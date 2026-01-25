ETV Bharat / state

మహిళలకు ప్రత్యేకంగా యోగా కేంద్రాలు, లాఫింగ్‌ క్లబ్‌లు - ఆరోగ్యం కోసం తప్పనిసరి అంటున్న నిపుణులు

మహిళలకు రెండు యోగా కేంద్రాలు, ఒక లాఫింగ్‌ క్లబ్‌లో ఉచితంగా శిక్షణ - క్రీడా ప్రాధికారిక సంస్థ ఆధ్వర్యంలోని జిమ్‌లో ఒక గంట మహిళల కోసం - ప్రతిరోజూ తప్పనిసరిగా వ్యాయామం

January 25, 2026

Benefits With Exercise For Women : మారుతున్న కాలానుసారం మహిళలు తమ జీవన విధానాన్ని మార్చుకుంటున్నారు. వాళ్లు వారి ఆరోగ్యంపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. రోజూ నడక, జిమ్​, యోగా, సైక్లింగ్​ వంటి కసరత్తు చేస్తున్నారు. దాంతో ఇల్లాలి వ్యాయామంతో ఇంటిలో ఆరోగ్యకర వాతావరణం నెలకొంటోంది. నిత్యం వ్యాయామ సాధనతో మహిళా సంబంధిత రుగ్మతలను అధిగమనించవచ్చని వైద్య నిపుణులు సైతం సూచిస్తున్నారు.

మహిళలకోసం ప్రత్యేకంగా : అందుకోసమే మహిళలకు ప్రత్యేకంగా ఆదిలాబాద్‌లో రెండు యోగా కేంద్రాలు, ఒక లాఫింగ్‌ క్లబ్‌ ఉచితంగా శిక్షణ ఇస్తున్నాయి. జిల్లా క్రీడా ప్రాధికారిక సంస్థ ఆధ్వర్యంలోని జిమ్‌లో సాయంత్రం 5 నుంచి 6 గంటల వరకు మహిళల కోసం కేటాయించారు. జిమ్​ అనేది ఫట్​నెస్​ కోసం మాత్రమే కాకుండా ఆరోగ్యం కోసం చేయాలి.

"మహిళలు తప్పనిసరిగా వ్యాయామం చేయాలి. దేశంలో ఎక్కువగా పీసీఓఎస్, పీసీఓడీ కేసులు నమోదవుతున్నాయి. రుతుచక్రం లయ తప్పడం, సంతానలేమి, ఊబకాయం, రక్తహీనత వంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. జీవనశైలిని మార్చుకోవాలి. యోగా, జిమ్, నడక, సైక్లింగ్, ఈత, ఇష్టమైన ఆట ఇందులో ఏదైనా ఒకదానిని ఎంచుకొని దినచర్యలో భాగం చేసుకోవాలి." - డా.ప్రితల్‌ రాఠోడ్, ఆయూష్‌ ప్రోగ్రామింగ్‌ మేనేజర్‌

ఒత్తిడి జయించేందుకు : చల్లావార్‌ ఆరతి, ఆదిలాబాద్​ జిల్లా కేంద్రంలోని సహకార శాఖలో అసిస్టెంట్‌ రిజిస్ట్రార్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఆమెకు సిజేరియన్‌ అయినప్పటి నుంచి నడుము నొప్పి, సైనస్, డస్ట్‌ అలర్జీ, గ్యాస్ట్రిక్‌ సమస్యలు చుట్టుకున్నాయని అన్నారు. అలాగే బాబుకు గాయం కావడంతో నిరాశ, నిస్పృహకు గురయ్యారని చెప్పారు. ఆ సమయంలో తన అత్తయ్య యోగా చేయమని సూచించడంతో, యోగా గురువు వద్ద చేరి శిక్షణ తీసుకున్నారు. రోజూ ధ్యానం, భుజంగాసనం, పవన ముక్తాసనం, చక్రాసనం, ప్రాణాయామం, భ్రామరి, సూర్య నమస్కారాలు వంటి ఆసనాల్లో సాధన చేశారు. దీంతో రోజంతా ఇంట్లో, కార్యాలయంలో హుషారుగా పని చేయగలిగారని అన్నారు.

"గతంలో నేను మహిళా సంబంధిత రుగ్మతలతో బాధపడ్డా. ఎంబీబీఎస్‌ చదువుకునే రోజుల్లో వ్యాయామంతో వాటి నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చని తెలుసుకున్నా. 20 ఏళ్లుగా జిమ్‌లో కండరాల దృఢత్వానికి సంబంధించిన వ్యాయామం చేస్తున్నా. లోయర్‌ బాడీ సంబంధిత వ్యాయామ పరికరాలతో గంటపాటు కసరత్తు చేస్తా. ఎండార్పిన్‌ హార్మోన్ల విడుదలతో మానసికోల్లాసంగా ఉంటాం." - డా.సరిత ఆది, చర్మవ్యాధి నిపుణులు

జిల్లాల వారీగా మహిళలు :

  • ఆదిలాబాద్‌ : 3,52,565
  • నిర్మల్‌ : 3,62,697
  • మంచిర్యాల : 3,98,765
  • కుమురంభీం : 2,57,615
  • ఉమ్మడి జిల్లాలో
  • జిమ్‌లు: 54
  • వాకింగ్‌ ట్రాక్‌లు: 13
  • ఈత కొలనులు: 5

రోజూ ఒక్క గంట : ఇంట్లో పనులతో ఆలస్యంగా పడుకుని, లేట్​గా లేవడం. రేపట్నుంచి చేద్దాంలే అని వ్యాయామాన్ని వాయిదా వేయడం సరి కాదు. ఎన్ని పనులు ఉన్నా ప్రతి కనీసం రోజూ గంట పాటు వ్యాయామం చేయాలని నియమంగా పెట్టుకోవాలి. అలా కాకుండా గంటల కొద్దీ కుర్చీలోనే కూర్చోవడం, కాస్తంత కూడా శారీరక శ్రమ చేయకపోవడం వంటి అలవాట్లు దీర్ఘకాలం కొనసాగితే శారీరక, మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలు పెరుగుతాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇలాంటి వాళ్లు కనీసం కూర్చున్న కుర్చీలోనే కొన్ని ఆసనాలు వేయాలి.

యోగా ఎప్పుడు చేయాలి? : యోగా సాధన చేసేటప్పుడు శరీర వేడి పెరుగుతుందని, అందుకే దీన్ని మరీ చల్లగా, అధిక తేమతో కూడిన ప్రదేశాలు, అత్యంత వేడిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో సాధన చేయకూడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఉదయం 8.30 గంటలకు ముందు లేదా సాయంత్రం 5 గంటల తర్వాత సాధన చేయడం ఆరోగ్యానికి మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఎక్కువ శబ్దం లేకుండా వెంటిలేషన్ ఉన్న ప్రదేశంలో యోగా చేయడం వల్ల మనస్సు ప్రశాంతంగా, ఉల్లాసంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

