షిర్డీ సాయిబాబాను కుటుంబ సమేతంగా దర్శించుకున్న మంత్రి శ్రీధర్బాబు
ప్రజలందరిపై సాయిబాబా ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకున్నట్లు తెలిపిన మంత్రి - మంత్రిని శాలువాతో సత్కరించిన సంస్థాన్ అధికారి భీమరాజ్ దరాడే - భక్తుల సౌకర్యం కోసం మెరుగైన ఏర్పాట్లు చేశారని మంత్రి కితాబు
Published : August 13, 2026 at 1:46 PM IST
IT Minister Sridhar Babu visited Shirdi : రాష్ట్ర పరిశ్రమలు, ఐటీ మంత్రి శ్రీధర్బాబు కుటుంబ సమేతంగా షిర్డీ సాయిబాబాను దర్శించుకున్నారు. తెలంగాణ ప్రజలందరిపై సాయిబాబా ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని ప్రార్థించిట్లు మంత్రి తెలిపారు. ప్రజలందరికీ ఆయురారోగ్యాలు, సుఖశాంతులు, ఐశ్వర్యాలు, సంపద కలగాలని కోరుకున్నానన్నారు. ఈ సందర్భంగా సాయిబాబా సంస్థాన్ ఉప కార్యనిర్వాహక అధికారి భీమరాజ్ దరాడే మంత్రిని సత్కరించారు.
సాయిబాబా సంస్థాన్ ఆధునికమైన ఏర్పాట్లు : షిర్డీ దేశంలోనే అత్యంత పవిత్రమైన ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలతో ఒకటని మంత్రి శ్రీధర్బాబు అన్నారు. ప్రతిరోజూ వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వేలాది మంది భక్తులు షిర్డీకి వస్తున్నారని, భక్తుల సౌకర్యార్థం సాయిబాబా సంస్థాన్ మెరుగైన ఏర్పాట్లు చేసిందని ప్రశంసించారు. దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారని మంత్రి కితాబిచ్చారు.
డిజిటల్ కేబినెట్ తర్వాత డిజిటల్ అసెంబ్లీ : సాయిబాబా ఆశీస్సులతో రెండున్నరేళ్ల క్రితం తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిందని మంత్రి అన్నారు. పరిపాలనలో సానుకూల మార్పులు తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వం నిరంతరం కృషి చేస్తోందని తెలిపారు. తెలంగాణలో డిజిటల్ కేబినెట్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టామని, మంత్రివర్గ సమావేశాల అజెండాను పూర్తిగా డిజిటలైజేషన్ చేసి కేబినెట్ వ్యవహారాలను పూర్తిగా పేపర్లెస్గా మార్చామని వెల్లడించారు. అలాగే ఫ్యూచర్లో అసెంబ్లీ స్పీకర్, సీఎం నాయకత్వంలో శాసనసభ కార్యకలాపాలను కూడా పూర్తిగా డిజిటలైజ్ చేయాలని భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు. దానికోసం ఆధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగించి పరిపాలన సామర్థ్యాన్ని పెంచడం, ప్రజలకు పారదర్శకమైన పాలన అందించడం తమ ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు.
అభివృద్ధిని అడ్డుకోవడమే ప్రతిపక్ష లక్ష్యం : ప్రభుత్వం అన్ని నిబంధనలను పాటిస్తూ పనిచేస్తోందని, పరిశ్రమలకు భూముల కేటాయింపులో ప్రత్యేక కమిటీ ద్వారా అన్ని అంశాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నామని తెలిపారు. అలాగే కొత్త ఆవిష్కరణలు, ఆధునిక సాంకేతికత, మార్కెట్ అవసరాలకు అనుగుణంగా పనిచేసే యువ పారిశ్రామికవేత్తలు, నిపుణులు, పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించడం ద్వారా రాష్ట్రానికి కొత్త పెట్టుబడులను ఆకర్షించి ఉపాధి అవకాశాలను పెంచడమే తమ లక్ష్యమని వివరించారు. కానీ ప్రతిపక్ష పార్టీ బీఆర్ఎస్ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను రాజకీయ కోణంలో చూస్తోందని మంత్రి విమర్శించారు.
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