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'ప్రగతి'పథంలో చేయి కలపండి - రష్యా పారిశ్రామిక సంస్థలకు లోకేశ్​ పిలుపు

పురోగతిలో భాగస్వాములు కావాలని రష్యా పారిశ్రామిక సంస్థలకు ఐటీ శాఖ మంత్రి లోకేశ్​ పిలుపు - మెటలర్జికల్ హోల్డింగ్ కంపెనీ 'నోవోస్టల్-ఎం' ఛైర్మన్ ఇవాన్ డెమ్చెంకోతో సమావేశం

Lokesh In Russia Day 2
Lokesh In Russia Day 2 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 1:58 PM IST

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Lokesh Russia Tour : ఆంధ్రప్రదేశ్ పురోగతిలో భాగస్వాములు కావాలని రష్యా పారిశ్రామిక సంస్థలకు ఐటీ శాఖ మంత్రి లోకేశ్​ పిలుపునిచ్చారు. కేవలం పెట్టుబడిదారులుగా మాత్రమే కాకుండా, దీర్ఘకాలిక భాగస్వాములుగా రాష్ట్రానికి రావాలని ఆయన వారిని కోరారు. అంతరిక్ష, ఏరోస్పేస్ హరిత ఇంధన రంగాలలో కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న ప్రముఖ రష్యన్ కంపెనీలతో లోకేశ్​ వ్యూహాత్మక చర్చలు జరిపారు.

రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులను ఆకర్షించడమే లక్ష్యం: రష్యాలో పర్యటిస్తున్న ఐటీశాఖ మంత్రి లోకేశ్​ ప్రముఖ మెటలర్జికల్ హోల్డింగ్ కంపెనీ 'నోవోస్టల్-ఎం' చైర్మన్ ఇవాన్ డెమ్చెంకోతో సమావేశమయ్యారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని శ్రీ సిటీలో రైల్వే సైడింగ్ కనెక్టివిటీతో కూడిన ఒక స్ట్రక్చరల్ సెక్షన్ రైల్వే ట్రాక్ రోలింగ్ మిల్లును ఏర్పాటు చేయాలని ఒక అభ్యర్థన చేశారు. చెన్నై-బెంగళూరు పారిశ్రామిక కారిడార్ పరిధిలోని ఆటోమోటివ్, షిప్‌బిల్డింగ్ పరిశ్రమలకు నేరుగా మెటీరియల్స్ సరఫరా చేయడానికి ఒక ప్రత్యేక హార్డ్‌వేర్ ఫ్యాక్టరీని స్థాపించాలని కూడా ఒక ప్రతిపాదన ముందుకు వచ్చింది

తిరుపతిలో భారీ స్పేస్ సిటీ ఏర్పాటు : భారతదేశంలో ఇప్పటికే లాంగ్ స్టీల్ ఉత్పత్తుల సరఫరాపై దృష్టి పెట్టామని, ఏపీ ప్రతిపాదనలను సానుకూలంగా పరిశీలిస్తామని డెమ్చెంకో హామీ ఇచ్చారు. సెయింట్ పీటర్స్ బర్గ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎకనమిక్ ఫోరం వేదికగా జరిగిన రష్యా-ఇండియా బిజినెస్ ఫోరమ్‌లో లోకేశ్​ పాల్గొన్నారు. భారత్, రష్యాల బంధం కేవలం వ్యాపార ఒప్పందాలకే పరిమితం కాదని చెప్పారు. ఏపీలో ఇప్పటికే రష్యాకు చెందిన 'రుసాల్' సంస్థ 1.5 మిలియన్ టన్నుల అల్యూమినియం ప్రాజెక్టులో పెట్టుబడి పెట్టిందని, అలాగే 'నయారా ఎనర్జీ'లో రోస్‌నెఫ్ట్ మెజారిటీ వాటా కలిగి ఉందన్నారు.

