్రాంచ్​లు నిర్వహిస్తున్నాయి.

