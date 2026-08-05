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విశాఖకు "IBM" - నేడు కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించనున్న మంత్రి లోకేశ్‌

విశాఖకు తరలివస్తున్న ప్రముఖ కంపెనీలు - వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో నగరాన్ని వీడిన ఐబీఎం కూటమి పాలనలో సాగర తీరానికి - నేడు ల్యాన్సమ్‌ స్క్వేర్‌ భవనంలో కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించనున్న లోకేశ్‌

IBM Office in Vizag
IBM Office in Vizag (ETTV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 10:53 AM IST

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IBM Office in Vizag : విశాఖ సిటీ ఆఫ్ డెస్టినీగా పిలుచుకునే నగరం. ఇప్పుడు సిటీ ఆ‌ఫ్ ఐటీగానూ అవతరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. నగరాన్ని ఐటీకి హబ్‌గా మార్చాలని కూటమి ప్రభుత్వం సంకల్పించింది. అందుకు తగ్గట్టుగానే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్‌ విధానాన్ని అమలు చేస్తోంది. ముఖ్యంగా కార్పొరేట్ ట్యాక్స్‌ తగ్గించింది. దీంతో పాటు ఆఫీస్‌కు సంబంధించిన కంప్యూటర్లు, ఎక్విప్​మెంట్​ లాంటి వాటిపై దిగుమతి సుంకాన్ని తొలగించింది. ఇక అనుమతుల విషయానికి వస్తే సింగిల్ విండో విధానం ద్వారా విద్యుత్​, నీరు, నిర్మాణ అనుమతులన్నీ ఒకే ఆఫీస్‌ ద్వారా త్వరగా అందజేస్తోంది. దీంతో నెలల తరబడి ఎదురు చూడాల్సిన పనిలేకుండా పోయింది.

మరోవైపు ఎక్కడెక్కడో క్యాంపస్‌లు పెట్టాలనుకునే కంపెనీలతో సంప్రదింపులు జరిపి వాటిని విశాఖకు రప్పించేందుకు అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఆ చొరవ కారణంగానే తర్లువాడలో లక్షన్నర కోట్ల పెట్టుబడితో గూగుల్‌ ఇక్కడ డేటా సెంటర్ పెట్టేందుకు ముందుకొచ్చింది. రిలయన్స్ కూడా డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలన్న యోచనలో ఉంది. వీటితో పాటు ప్రత్యేకంగా ఐటీ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్​- సెజ్​ అభివృద్ధి చేస్తుండడం వల్ల పలు సంస్థలు విశాఖకు వచ్చేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయి.

Lokesh Visakhapatnam Tour : ఈ క్రమంలోనే వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో హయాంలో విశాఖను వదిలి వెళ్లిన దిగ్గజ ఐటీ కంపెనీ ఐబీఎం కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక మళ్లీ వెనక్కి వచ్చింది. ఐటీ రంగంలో ఇదో కీలక పరిణామం. ఇందులో భాగంగానే నగరంలో తన కార్యకలాపాలను నిర్వహించేందుకు ఇసుకతోట ప్రాంతంలోని ల్యాన్సమ్‌ స్క్వేర్‌ భవనంలో ఓ ఆఫీస్​ను ఐబీఎం అద్దెకు తీసుకుంది. రెండు నెలల క్రితం అక్కడ తాజాగా తన కార్యకలాపాలు ప్రారంభించింది. క్లైయింట్‌ ఇన్నోవేటివ్‌ సెంటర్‌గా పిలిచే ఈ కార్యాలయాన్ని ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ ఇవాళ ప్రారంభించనున్నారు. రాజధాని అమరావతిలో ఏర్పాటు చేస్తోన్న క్వాంటమ్‌ వ్యాలీలోనూ ఐబీఎం కీలకంగా వ్యవహరిసున్న విషయం తెలిసిందే.

వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో విశాఖను వీడిన కంపెనీల్లో ఐబీఎం ఒకటి. గతంలో రుషికొండ హిల్‌-3పై కెనెక్సా కంపెనీకి 25 ఎకరాలు కేటాయించగా, దాన్ని ఐబీఎం తీసుకుంది. ఎక్కువ మందికి ఉపాధి చూపాలన్న నిబంధనతో 3.20 ఎకరాలు తీసుకొని, మిగిలిన భూమి ఏపీఐఐసీకి వెనక్కి ఇచ్చేసింది. గత సర్కార్​లో రాయితీలు, ప్రోత్సాహకాలు పెండింగ్‌లో ఉండటం ఇతర కారణాలతో ఐబీఎం విశాఖను వీడి వెళ్లిపోయింది. ఆ సమయంలో తన చేతిలో ఉన్న భూమిని ఇన్ఫినిటీ సంస్థకు అప్పగించింది. ఐబీఎం అప్పట్లో వెనక్కి ఇచ్చిన 21.80 ఎకరాలనే కూటమి ప్రభుత్వంలో టీసీఎస్‌కు కేటాయించారు.

ఈ ఏడాది మార్చిలో : సాఫ్ట్‌వేర్‌ టెక్నాలజీ పార్క్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా (ఎస్‌టీఐపీ)లో ఈ సంవత్సరం మార్చిలో ఐబీఎం రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకుంది. విశాఖ కేంద్రంగా మూడు సంవత్సరాల్లో రూ.321 కోట్ల విలువైన ఉత్పత్తులు ఎగుమతి చేయనున్నట్లు అందులో పేర్కొంది. ఐబీఎం ద్వారా స్థానికంగా 500కుపైగా ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించనుంది. విశాఖలో శాశ్వత క్యాంపస్‌కు అనువైన స్థలం కోసం ఐబీఎం చూస్తోంది. ఇరవై ఎకరాల భూమిని కేటాయించాలని సర్కార్​ ప్రతిపాదన చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

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