ఇరు దేశాల పారిశ్రామిక బంధానికి ఏపీ ఒక ఉత్తమ ఉదాహరణగా నిలిచిందని వివరించారు. అంతరిక్ష రంగంలో ఇస్రో, రోస్కోస్మోస్ మధ్య జరుగుతున్న అధునాతన రాకెట్ ఇంజిన్ల లైసెన్స్ ఉత్పత్తి చర్చలను ప్రస్తావించారు. భారత ఏకైక కార్యాచరణ అంతరిక్ష కేంద్రం ఏపీలోని 'శ్రీహరికోట'లోనే ఉందన్నారు తిరుపతిలో భారీ స్పేస్ సిటీని ఏర్పాటు చేస్తామని, రష్యాకు చెందిన ప్రొపల్షన్ కంపెనీలు, శాటిలైట్ ఇంటిగ్రేటర్లకు ఏపీ ఒక సహజసిద్ధమైన గమ్యస్థానమని పిలుపునిచ్చారు. స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్"కు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తామని పారిశ్రామికవేత్తలకు భరోసా ఇచ్చారు.

"విధానాలను కేవలం కాగితాలకే పరిమితం చేయకుండా నిర్ణీత సమయానికి అమలు చేసి చూపిస్తుండడం మాకు గర్వకారణం. ప్రభుత్వ మద్దతుతో మా రాష్ట్రంలో భారీ పరిశ్రమలు వేగంగా ఏర్పాటవుతున్నాయి. ఏదైనా పరిశ్రమ కమిటైతే వేగం చూపిస్తున్నాం. దాన్నే స్పీడ్ ఆఫ్‌ డూయింగ్ బిజినెస్‌ అంటున్నాం. మేం పెట్టుబడిదారులకు అందుబాటులో ఉంటామని రష్యా మంత్రి చెప్పినట్టే నేను కూడా రష్యా పారిశ్రామికవేత్తలకు అందుబాటులో ఉంటా! ఒక్కసారి చేతులు కలిపాక అది మీ ప్రాజెక్టు కాదు, మాది. రష్యా మంత్రి 4వేల పరిశ్రమలను ట్రాక్‌ చేస్తున్నట్లే మా రాష్ట్రంలో నేను వెయ్యి ప్రాజెక్టులను పర్యవేక్షిస్తున్నా. రష్యా కంపెనీలు, అంతరిక్ష సంస్థలు, విద్యుత్, టెక్నాలజీ, అడ్వాన్స్‌డ్ తయారీ రంగాలను ఏపీ ప్రభుత్వం ఆహ్వానిస్తోంది. కేవలం పెట్టుబడిదారులుగా కాకుండా దీర్ఘకాలిక భాగస్వాములుగా స్వాగతిస్తోంది". -లోకేశ్​, ఐటీ శాఖ మంత్రి.

బహుళజాతి పెట్టుబడి సంస్థతో సమావేశం : మాస్కో రవాణా మంత్రి, వైస్ మేయర్ మాక్సిమ్ లిక్సుటోవ్‌తోనూ లోకేశ్​ సమావేశమయ్యారు. విశాఖ ఫిన్‌టెక్ వ్యాలీలో మునిసిపల్ ట్రాన్సిట్ లైన్‌ల కోసం ఫేషియల్-రికగ్నిషన్ టికెటింగ్ ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ అభివృద్ధి చేసే అంశాన్ని పరిశీలించాలని కోరారు. రష్యాకు చెందిన ప్రముఖ బహుళజాతి పెట్టుబడి సంస్థ 'సిస్టమా' ప్రెసిడెంట్‌ దేకోవ్‌తోనూ లోకేష్ చర్చలు జరిపారు. గ్రీన్ హైడ్రోజన్, అమ్మోనియా ప్లాంట్లు, రాబోయే హైటెక్ క్లస్టర్లలో స్మాల్ శాటిలైట్ గ్రౌండ్ స్టేషన్ల నిర్మాణం చేపట్టాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

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TAGGED:

RUSSIAN INDUSTRIAL ORGANIZATIONS
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ఏపీలో రష్యా పారిశ్రామిక సంస్థల
LOKESH IN RUSSIA DAY 2

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